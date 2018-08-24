За Скрипалей: новые санкции ударили по России. LIVE

В соответствии с Законом о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года, правительство США обязано применить следующие виды санкций. Это прекращение оказания иностранной помощи, прекращение поставок вооружений и финансирования для закупок оружия, отказ в американских госкредитах и запрещение экспорта в Россию товаров и технологий, чувствительных с точки зрения нацбезопасности.