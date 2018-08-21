Пенсионная реформа: «Мы подошли к черте»

«Это решение назрело, и его откладывать просто-напросто опасно», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин журналистам после завершения «больших» парламентских слушаний по пенсионной реформе.

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Прошло два месяца с того момента, как россияне узнали о том, что власти намерены повысить пенсионный возраст на 5 лет для мужчин, и на 8 лет для женщин. Правительство сообщило о законопроекте 14 июня, когда вся страна праздновала открытие чемпионата мира по футболу. А через несколько дней документ был уже в Госдуме.

Законопроект был принят в первом чтении 19 июля, и тогда вопрос обсуждался гораздо более эмоционально.

Что может измениться ко второму чтению

Во вторник, 21 августа, депутаты и эксперты, в основном, уже не призывали отказаться от идеи, настаивая только на шлифовке деталей ко второму чтению.

Как отметил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, лидеры фракций КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, а также глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков в той или иной степени высказались против реформы. Согласно опросам, 90% граждан также против пенсионных нововведений. Тем не менее, большинство выступающих сегодня выступили за. Так что итоговый «баланс как-то не очень».

Действительно, собравшиеся на разный манер говорили примерно об одном и том же. Что в целом, «мы подошли к черте», «решение перезрело», «медлить нельзя», и вообще реформу надо было проводить еще 10 лет назад.

В итоге все свелось к тому, что есть моменты, которые стоит проработать к 24 сентября, когда истечет срок для поступления в Госдуму поправок. Сейчас уже поступило порядка 100 изменений в законопроект.

Накануне общественных слушаний в Госдуме «Единая Россия» на совместном заседании генсовета партии и совета руководителей ее фракций обсудила возможные дополнения по пенсионной реформе ко второму чтению. Среди предложений — отвязать от пенсионного возраста ряд льгот, которые приобретались гражданами только после выхода на пенсию, а предоставлять их по достижении женщинами 55 лет, а мужчинами — 60.

Кроме того, фракция предложила отказаться депутатам от доплат. На данный момент «Законом о статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы» устанавливает парламентариям депутатам доплаты к пенсиям. Если они проработали в статусе народного избранника более пяти лет, то пенсия равна 55% от оклада (плюс сама зарплата, если депутат еще работает), если больше 10 лет — 75% оклада. Недавно Госдума обнародовала информацию, что на данный момент эти суммы составляют 46 и 63 тыс. рублей.

«Считаю, что это будет справедливо», — заявил секретарь генсовета Андрей Турчак.

Как выжить на пенсию

Честь пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста от правительства отстаивал только министр труда Максим Топилин. В качестве поддержки был глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

При этом профильный вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова в обсуждении участия не принимала. Так же как и первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

Точно так же Татьяна Голикова и Антон Силуанов пропустили первое чтение законопроекта в Госдуме, которое состоялось 19 июля. Публичных возражений Голиковой и Силуанова по деталям пенсионной реформы пока не было.

Неработающие пенсионеры должны стать бенефициарами всех изменений, заявил во вторник Топилин.

Сейчас стоит задача увеличить размер пенсий с 2019 года на 1000 рублей, что в год составляет 12 тысяч рублей с тем, чтобы в 2024 году ежемесячные выплаты смогли достигнуть 20 тысяч рублей против сегодняшних 14 тысяч рублей.

На это председатель Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, рассказал, что его пенсия составляет 6 тыс. руб., а с учетом московских надбавок — чуть больше 20 тыс. руб. В регионах средняя цифра — 10-12 тысяч рублей. По его словам, надо думать, как эти цифры увеличить, потому как очевидно, что таких денег на нормальное существование недостаточно.

«Деньги в России есть, только надо правильно их расходовать — на человека», — заключил он.

Кудрин, между тем, поторопил с проведением пенсионной реформы. «У нас на полмиллиона в следующем году сократится рабочее население», — сказал Кудрин.

При этом он отметил, что денег в стране хватит еще на один экономический кризис.

Он напомнил, что в 2008 и 2009 году половина Резервного фонда была потрачена на спасение и поддержание бюджетной системы, включая Пенсионный фонд, а в последние годы — вторая половина.

«На сегодня Резервного фонда нет, на сегодня остался один Фонд национального благосостояния. Его хватит на один такой похожий кризис, пока у нас больше средств нет...», - констатировал он.

Президент РСПП Александр Шохин согласен, что изменения назрели. Но усомнился в сроках повышения пенсионного возраста. «Один из главных вопросов — насколько обоснованы достаточно жесткие сроки перехода на новый пенсионный возраст, который прописан в законе», — сказал Шохин.

Он заявил, что в РСПП против того, чтобы административными мерами сохранять лиц предпенсионного возраста на работе. «Мы категорически против того, чтобы административными и уголовными мерами принуждать работодателей к тому, чтобы они сохранили занятость предпенсионного возраста граждан, мы считаем, что нужны стимулы», — заявил он. Желаемые стимулы касаются, в частности, взносов в ПФР.

Прекрасное далеко

Вообще, в течение заседания разные аспекты пенсионной реформы чаще всего комментировал именно Кудрин. Что неудивительно. Именно предложения его Центра стратегических разработок и легли в основу текущего законопроекта по пенсионному возрасту.

Он, в частности, заявил, что «более справедливо» повысить пенсионный возраст, чем не индексировать пенсии для работающих пенсионеров. «Я считаю, что в конечном счете после переходного периода нужно вернуться к вопросу индексации пенсий для работающих», — сказал Кудрин.

Напомним, что в 2018 году страховые пенсии были проиндексированы на 3,7%, а для тех, кто работает, с 1 августа традиционно был проведен перерасчет.

Кудрин рассказал, что являлся противником отмены обязательной накопительной части пенсии. «Это сегодня при полном выработанном стаже была бы добавка до 15% плюс в коэффициенте замещения от вашей заработной платы, с которой вы выходите на пенсию», — посетовал глава счетной палаты.

Накопительная часть пенсии начала формироваться с 2002 года. Страховые взносы в пенсионную систему, которые оплачивает работодатель с фонда оплаты труда работника, дробились на отчисления в ПФР и персональные накопительные счета застрахованных граждан.

После кризисов 2009 – 2010 годов правительство в 2012 году пошло на сокращение страховых взносов с 2013 года для работодателей с 34% до 30%. Тогда это считалось временной мерой. Из общей суммы страховых взносов в пенсионную систему поступало 26% от фонда оплаты труда из которых 6% учитывались на персональных счетах работников.

Предполагалось, что эта часть пенсии, которая напрямую зависит от условий работы и заработка конкретного работника и является существенным стимулом получать «белую» зарплату. Накопительная часть пенсии формировалась у граждан рожденных после 1966 года и участвующих в системе обязательного страхования пенсии.

Чтобы сбалансировать бюджет Пенсионного фонда после сокращения страховых взносов в 2013 году правительство пошло на первую «заморозку» накопительной пенсии – 6% перестали поступать на индивидуальные счета. Выигрыш для бюджета составил тогда около 300 млрд руб.

Предполагалось, что это разовая мера и в 2014 году накопительную часть разморозят. Но этого не произошло. В 2014 году было решено продлить заморозку бессрочно, которая продолжается и в 2018 году.

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, представляя в июне 2018 года законопроект о повышении пенсионного возраста говорил, что правительство «не отказывается от построения страховой пенсионной системы», но собирается ее развивать как добровольную.

Очевидно, что это не очень устраивает Кудрина, который считает, что «россияне пока не готовы выделять часть зарплаты на пенсию».

Ранее предполагалось, что предлагаемый Минфином и ЦБ индивидуальный пенсионный капитал будет учитывать бывшую накопительную пенсию. Но последних вариантов ни Минфин, ни ЦБ пока не раскрывают.

20 августа «Единая Россия» предложила сформировать новую систему накопительной пенсии и назначить ее тем, кто достигает 55 и 60 лет (женщин и мужчин соответственно).

В целом, финансовая система страны, по сравнению с развитыми странам, остается неразвитой, констатировал глава Счетной палаты.

Объем накопленных пенсионных и страховых фондов составляет порядка 2-3% против 60-100% в других странах. За счет больших накоплений и коэффициент замещения по пенсиям достигает там 70% от зарплаты.

И России, конечно, тоже нужно к этим цифрам стремиться. Для начала хотя бы к 40% в соответствии со стандартами Международной организации труда.

«Конечно, и 40% не является конечной целью, — мечтал Кудрин. — С учетом добровольной накопительной составляющей во всех странах пенсия составляет от 60–70% от заработка при выходе на пенсию. Нам тоже нужно ставить эту задачу».