«Зависимости нет»: Меркель не бросит «Северный поток — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» не поставит Германию в зависимость от России. Об этом в пятницу 24 августа заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления перед студентами в Тбилиси, сообщает Reuters.

«Мы уже видим, что мы не попадаем в зависимость», — сказала Меркель.

Ее уверенность основана на том, что параллельно со строительством «Северного потока — 2», который прокладывает Россия, в Германии возводится СПГ-терминал для сжиженного газа.

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«Зависимость сейчас не будет резко расти из-за «Северного потока — 2», — подчеркнула канцлер. Она также подтвердила, что транзит российского газа через Украину необходимо сохранить и после того, как «Северный поток — 2» вступит в строй.

Заявления Меркель об энергонезависимости от России — прямой ответ президенту США Дональду Трампу. Известно, что Вашингтон активно выступает против строительства новой российской «трубы».

Трамп предлагает в качестве альтернативы российскому газу закупки сжиженного газа, в том числе из США.

Меркель — «заложница России»

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в администрации Дональда Трампа сообщил, что американский президент выставил Ангеле Меркель ультиматум: Германия должна отказаться от «Северного потока — 2» в обмен на согласие Трампа начать переговоры по предотвращению торговой войны между США и Евросоюзом. А еще конкретнее — в обмен на отказ от российского газа США якобы обещали воздержаться от введения санкций против европейских производителей стали и алюминия.

Трамп очень эмоционально агитировал за отказ Меркель. На саммите НАТО Трамп заявлял, что из-за зависимости от поставок российского газа Германия станет «заложницей России».

Кроме того, он называл ужасной ошибкой решение Германии разрешить строительство «СП-2» на своей территории. «Германия увеличивает импорт энергии из России, в то время как США тратят миллиарды долларов на защиту Германии и остальной Европы от России», — возмущался Трамп. По его словам, то, что делает Германия, это ужасно.

«Это ужасная ошибка. Как вы можете работать ради мира и работать с позиции силы, когда у кого-то есть такая власть над вами?» — удивлялся Трамп.

Проблему строительства газопровода Меркель обсуждала с Владимиром Путиным во время встречи в Германии 19 августа. Путин и Меркель согласились тогда, что газопровод исключительно коммерческий и было бы «неправильно каким-то образом политизировать этот проект». Такое пояснение дал после встречи лидеров пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

Попытки противодействовать строительству газопровода «Северный поток — 2» идут вразрез с торговыми правилами и нормами ВТО, отмечал также Песков. По его словам, незаконность таких намерений настолько явная, что ее никаким образом невозможно «закамуфлировать».

«Безусловно, проект абсолютно коммерчески выгоден, конкурентен, и поэтому необходимо принять меры, чтобы оградить его от возможных неконкурентных и незаконных нападок со стороны третьих государств», – говорил Песков. Путин и Меркель согласны, что «абсолютно неправильно каким-то образом политизировать этот проект», добавил представитель главы России.

Правда, Меркель все же пришлось сделать и политическое заявление на фоне проблемы строительства газопровода. О том, что Европа и НАТО не являются врагами России.

По ее словам, «Россия является важной страной в мире», и Германия хочет иметь с ней хорошие отношения.

«Европа и Россия хорошо сотрудничают и многому учатся друг у друга, но в то же время хочу особо отметить, что ЕС и НАТО не являются врагами РФ», — отметила Меркель.

Санкции обратной силы не имеют

Ну а если ФРГ и Россия не враги, что может помещать им достроить газопровод? По общему правилу санкции не имеют обратной силы и не распространяются на договоры и соглашения, заключенные до их вступления в силу. Но это не спасает ситуацию, поскольку обязательства по финансированию зарубежными партнерами не выполнены в полной мере, а как будет реагировать и трактовать отказ от дальнейшего финансирования российская сторона, для инвесторов непонятно и может быть неприятным сюрпризом, в свою очередь обращает внимание на риски управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов.

С учетом того, что Германия и Россия де-факто подтвердили намерение довести проект до конца, способы обойти санкции будут найдены, полагают аналитики.

Строительство «Северного потока — 2» сильно нервирует Киев.

Ранее в среду глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев не верит обещаниям России и Германии о том, что после запуска «Северного потока — 2» транзит российского газа через Украину сохранится.

«Я прямо сказал это Еврокомиссии и Германии, обязательно Россия прекратит поставку через украинский маршрут, какие бы не были гарантии», — сказал украинский министр. По мнению Климкина, прекращение транзита может быть и «физическим».

«Поэтому тут доверия нет, и мы будем последовательно против этого бороться», — заключил он.