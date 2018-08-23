Тайна пропажи раскрыта: Медведев получил травму

В пресс-службе правительства «Газете.Ru» подтвердили, что публичных мероприятий у премьер-министра в ближайшее время не планируется. «Травма, полученная во время занятий спортом, пока не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия», — сказали в пресс-службе кабмина.

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Характер травмы и вид спорта в Белом доме не уточняют. О спортивных увлечениях Дмитрия Медведева также не сообщается. Известно, что он увлекался бадминтоном. Но об этом виде спорта Медведев последний раз публично рассказывал, еще когда занимал должность президента страны.

«Эта такая игра, которая известна вроде бы почти всем. В бадминтон играют дома, на улице, в школьных и университетских залах. И, казалось бы, этот вид спорта знают все. Однако по-настоящему играть в бадминтон могут немногие», — говорил Дмитрий Медведев в октябре 2011 года.

Своими откровениями по поводу бадминтона он делился в своем видеоблоге. «Наш первый космонавт Юрий Гагарин тоже хорошо играл и любил этот вид спорта», — говорил он в одном из видеороликов. Во время съемки «клипа» Дмитрий Медведев играл в бадминтон с Владимиром Путиным, который тогда выполнял обязанности премьер-министра.

Летом 2011 года Владимир Путин и Дмитрий Медведев также проводили совместные занятия спортом. Тогда пресс-служба президента сообщала, что руководители страны после рабочей беседы вместе покатались на велосипедах по территории резиденции в Горках. Глава правительства Владимир Путин был на горном велосипеде, а президент Дмитрий Медведев ездил на шоссейном. Согласно официальным сообщениям, после той прогулки на велосипедах Владимир Путин с Дмитрием Медведевым опять поиграли в бадминтон.

Со временем сообщения о бадминтоне и велосипедах прекратились. Зато в августе 2015 кремлевская пресс-служба уже президента Владимира Путина сообщила о совместной тренировке с премьер-министром Дмитрием Медведевым в спортзале. После тренировки Путин и Медведев позавтракали на открытой террасе. Причем частично они приготовили еду самостоятельно. В частности, президент и премьер пожарили мясо на барбекю.

После 2015 года сообщения о спортивных увлечениях Дмитрия Медведева не появлялись вплоть до четверга, 23 августа 2018 года. В этот день телеграмм-каналы распространили информацию со ссылками на источники в правительстве о неожиданном исчезновении премьер-министра. По их данным, он последний раз появлялся на публике 14 августа. Тогда Медведев встретился с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым.

Согласно официальному сайту правительства, заседание кабинета министров последний раз состоялось 3 августа. На нем были одобрены поправки в федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств» и поправки в Уголовный кодекс. Были рассмотрены и некоторые другие не очень злободневные вопросы.

В следующие три недели заседания правительства не проводились. По традиции они проходят в четверг, но 9 августа заседания не было, потому что премьер-министр посещал Камчатку. На Камчатке Дмитрий Медведев провел заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона и посетил Кроноцкий государственный природный заповедник.

В заповеднике премьер встретился с его сотрудниками и еще раз публично объяснил свою точку зрения по поводу повышения пенсионного возраста.

«Есть решения, которые по разным причинам необходимы. Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже. Так же и эти изменения», — сказал Дмитрий Медведев.

Напомним, что правительство 14 июня этого года предложило поднять пенсионный возраст до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин, а в июле Госдума приняла законопроект в первом чтении.

21 августа на эту тему в нижней палате парламента прошли расширенные слушания. Премьер-министр в этой дискуссии участия не принимал. Кроме того, плановые заседания правительства 16 и 23 августа не проводились без объяснения причин.

Это не первая проблема премьер-министра со здоровьем. Так же неожиданно Дмитрий Медведев, например, исчез из общественного поля зрения в марте 2017 года. Тогда причиной недельного отсутствия оказался грипп. Накануне президентских выборов такое «исчезновение» послужило поводом для слухов о скорой отставке главы кабмина.

Владимир Путин даже пошутил на одной из встреч с членами правительства о том, что они «Дмитрия Анатольевича не уберегли», имея в виду грипп. А Дмитрий Медведев не только доработал до конца президентского срока, но и был переназначен на премьерскую должность 8 мая 2018 года.