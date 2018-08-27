Цены не удержать: когда подорожает бензин

Правительство располагает достаточным инструментарием, чтобы не допустить роста цен на топливо, в случае необходимости президент России Владимир Путин даст поручение избежать повышения цен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Что касается позиции Кремля, то, вы знаете, президент всегда поручает правительству принимать соответствующие меры, чтобы избежать какого-то скачкообразного повышения цен, в том числе и на топливо», — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном повышении цен на бензин в случае, если правительство примет решение повысить акцизы.

Он отметил, что пока ситуация не требует какого-либо вмешательства.

Правительство решило повысить с 1 января 2019 года акцизы на бензин и дизельное топливо на 3,7 тысячи рублей за тонну и на 2,7 тысячи рублей за тонну соответственно, заявил до этого в интервью газете РБК вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий ТЭК.

«Решение принято. Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года»,

— сказал Дмитрий Козак.

При этом он одновременно заверил, что повышение акцизов не приведет к резкому росту цен на топливо.

«Скачка не будет. Во всяком случае, будем применять весь тот набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого не произошло», — добавил он. По его словам, это поможет «удержать цены на розничных рынках, скажем так, в районе инфляции».

В частности, власти намерены завершить налоговый маневр в нефтяной отрасли. Он подразумевает постепенно снижение таможенных пошлин с соответствующим повышением НДПИ. Кроме того, для нефтеперерабатывающих заводов предусматривается отрицательный акциз. Такая мера, как предполагается, поможет стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке.

Кроме того, в правительстве продумали и дополнительные меры сдерживания роста цен на бензин. Кабмин может ввести экспортную пошлину на нефть и нефтепродукты. Это временный выход, который позволит сдержать цены внутри страны.

Аномальное подорожание бензина началось этой весной. К маю повышение составило восемь рублей за литр. При этом после принятых властями мер цены стабилизировались.

Из-за резкого роста цен на бензин в правительстве приняли решение отложить повышение акцизов, которое уже было предусмотрено в бюджете РФ с 1 июля 2018 года. При этом нефтяники обещали сдерживать розничные цены, а также увеличить поставки нефтепродуктов на внутренний рынок.

По словам Дмитрия Козака, на данный момент договоренности между правительством и нефтяными компаниями в целом соблюдаются, хотя «есть за последнюю неделю некоторый незначительный — на копейки — всплеск розничных цен на дизтопливо».

По данным Thomson Reuters Kortes, розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 20 по 24 августа 2018 года в среднем по стране снизились на 1 копейку до 41,49 руб. за л. Средние цены на бензин Аи-95 и дизельное топливо не изменились.

Между тем, как отмечал недавно президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша в письме в администрацию президента (АП), литр бензина в ближайшее время может подорожать на 4,4 рубля. Это связано с тем, что

экспорт топлива снова становится более выгодным, чем продажа на внутренний рынок, ведь рост цен на нем ограничивается правительством.

К подорожанию топлива, по мнению Евгения Аркуши, может привести повышение акцизов на бензин и НДС с 18 до 20 процентов и ослабление курса рубля.

«Повышение акциза на бензин с 1 января 2019 года на 3700 рублей было ожидаемым, поскольку ранее для купирования роста цен на бензин правительство отказалось от повышения акциза на 700 рублей и вместо этого снизило его на 3000 рублей», — комментирует Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс».

Предложенные правительством меры действительно могут сдержать рост цен на бензин, если не произойдет очень резкого роста стоимости нефти на внешнем рынке, например, из-за эмбарго в отношении Ирана или резкой девальвации рубля из-за санкций в отношении госбанков или суверенного долга, говорит Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.

Это приведет к резкому увеличению экспортного дифференциала, то есть сделает экспорт гораздо выгоднее, поясняет он.

Бензин и дизельное топливо в базовом сценарии, не предполагающем резкой девальвации и других негативных событий, до конца года подорожают темпами чуть выше, чем инфляция. В частности, по мнению аналитика, к декабрю стоимость Аи-92 может оказаться в районе 43 рублей за литр.

«На российском топливном рынке сейчас все довольно неоднозначно, хотя чиновники спешат успокоить участников рынка и обещают, что из-за грамотного проведения реформы в нефтяной отрасли нефтяники с нового года будут получать компенсацию в виде так называемого «отрицательного акциза», который «подсластит» растущую налоговую нагрузку, однако делать прогнозы о том, как это будет, довольно опасно, поскольку не очень понятно, как рынок будет вести себя осенью и в начале зимы. На текущий момент на повышение цены может оказать давление существенное превышение экспортного паритета внутренних цен на топливо, а также плановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов», — полагает аналитик ИК «АЛОР» Алексей Антонов.