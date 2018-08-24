Добивать не стали: рубль получил передышку

США опубликовали список санкций, которые они введут против России 27 августа за «отравление Скрипалей». Главные ограничительные меры в списке — запрет на кредитование и финансовую помощь России со стороны американских госструктур (включая Экспортно-импортный банк США), а также ограничения на экспорт продукции двойного назначения.

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Но все это уже было известно инвесторам. Анонс «химических» санкций был опубликован Госдепом еще две недели назад, а поскольку они привязаны к закону о химоружии, то весь возможный перечень был также опубликован.

Весь негатив от этих ограничительных мер уже учтен в текущих котировках. Хотя, конечно, спекулянты, могут предпринять попытку в понедельник, 27 августа, снова атаковать рубль. Но вряд ли это будет очень удачная попытка.

В пятницу, 24 августа, рубль демонстрирует устойчивость к внешнему фону. К закрытию торгов курс доллара составил 67,23 руб., евро — 78,2.

Для рынка гораздо более значимым оказалось решение Банка России прекратить вплоть до конца сентября покупку валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Аналитики отмечали, что эти интервенции давят на рубль, лишая его шансов на укрепление.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов подчеркнул в пятницу, что правительство не ослабляет и не укрепляет рубль, а ставит задачу сделать курс стабильным и прогнозируемым.

«Правительство осуществляет политику, направленную на прогнозируемость и стабилизацию рубля вне зависимости от внешней конъюнктуры», — сказал он.

Ранее в Минфине в ответ на новость о прекращении ЦБ покупки валюты на рынке, заявили, что это «не повлияет на выполнение плана закупок валюты в рамках бюджетного правила». При этом источники валюты для пополнения счета Федерального Казначейства ЦБ определяет самостоятельно. То есть ЦБ будет продавать валюту Минфину из своих резервов.

Международные резервы на 17 августа составили $452,2 млрд, сократившись за неделю на $5,4 млрд или на 1,2% под воздействием отрицательной переоценки, сообщил в четверг, 23 августа, Банк России.

Аналитики полагают, что у рубля есть шансы поправить свое положение. По крайней мере, в ближайшие дни. Но дальнейшие перспективы туманны.

Сергей Гайворонский, эксперт БКС Брокер, отмечает, что уже сегодня мы наблюдаем снижение волатильности на валютном рынке. Помимо ухода Банка России, он предполагает, что рынок покинула часть спекулянтов, игравшая на понижение рубля, используя операции ЦБ на рынке, как драйвер.

«В ближайшие недели волатильность продолжит затухать. Сейчас курс «упал» на поддержку 67,5, когда она будет пробита, доллар плавно опустится в диапазон 66-57. Как одно из последствий решения ЦБ, мы увидим возвращение корреляции рубля с нефтью», — рассуждает эксперт.

С технической точки зрения российской валюте было бы неплохо уйти в район 66-66,5 руб за доллар, тем более что санкционные риски пока не так довлеют над рынком, считает аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов.

Курс рубля на текущих отметках недооценен к доллару, соглашается Валерий Безуглов, аналитик ИК «Фридом Финанс». В плюс он ставит профицит бюджета и положительный торговый баланс.

«Тем не менее, краткосрочно доллар может преодолеть отметку в 70 рублей до конца года, что связано с постоянными заявлениями со стороны США о санкциях на банковский сектор и блокировкой долларовых платежей, однако на дальнейшую девальвацию российской валюты я не рассчитываю», — говорит аналитик.

При приближении к дате введения возможных санкций (соответствующие законопроекты могут быть приняты уже этой осенью) волатильность может вновь возрасти, ее будут подогревать периодические интервенции американских политиков на эту тему, которые несомненно участятся, считает Сергей Гайворонский.

«Если санкции будут введены в полном объеме (на покупку новых ОФЗ и хотя бы против одного банка из двойки Сбербанк-ВТБ), отметка 70 руб. за доллар не устоит, по крайней мере в моменте», - полагает он.

Не стоит забывать и о том, что Федеральная резервная система США продолжает цикл повышения ставок, делая доллар крепче, а инвестиции в долларовые активы привлекательнее. Соответственно, средства текут в Штаты, а страны с развивающимися рынками терпят бедствие. Валюты Аргентины, России, Турции, Бразилии, ЮАР уже пережили девальвацию в этом году.

Ближайшее повышение должно состояться уже в сентябре. Сейчас участники рынка оценивают вероятность этого в 93,6%, сообщают аналитики «Алора».

Протоколы последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС говорят в пользу этого. В пятницу, 24 августа, в американском Джексон Холле стартует саммит Центральных Банков. Рынки ждут, что глава ФРС Джером Пауэлл подтвердит приверженность прежнему курсу. И курс этот в будущем не сулит российскому рублю ничего хорошего.