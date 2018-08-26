Порошенко пустил газ: «теперь Россия будет платить Украине»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Москва компенсирует Киеву убытки, понесенные украинской стороной по газовым контрактам. С такими словами украинский лидер выступил в ходе открытия нового газопровода в населенный пункт Авдеевка, расположенный в прифронтовой зоне Донецкой области.

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Порошенко подчеркнул, что «россияне больше не загонят и не поставят на колени» Украину «своей газовой удавкой и газовым шантажом». Президент добавил, что российская сторона выплатит Украине $4,6 млрд, после того, как «Нафтогаз» выиграл у «Газпрома» Стокгольмский арбитраж.

«Кроме того, несколько дней назад исполнилась тысяча дней, как мы живем без российского газа»,

— подчеркнул Петр Порошенко.

Напомним, что закупки российского голубого топлива Украиной были остановлены в конце осени 2015 года, и в отопительных сезонах 2016-2017 годов газ, закупленный прямиком из России Киевом не использовался. Одновременно с этим Украина покупала газ в Европе по «реверсной схеме».

Неделей ранее президент России Владимир Путин в ходе двусторонней встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что транзит газа через территорию Украины сохранится. Вскоре после этих слов министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не верит обещаниям России и Германии о том, что после запуска «Северного потока — 2» транзит российского газа через Украину сохранится.

«Если этот проект («Северный поток – 2»будет когда-либо построен, я прямо сказал это Еврокомиссии и Германии, то обязательно Россия прекратит поставку через украинский маршрут, какие бы не были гарантии», — подчеркнул глава МИД Украины. По мнению Климкина,

прекращение транзита может быть и «физическим», доверия между РФ и Киевом нет, и Украина «будет последовательно против прекращения транзита бороться».

Украина боится прекращения транзита газа из-за строительства газопроводов в обход своей территории, а также не хочет зависеть от газа из России. К примеру, 6 августа премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина должна стать энергоэффективной страной.

«Я хочу, чтобы Украина стала энергонезависимой, чтобы нам не пришлось больше покупать газ в России или где-то в другом месте. Чтобы этого достичь, надо потреблять столько газа, сколько мы добываем и развивать энергоэффективность», — заявил глава украинского правительства.

В конце июля Гройсман на заседании правительства заявил, что Киеву стоит полностью отказаться от импорта природного газа из России. По мнению Гройсмана, нельзя «преклонять голову и колено» перед Москвой. Украинский премьер подчеркнул, что для Украины «очень важно сохранить независимость, в том числе и энергетическую». Гройсман также

коснулся и перспектив газовой добычи непосредственно на территории Украины — он «всегда удивлялся», как страна с «огромными запасами газа в недрах» приобретала его у Российской Федерации.

После решения Стокгольмского арбитража Киев заявил о готовности вернуться к закупкам газа у России, но поставки не были возобновлены.

«Газпром» вернул предоплату и остановил поставки газа на Украину, объяснив этот шаг отсутствием согласованного протокола о поставках. Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев заявил в начале весны 2018 года, что российская корпорация начала процедуру расторжения контрактов с украинской нацкомпанией в арбитраже шведской столицы.

Примерно тогда же президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация с газоснабжением в стране нормализовалась за счет увеличения поставок газа из Европейского Союза. «Есть резкое увеличение поставок газа из ЕС, из Польши, Словакии и Венгрии», — написал в твиттере глава Украины. Кроме того, Киев «смог перекрыть дефицит» с помощью газа в хранилищах и собственной добычи, отметил он. Ранее на Украине до 7 марта был введен национальный план экономии в газопотреблении.

План экономии был введен согласно указу Минэнерго и статье 6 закона «О рынке природного газа». Согласно национальному плану, Украина переводила энергопроизводящие предприятия с газа на мазут на несколько дней.

Фактически, приобретая газ у европейских продавцов, Украина закупалась все тем же самым добытым в России газом — но по значительно завышенной цене.