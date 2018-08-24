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За Скрипалей: новые санкции ударили по России. LIVE

Как рубль реагирует на новые санкции США

США ввели новые санкции против России по делу Скрипалей. Среди ограничений — запрет на поставки оружия, предоставление помощи, включая финансовую. Как рубль реагирует на новую волну рестрикций — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».
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10:20

Рубль начинает день в «красной» зоне. Доллар на открытии торгов на Московской бирже вырос на 24 копейки до 67,34 руб. Евро прибавил 23 копейки и находится у отметки 78,18 руб.

10:02

«Дочки» американских корпораций в России смогут ввозить чувствительные товары. Никаких изменений не будет для «коммерческих конечных пользователей» американских продуктов в России, если речь идет о гражданском использовании.

09:50

Кроме того, будут и дальше выдаваться лицензии на экспорт товаров и технологий, необходимых для обеспечения безопасности гражданской пассажирской авиации.

09:43

Так, было решено не прекращать оказание Москве иностранной помощи и не прекращать выдачу экспортных лицензий, необходимых для продолжения сотрудничества России и США в освоении космоса и в коммерческих пусках в космос.

09:33

Однако тот же закон от 1991 года позволяет Вашингтону отказаться от некоторых санкций. Чем пока Белый дом и воспользовался.

09:26

В целом, документ предусматривает установление «презумпции отказа» в случае выдачи лицензии на поставки чего-либо российскому государству.

09:20

В рамках нового санкционного пакета прекращается кредитование и оказание финансовой помощи со стороны госструктур США. Речь идет об отказе от выдачи России любых видов кредитов со стороны всех американских ведомств, включая Экспортно-импортный банк США.

09:15

В соответствии с Законом о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года, правительство США обязано применить следующие виды санкций. Это прекращение оказания иностранной помощи, прекращение поставок вооружений и финансирования для закупок оружия, отказ в американских госкредитах и запрещение экспорта в Россию товаров и технологий, чувствительных с точки зрения нацбезопасности.

09:10

«Государственный департамент определил <…>, что правительство Российской Федерации использовало химическое оружие в нарушение международного права / смертельное химическое оружие против собственных граждан», — говорится в уведомлении, размещенном в Федеральном регистре США.

09:05

Подробности о новых рестрикциях стали известны еще в пятницу, 24 августа.

09:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Новый пакет американских санкций против России вступил в силу в полночь по североамериканскому восточному времени (07.00 мск).