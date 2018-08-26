«Стратегический план»: золото вместо долларов

Президент России Владимир Путин не ожидает, что отношения с Западом нормализуются в ближайшее время. Это единственный способ интерпретировать текущие данные, опубликованные Международным валютным фондом, согласно которым в июле Россия значительно увеличила объем своих золотовалютных резервов, пишет немецкое издание Die Welt.

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В материале указывается, что эта покупка примечательна в свете информации о том, что Россия недавно продала большую часть своих казначейских облигаций США. Это наводит на предположение, что Путин откажется от доллара, чтобы защитить российскую экономику перед новыми санкциями со стороны Запада, поясняется в заметке.

«У Путина есть стратегический план: российский президент наращивает золотые запасы, потому что доллар используется как оружие против России. Золото — идеальная инвестиция для защиты от санкций в долларах», — рассказал политолог Джеймс Рикардс.

При этом, в статье говорится и о том, что Путин просчитал возможные потери в связи с этим финансовым курсом. Изданием пишет, что в августе нынешнего года цена тройской унции упала ниже $1,2 тыс. Только в этом году драгоценный металл потерял почти девять процентов своей стоимости по отношению к доллару, говорится в заметке.

«Россия должна противостоять финансовым санкциям, которые ставят под угрозу национальную безопасность.

Золото — идеальное средство для хеджирования собственной валюты. Золото не представляет никаких политических опасностей», — говорит профессор Университета Джона Хопкинса Стив Ханке.

В минувшую пятницу США опубликовали список санкций, которые они введут против России 27 августа в рамках дела об отравлении в Британии экс-полковника ГРУ Минобороны России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Главные ограничительные меры в списке — запрет на кредитование и финансовую помощь России со стороны американских госструктур (включая Экспортно-импортный банк США), а также ограничения на экспорт продукции двойного назначения.

В тот же день было озвучено решение Банка России прекратить вплоть до конца сентября покупку валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Аналитики отмечали, что эти интервенции давят на рубль, лишая его шансов на укрепление.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов подчеркнул в этой связи, что правительство не ослабляет и не укрепляет рубль, а ставит задачу сделать курс стабильным и прогнозируемым.

«Правительство осуществляет политику, направленную на прогнозируемость и стабилизацию рубля вне зависимости от внешней конъюнктуры», — сказал он.

Российский министр также не исключил переход на национальные валюты вместо доллара при торговле в нефтяной сфере, и добавил, что Москва значительно сократила вложения резервов в американские активы, передает ФАН.

«Доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов», — детализировал Силуанов.

Ранее в Минфине в ответ на новость о прекращении ЦБ покупки валюты на рынке, заявили, что это «не повлияет на выполнение плана закупок валюты в рамках бюджетного правила».

При этом источники валюты для пополнения счета Федерального Казначейства ЦБ определяет самостоятельно. То есть ЦБ будет продавать валюту Минфину из своих резервов. Международные резервы РФ на 17 августа составили $452,2 млрд, сократившись за неделю на $5,4 млрд или на 1,2% под воздействием отрицательной переоценки, сообщил в четверг, 23 августа, Банк России.

Последний раз на таком уровне резервы ЦБ находились 26 января этого года. Стоит также отметить, что они сокращаются уже четыре недели подряд.

При этом в апреле этого года, когда прошел первый цикл девальвации рубля в этом году из-за введения санкций против Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, резервы не сокращались.

Напротив, с 6 апреля, когда было объявлено об ограничительных мерах, по 20 апреля они выросли с $458,9 млрд до $463,8 млрд. Это был максимальный показатель с 5 сентября 2014 года. Но дальше ЦБ начал резко менять структуру резервов. Он принялся сокращать вложения в американские казначейские облигации и еще сильнее наращивать долю золота.

Если в марте ЦБ принадлежало бумаг США на $96,1 млрд, то уже в июне их осталось только на $14,9 млрд, свидетельствуют данные Минфина США. В июле показатель остался на прежнем уровне. Одновременно Банк России резко увеличил объемы закупки золота для своих золотовалютных запасов.

Эксперт Российского совета по международным делам Ярослав Лисоволик рассказал, какие именно меры по выстраиванию независимой финансовой системы запланированы в стране, передает НСН.

«Мы видим достижения с точки зрения платежных систем и возможностей по наращиванию и использованию национальной валюты.

Уровень доллоризации в нашей экономике за последние годы снизился, снижается и доля доллара в расчетах в рамках российского ближнего зарубежья. И при этом очевидно, что идет переход на национальную валюту и с крупнейшими контрагентами России на зарубежных рынках — в том числе, с Китаем. Я думаю, что этот путь достаточно перспективен, востребован, имеет реальную экономическую основу. И он будет способствовать снижению валютных и в целом экономических рисков для контрагентов», — пояснил экономист.