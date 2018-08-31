«Человеческое лицо реформы»: как в Госдуме обсудили пенсии

В Госдуме завершилось первое заседание рабочей группы по доработке пенсионного законодательства. По словам спикера Вячеслава Володина, в нижнюю палату парламента поступило более 100 поправок, однако в итоге собравшиеся обсуждали только последние предложения президента по пенсионной реформе.

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«Все обсуждение свелось к обсуждению инициатив президента», — констатировал Володин после заседания. По его словам, в ближайшее время предложения главы государства в ближайшее время должны поступить в Госдуму в качестве законодательных инициатив. Спикер отметил, что законопроект должен стать «менее технократичным и более социально ориентированным и справедливым».

Напомним, что 29 августа президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам страны. В выступлении он предложил смягчить ряд положений, которые ранее предлагались правительством и были одобрены в первом чтении.

«Считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет», — сказал Путин. Он предложил увеличить планку для женщин только на 5 лет, и таким образом, они будут выходить на заслуженный отдых с 60 лет, а не с 63-х. Для мужчин предложение осталось прежним и соответствует инициативам правительства – 65 лет. Многодетные матери смогут выходить на заслуженный отдых досрочно.

Также раньше достижения предлагаемого возраста смогу уйти на пенсию женщины и мужчины, чей рабочий стаж 37 и 42 года соответственно. При этом предпенсионным возрастом президент предложил считать пять лет до наступления срока выхода на пенсию.

Также президент выступил за введение административной и уголовной ответственности за увольнение или отказ в приеме на работу сотрудников в таком возрасте.

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что кабмин завершает работу по корректировке бюджета пенсионного фонда и федерального бюджета в связи с предложениями президента России Владимира Путина по пенсионной реформе. «Сейчас эта работа завершается. Мы как раз приблизительно в эти же сроки — до 1 октября, <...> и федеральный бюджет, и бюджет ПФР вносим в Государственную думу», — сказал Топилин.

Участники рабочей группы отмечали в разговоре с журналистами по итогам встречи, что после выступления президента по пенсионной реформе оппозиция к законопроекту значительно снизилась. «Теперь проект закона имеет человеческое лицо», — сказал ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов.

Он не исключает, что предложенные корректировки будут стоить «досточно серьезных денег».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова оценила предложенный Владимиром Путиным пересмотр увеличения возраста выхода на пенсию для женщин с 63 до 60 лет в 3,2 триллиона рублей. Установление нормы о досрочном выходе на пенсию по стажу обойдется бюджету за шесть лет еще в 57,4 миллиарда рублей. Она же обещала, что кабмин предложит стратегию достижения размера пенсии не менее 40% от заработка с учетом новых параметров, которые внес ранее Путин.

«Все расходы пойдут на то, чтобы повышение пенсий опережало и темпы инфляции, и рост заработной платы», — заявил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов. Он добавил, что основная задача — вывести пенсионеров из числа бедных. «Они туда вернуться не должны», — заключил он.

Ранее Максим Топилин говорил о том, что повышение пенсионного возраста позволит индексировать пенсии почти в два раза выше инфляции – на 7% в 2019 году, что означает прибавку для неработающих пенсионеров примерно в 1000 рублей в месяц, что за год составит 12 тысяч рублей. К 2024 году предполагается, что размер средней пенсии может достичь 20 тысяч рублей, сегодня это только 14,4 тысячи рублей.

Куда меньше собравшихся 31 августа радовала перспектива введения административной и уголовной ответственности за увольнение или отказ в принятии на работу людей предпенсионного возраста.

Ранее Голикова предложила «приравнять» пенсионеров к беременным. «Наказанием за увольнение граждан предпенсионного возраста могут стать штраф на сумму до 200 тыс. руб. или зарплата за 18 месяцев. Будем базироваться на статье за необоснованное увольнение женщины по мотивам беременности или имеющей детей до трех лет (ст. 145 УК РФ)»,— заявила вице-премьер.

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков высказал мнение, что это может крайне негативно отразиться на всех трудовых отношениях. Он заявил журналистам, что

таким образом просто можно поставить шлагбаум перед лицам этой категории.

Глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин в свою очередь заметил, что что уголовная ответственность, это чрезмерная мера в данном контексте.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в беседе с «Газетой.Ru» сказал, что «если будем решать эту проблему в лоб, мы можем деформировать систему трудовых отношений». Он не исключал, что может возникнуть дискриминация молодежи и лиц старших возрастов, которые не дотянули до нового предпенсионного возраста.

Следующее заседание рабочей группы состоится 12 сентября. Срок подачи заявок заканчивается 24 сентября. Но по словам спикера Госдумы, в случае необходимости этот срок может быть продлен.