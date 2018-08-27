Отказано в кредите: США наложили на Россию новые санкции

В полночь по североамериканскому времени Восточного побережья (07.00 утра мск) в силу вступил новый пакет американских санкций против Российской Федерации. Распоряжение Госдепа США было опубликовано в Федеральном регистре еще в пятницу, но в силу вступило с понедельника, 27 августа.

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Санкции введены после скандала, разразившегося вокруг отравления в британском Солсбери — когда неизвестным ядом были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В химической атаке были обвинены российские власти. Москва отрицает свою причастность к инциденту.

Пакет санкций предусматривает запрет на оказание России любой американской помощи, кроме срочной гуманитарной, поставок еды и сельскохозяйственных продуктов.

Кроме того, Госдепартамент США прекращает выдачу лицензий на экспорт российским государственным компаниям оружия американского производства и продукции двойного назначения, которая может быть использована в военных целях. Исключением стали лишь материалы, необходимые для сотрудничества в космической отрасли и сфере космических орбитальных запусков. Запрет не касается продукции, необходимой для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

В целом, документ предусматривает установление «презумпции отказа» в случае выдачи лицензии на поставки чего-либо российскому государству.

Кроме того, санкции запрещают выдавать властям России кредиты и оказывать любую иную финансовую поддержку, в том числе — и гарантировать кредиты. Стоит отметить, что расширение и ужесточение санкций может произойти в ноябре 2018 года — новые запреты могут ударить по российским юридическим лицам, а также общему экспорту и импорту товаров.

Санкции «за Солсбери» обусловлены соблюдением Вашингтоном закона «О контроле над химическим и биологическим оружием», принятого еще в 1991 году. Согласно этому закону, США обязаны ввести санкции в отношении любой страны, которая, по их мнению, использовала химическое или биологическое оружие в нарушение международного права.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон ранее рассказал, как долго будут действовать антироссийские санкции США. «Относительно санкций США против России — санкции остаются в силе и будут оставаться в силе до тех пор, пока не будет определенных изменений в поведении России», — сказал Болтон.

Американский чиновник уточнил, когда санкции по текущему делу могут быть расширены. «Сейчас мы должны провести 90-дневный просмотр, прекратила ли Россия химическую программу и удовлетворила ли требования международных инспекторов», — подчеркнул советник Трампа по нацбезопасности.

23 августа официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская сторона даст адекватный ответ на новые американские санкции в отношении России.

«Если говорить гипотетически относительно введения санкций — новых, еще одних, обновленных, скорректированных и так далее — как вы знаете, к сожалению, мы даем адекватный на них ответ, и мы не комментируем рабочий процесс выработки этих решений», — отметила представитель внешнеполитического ведомства. Захарова добавила, что введение ответных санкций не является выбором российской стороны, так как не входит в список решений, которые руководство страны принимает инициативно.

За день до этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что санкции Вашингтона не заставят Москву изменить свой политический курс. По словам Рябкова, российские чиновники не будут обсуждать с американцами критерии отмены американских санкций.

Президент России Владимир Путин убежден, что новые антироссийские санкции США «бессмысленны и контрпродуктивны». Он выразил надежду, что когда-нибудь американские партнеры осознают, что у санкционной политики нет перспектив — и тогда Россия и Штаты смогут сотрудничать в нормальном режиме. Путин добавил, что отношения с Россией стали «разменной картой» во внутриполитической борьбе американского истеблишмента.