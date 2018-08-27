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Цены не удержать: когда подорожает бензин

В правительстве решили повысить акцизы на бензин с 1 января 2019 года‍

Автомобилистам пора готовиться к очередному подорожанию топлива. Акцизы, которые решили заморозить в июне для стабилизации цен на бензин и дизельное топливо, все-таки повысят с 1 января следующего года. В правительстве заверяют, что резкого роста цен не будет. Однако эксперты считают, что, даже если никаких непредвиденных обстоятельств не произойдет, топливо будет дорожать выше уровня инфляции.

Правительство располагает достаточным инструментарием, чтобы не допустить роста цен на топливо, в случае необходимости президент России Владимир Путин даст поручение избежать повышения цен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Что касается позиции Кремля, то, вы знаете, президент всегда поручает правительству принимать соответствующие меры, чтобы избежать какого-то скачкообразного повышения цен, в том числе и на топливо», — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном повышении цен на бензин в случае, если правительство примет решение повысить акцизы.

Он отметил, что пока ситуация не требует какого-либо вмешательства.

Правительство решило повысить с 1 января 2019 года акцизы на бензин и дизельное топливо на 3,7 тысячи рублей за тонну и на 2,7 тысячи рублей за тонну соответственно, заявил до этого в интервью газете РБК вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий ТЭК.

«Решение принято. Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года»,

— сказал Дмитрий Козак.

При этом он одновременно заверил, что повышение акцизов не приведет к резкому росту цен на топливо.

«Скачка не будет. Во всяком случае, будем применять весь тот набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого не произошло», — добавил он. По его словам, это поможет «удержать цены на розничных рынках, скажем так, в районе инфляции».

В частности, власти намерены завершить налоговый маневр в нефтяной отрасли. Он подразумевает постепенно снижение таможенных пошлин с соответствующим повышением НДПИ. Кроме того, для нефтеперерабатывающих заводов предусматривается отрицательный акциз. Такая мера, как предполагается, поможет стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке.

Кроме того, в правительстве продумали и дополнительные меры сдерживания роста цен на бензин. Кабмин может ввести экспортную пошлину на нефть и нефтепродукты. Это временный выход, который позволит сдержать цены внутри страны.

Аномальное подорожание бензина началось этой весной. К маю повышение составило восемь рублей за литр. При этом после принятых властями мер цены стабилизировались.

Из-за резкого роста цен на бензин в правительстве приняли решение отложить повышение акцизов, которое уже было предусмотрено в бюджете РФ с 1 июля 2018 года. При этом нефтяники обещали сдерживать розничные цены, а также увеличить поставки нефтепродуктов на внутренний рынок.

По словам Дмитрия Козака, на данный момент договоренности между правительством и нефтяными компаниями в целом соблюдаются, хотя «есть за последнюю неделю некоторый незначительный — на копейки — всплеск розничных цен на дизтопливо».

По данным Thomson Reuters Kortes, розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 20 по 24 августа 2018 года в среднем по стране снизились на 1 копейку до 41,49 руб. за л. Средние цены на бензин Аи-95 и дизельное топливо не изменились.

Между тем, как отмечал недавно президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша в письме в администрацию президента (АП), литр бензина в ближайшее время может подорожать на 4,4 рубля. Это связано с тем, что

экспорт топлива снова становится более выгодным, чем продажа на внутренний рынок, ведь рост цен на нем ограничивается правительством.

К подорожанию топлива, по мнению Евгения Аркуши, может привести повышение акцизов на бензин и НДС с 18 до 20 процентов и ослабление курса рубля.

«Повышение акциза на бензин с 1 января 2019 года на 3700 рублей было ожидаемым, поскольку ранее для купирования роста цен на бензин правительство отказалось от повышения акциза на 700 рублей и вместо этого снизило его на 3000 рублей», — комментирует Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс».

Предложенные правительством меры действительно могут сдержать рост цен на бензин, если не произойдет очень резкого роста стоимости нефти на внешнем рынке, например, из-за эмбарго в отношении Ирана или резкой девальвации рубля из-за санкций в отношении госбанков или суверенного долга, говорит Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.

Это приведет к резкому увеличению экспортного дифференциала, то есть сделает экспорт гораздо выгоднее, поясняет он.

Бензин и дизельное топливо в базовом сценарии, не предполагающем резкой девальвации и других негативных событий, до конца года подорожают темпами чуть выше, чем инфляция. В частности, по мнению аналитика, к декабрю стоимость Аи-92 может оказаться в районе 43 рублей за литр.

«На российском топливном рынке сейчас все довольно неоднозначно, хотя чиновники спешат успокоить участников рынка и обещают, что из-за грамотного проведения реформы в нефтяной отрасли нефтяники с нового года будут получать компенсацию в виде так называемого «отрицательного акциза», который «подсластит» растущую налоговую нагрузку, однако делать прогнозы о том, как это будет, довольно опасно, поскольку не очень понятно, как рынок будет вести себя осенью и в начале зимы. На текущий момент на повышение цены может оказать давление существенное превышение экспортного паритета внутренних цен на топливо, а также плановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов», — полагает аналитик ИК «АЛОР» Алексей Антонов.