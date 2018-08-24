За Скрипалей: новые санкции ударили по России. LIVE

- 194194 просмотра Названа причина пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
- 181020 просмотров NASA: к Земле летит огромный астероид
- 179288 просмотров Ученица Тутберидзе победила на этапе юниорского Гран-при
- 155017 просмотров Порошенко перепутал слова гимна на военном параде
- 131736 просмотров От чего умер сенатор Джон Маккейн
- 130742 просмотра «Спартак» победил «Динамо» в матче 5-го тура РПЛ
- 112014 просмотров Почему Дмитрий Медведев получил «спортивную травму», но не взял больничный
Рубль начинает день в «красной» зоне. Доллар на открытии торгов на Московской бирже вырос на 24 копейки до 67,34 руб. Евро прибавил 23 копейки и находится у отметки 78,18 руб.
«Дочки» американских корпораций в России смогут ввозить чувствительные товары. Никаких изменений не будет для «коммерческих конечных пользователей» американских продуктов в России, если речь идет о гражданском использовании.
Кроме того, будут и дальше выдаваться лицензии на экспорт товаров и технологий, необходимых для обеспечения безопасности гражданской пассажирской авиации.
Так, было решено не прекращать оказание Москве иностранной помощи и не прекращать выдачу экспортных лицензий, необходимых для продолжения сотрудничества России и США в освоении космоса и в коммерческих пусках в космос.
Однако тот же закон от 1991 года позволяет Вашингтону отказаться от некоторых санкций. Чем пока Белый дом и воспользовался.
В целом, документ предусматривает установление «презумпции отказа» в случае выдачи лицензии на поставки чего-либо российскому государству.
В рамках нового санкционного пакета прекращается кредитование и оказание финансовой помощи со стороны госструктур США. Речь идет об отказе от выдачи России любых видов кредитов со стороны всех американских ведомств, включая Экспортно-импортный банк США.
В соответствии с Законом о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года, правительство США обязано применить следующие виды санкций. Это прекращение оказания иностранной помощи, прекращение поставок вооружений и финансирования для закупок оружия, отказ в американских госкредитах и запрещение экспорта в Россию товаров и технологий, чувствительных с точки зрения нацбезопасности.
«Государственный департамент определил <…>, что правительство Российской Федерации использовало химическое оружие в нарушение международного права / смертельное химическое оружие против собственных граждан», — говорится в уведомлении, размещенном в Федеральном регистре США.
Подробности о новых рестрикциях стали известны еще в пятницу, 24 августа.
Доброе утро, уважаемые читатели! Новый пакет американских санкций против России вступил в силу в полночь по североамериканскому восточному времени (07.00 мск).