Срок за увольнение: пожилых приравняют к беременным

Владимир Путин выступил в среду, 29 августа, с телеобращением к стране. В нем он рассказал о том, зачем и почему надо проводить пенсионную реформу и повышать возраст выхода на пенсию. Президент внес ряд предложений по ее корректировке. Прежде всего, речь идет о снижении пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 лет.

В числе прочих инициатив глава государства заявил о необходимости «установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста».

В этом же обращении правительству фактически поручено действовать незамедлительно. «Соответствующие изменения в законодательство нужно внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста», — сказал Владимир Путин.

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С учетом того, что «пенсионный» законопроект прошел первое чтение в Госдуме, полностью он должен быть утвержден уже этой осенью.

Инициативу об уголовной ответственности уже подержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она сказала, что Совфед «с удовольствием подключится к подготовке и примет законы по ужесточению административной и уголовной ответственности к работодателям, которые позволяют себе обижать людей предпенсионного возраста».

В правительстве к методам воздействия на работодателей отнеслись более осторожно. С одной стороны, в Минтруде уже подготовили проект такого закона еще в июле этого года. С другой стороны, социальный вице-премьер Татьяна Голикова высказалась за необходимость обсудить введение уголовной ответственности с профсоюзами и работодателями.

Если уголовная ответственность все же будет введена, то аналогом может послужить статья 145 УК РФ о необоснованном отказе «в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет».

«Это штраф до 200 тыс. руб. или зарплата за 18 месяцев», — сказала Голикова. По 145-й статье УК может быть назначен не только штраф, но и обязательные работы на срок до 360 часов.

Отметим, что юридического определения «предпенсионер» пока не существует, и его придется ввести в гражданское и уголовное законодательство. В правительстве пока предлагают считать «предпенсионером» работника, которому до пенсии останется пять лет.

Для работодателя страшен не сам штраф, а его последствия. Как пояснила «Газете.Ru» директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Анастасия Рагулина, такой вид наказания, как штраф, применяется и в административном, и в уголовном порядке.

Но штраф за уголовное преступление означает, что у человека после этого будет судимость. «Соответственно, будут наложены определенные ограничения, в том числе человек больше не сможет занимать должность в госслужбе, его дети тоже не смогут поступить на госдолжности», — пояснила юрист.

Работодатели выступают против такой меры. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в беседе с корреспондентом Газеты.Ru сказал, что «если будем решать эту проблему в лоб, мы можем деформировать систему трудовых отношений».

При этом Шохин высказал опасение, что для увольнения «предпенсионнеров» будут использоваться другие основания. «Будет много судебных процессов, где будут разбираться, уволили ли потому, что предпенсионный возраст наступил, или квалификация не соответствует, или есть экономические причины, например, реорганизация предприятия, которая приводит к сокращению потребности в рабочей силе», — сказал Александр Шохин.

По его мнению, тогда «возникает вопрос, а не будем ли мы дискриминировать молодежь и лиц старших возрастов, которые не дотянули до этого предпенсионного возраста». «Было бы, наверное, обидно 50-летним оказаться в более жесткой ситуации, когда их начнут увольнять, чтобы не увольнять мужчин 60–65 лет и женщин 55–60 лет», — объяснил последствия глава РСПП.

Встречное предложение РСПП — снизить страховые взносы, которые работодатели платят за работников и работающих пенсионеров. «Тогда у работодателей будет интерес сохранить этих работников. Потому что они будут дешевле обходиться. Если снижение окажется существенным, например в два раза, то мы проблему решаем без всякой уголовки», — сказал Шохин.

Он считает, что перекладывать проблему рабочих мест только на работодателей было бы неправильно: «И государство, и региональная власть должны тоже вложиться в это, например, через переподготовку повышения квалификации и переселение в том числе».

В своем обращении Владимир Путин говорил не только об ответственности, но и стимулирующих мерах. Но гораздо менее конкретно.

«Поручаю правительству предложить реальные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста», — сказал президент.

Но бизнес оказался в невыгодной переговорной позиции. Александр Шохин говорит о том, что про уголовную ответственность Минтруд твердит давно и «у меня есть впечатление, что проекты законов уже готовы». Он считает, что «после отмашки президента они будут внесены незамедлительно в правительство и далее в Госдуму».

«Что же касается стимулов, то начнется, наверное, напряженная интеллектуальная деятельность и согласования между Минтрудом и Минфином», — предположил президент РСПП.

«Минфин, конечно, не будет в восторге от того, чтобы получить дополнительные вычеты из своих потенциальных доходов, связанных с пенсионной реформой. И так президент сохранил довольно много льгот», — пояснил Александр Шохин.

По оценке первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова, сохраненные президентом льготы пенсионерам потребуют «объем финансовых ресурсов в шестилетнем периоде порядка 500 млрд рублей». Татьяна Голикова назвала цифру в 3,2 трлн руб.

На этом фоне предпринимателям будет сложно договориться с правительством, считает Александр Шохин. «Было бы идеально, если бы президент упомянул об этих стимулах. Тогда было бы легче разговаривать с Минфином и Минтрудом. Но, тем не менее, мы считаем, что наше дело правое и нам нужно соблюсти баланс между ответственностью и поощрением работодателя», — резюмировал президент РСПП.