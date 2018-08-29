«Нужны изменения»: что Путин поправит в пенсионной реформе

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны, в котором не отказался от повышения пенсионного возраста, но попытался объяснить народу, почему назрели изменения. При этом он предложил смягчить ряд положений разработанного правительством и принятого в первом чтении Госдумой законопроекта.

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Главная проблема, по словам Путина, это демографический кризис, трудоспособного населения в стране становится все меньше. Демографический провал конца 90‑х оказался сопоставим с 1943‑м и 1944‑м военными годами, рассказал он.

«Вывод понятен: сокращается трудоспособное население — автоматически снижаются возможности для выплаты и индексации пенсий. А значит, необходимы изменения», — подчеркнул президент.

В начале 2000-х, когда он выступал против повышения пенсионного возраста, социально-экономическая ситуация в стране была сложная, люди сидели без работы, зачастую жили на одну пенсию. Сейчас же безработица в стране на историческом минимуме, и вообще экономика стала гораздо сильнее, сказал Путин.

Президент также подчеркнул, что в стране растет продолжительность жизни — за последние 15 лет она выросла почти на 15 лет. К концу следующего десятилетия «мы поставили перед собой цель выйти к концу следующего десятилетия на продолжительность жизни более 80 лет».

У государства есть ресурсы, чтобы ничего не менять еще 7-10 лет. «Но ведь мы знаем, что постепенно наступит время, когда для индексации пенсий у государства не будет хватать средств. А затем и сама регулярная выплата пенсий может стать проблемой, как это уже и было в 90‑е», — отметил Владимир Путин.

В общем, как это ни болезненно, но повысить пенсионный возраст необходимо. Это позволит не просто сохранить уровень доходов пенсионеров, но «главное — обеспечить их устойчивый, опережающий рост».

По его словам, в следующем году индексация пенсий по старости составит порядка 7%, что в два раза выше прогнозируемой инфляции на конец 2018 года. Напомним, что в 2018 году с 1 января пенсии по старости были увеличены на 3,7%.

«В целом в предстоящие шесть лет мы сможем ежегодно увеличивать пенсию по старости для неработающих пенсионеров в среднем на 1 тысячу рублей. В результате это даст возможность в 2024 году выйти на средний уровень пенсий для неработающих пенсионеров в 20 тысяч рублей в месяц — сейчас, напомню, это 14 144 рубля», — рассказал глава государства. Механизм ежегодного увеличения пенсий необходимо заложить в законопроект по изменениям пенсионной системы уже к его второму чтению, добавил он.

Что касается повышения пенсионного возраста, президент назвал неправильными сегодняшнее предложение правительства увеличения возрастной планки для женщин на 8 лет. «Считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет», — сказал Путин.

Многодетные матери смогут выходить на заслуженный отдых досрочно. «Есть если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей — на четыре года раньше. А для женщин, у которых пять и более детей, все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет», — объяснил свое предложение президент.

Президент отметил, что в России особое и бережное отношение к женщинам, что именно на них «забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках», а также представительницы слабого пола трудятся по основному месту работы. При этом для мужчин он не предложил никаких поправок, предполагается, что для них планка повысится на пять лет — до 65 лет.

Назначение социальной пенсии для граждан, которые не имеют достаточного трудового стажа, планируется установить в возрасте 65 лет для женщин и 70 для мужчин, рассказали ТАСС в среду в пресс-службе Минтруда РФ.

Для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, Путин предложил установить особую льготу — право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.

Глава государства заявил о необходимости сохранить действующие условия назначения пенсий и для коренных малочисленных народов Севера. Также неработающие пенсионеры на селе, имеющие не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве, могут надеяться на то, что с 1 января следующего года на 25% надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии.

Женщины и мужчины, которые заработали стаж 37 и 42 года соответственно, могут выйти на пенсию досрочно. Первая редакция закона предусматривала 40 и 45 лет. На переходный период Путин предложил сохранить все федеральные льготы по налогам на недвижимость и землю, действующие на 31 декабря 2018 года. Также в своем обращении президент обратил внимание и на необходимость защиты интересов граждан старших возрастов на рынке труда.

Предпенсионным возрастом он предложил считать пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Президент выступил за введение административной и уголовной ответственности за увольнение или отказ в приеме на работу сотрудников в таком возрасте. Соответствующие изменения нужно внести одновременно с принятием основного проекта закона.

«Мы с удовольствием подключимся к подготовке и примем законы по ужесточению административной и уголовной ответственности к работодателям, которые позволяют себе обижать людей предпенсионного возраста», — заявила в эфире телеканала «Россия 1» глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Также президент получил кабинету министров утвердить для граждан предпенсионного возраста специальную программу по повышению квалификации, а также стимулы для работодателей.

Среди предложений и повышение верхней планки пособия по безработице с 4,9 до 11,2 тысячи рублей уже с 1 января 2019 года.

Напомним, что ранее Минтруд заявил о подготовке изменений в закон о занятости населения, предполагающий повышение верхней планки с сегодняшних 4 900 рублей до суммы прожиточного минимума для трудоспособного гражданина. Еще в июле «Газете.Ru» в пресс-службе Минтруда сообщили, что проект находится на доработке. Также в ведомстве отмечали, что поправки в закон о занятости являются сопутствующими «пенсионному пакету».

Вице-премьер по социалке Татьяна Голикова рассказала, что корректировка пенсионной реформы будет стоить государству несколько триллионов рулей. «Отказ от увеличения до 63 лет и перевод в 60 лет — это в деньгах 3,2 трлн рублей», — сказала она в эфире телеканала «Россия-1».

Так или иначе, до 24 сентября Госудма принимает поправки к проекту закона. Также вопрос обсуждается на рабочей группе, которую возглавляет зампред нижней палаты парламента Ольга Тимофеева. Ранее она рассказала «Газете.Ru», что группа уже сформирована и работа началась, а первое заседание состоится в ближайшие дни.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев дал соответствующие поручения. «Это серьезная работа, которая требует от правительства особой ответственности. Я прошу всех, кого это касается, Татьяна Алексеевна (заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова — «Газета.Ru»), прежде всего вас, взяться за реализацию этих изменений и в максимально короткие сроки представить те инициативы по изменению пенсионной системы, которые только что были сформулированы», — заявил премьер-министр.