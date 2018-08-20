Пенсионная реформа: что решит Госдума. LIVE

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В 2010 году ставка страховых взносов была установлена на уровне 34% из которых 26 уходило на обязательное пенсионное страхование (ОПС). Но уже с 1 января 2012 года тарифы страховых взносов были временно снижены с 34 до 30% (до 22% на ОПС) в качестве антикризисной меры. В июне этого года правительство вместе с законопроектом об увеличении пенсионного возраста предложило зафиксировать ставку страховых взносов с 1 января 2019 года на уровне 30%. Из них 22% работадатели уплачивают в ОПС при годовой зарплате от 815 тыс руб. до 1 млн 021 тыс руб. С части зарплаты превышающей 1 млн 021 тыс руб в год уплачивается 10% в ОПС.
Кудрин напомнил, что за первые 10 лет 2000-х пенсии выросли в реальном выражении в три раза. Но после 2011 года уровень жизни пенсионера стагнирует и даже снижается. Он напомнил, что в 2016 году не была проведена полная индексация по инфляции. Кроме того, прекратилась индексация работающим пенсионерам. «Самое главное, что мы должны понять, что такую пенсию сохранять нельзя, нужен какой-то новый взгляд на ситуацию, новая концепция», - сказал глава СП.
Слово взял председатель Счетной Палаты РФ Алексей Кудрин. Он назвал вопрос резонансным. «Мы оказались на развилке, которая определяет будущее нашей страны», - заявил он. Кудрин дал оценку текущим пенсиям. «Пенсия низкая и недостойная для жизни. Переход от нормальной зарплаты на треть от нее - это большой вызов и шок», - сказал он.
По словам Володина, 28 человек сегодня должны выступить на заседании. Однако их число может быть увеличено.
Топилин объяснил, почему Госдума приняла решение фиксировать ставки страховых взносов на нынешнем уровне. По его словам, если бы ставки были повышены, то экономика бы ушла в тень.
Топилин подчеркивает, необходимо принять решения по изменению пенсионной системы сейчас. «Через 10 лет мы будем иметь большую несбалансированность», - сказал он. «Если мы ставим цели увеличения продолжительности жизни, то нужно и менять пенсионный возраст. Альтернативы этому решению нет», - говорит он.
Неработающие пенсионеры должны стать бенефициарами всех изменений, заявил министр. «Система требует изменения параметров пенсионной системы», - уверен он. По его словам, российская пенсионная система носит страховой и солидарный характер. Все шаги, продолжил он, направлены на то, чтобы система развивалась в сторону страховых взносов, а не подпитки из федерального бюджета.
Первым слово взял министр труда и социальной защиты Максим Топилин. «Настало время, чтобы изменить параметры пенсионной системы», - заявил Топилин. По его словам, сейчас стоит задача увеличить размер пенсий с 2019 года на 1000 рублей, что в год составляет 12 000 тысяч рублей с тем, чтобы в 2024 году ежемесячные выплаты смогли достигнуть 20 тысяч рублей против сегодняшних 14 тысяч рублей.
Вячеслав Володин, открывая парламентские слушания, уточнил, что в зале сейчас 450 человек из 600 зарегистрировавшихся. Часть депутатов уступили свои места гостям, а сами отправились смотреть трансляцию. Обращаясь к руководителю Счетной палаты Алексею Кудрину, спикер Госдумы удивился: «Алексей Леонидович в вашей ложе осталось самое комфортное кресло. Почему-то его никто не занимает. К чему бы это?»
Решение принималось со второй попытки. До этого, 27 июля Центризбирком отказал в проведении референдума КПРФ.
Теперь группам предстоит соревнование – та из них, которая первой проведет собрания подгрупп в необходимом количестве регионов, соберет подписи и пройдет регистрацию, получит право провести голосование, при этом, как сказала Памфилова, «кто-то с кем-то может объединиться».
Напомним, Центризбирком 7 августа одобрил три близких по тексту формулировки вопроса о пенсионной реформе, которые инициативные группы намерены вынести на всероссийский референдум. На проведении референдума настаивали КПРФ и Справедливая Россия.
Перед началом слушаний глава КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о том, как идет подготовка к референдуму по пенсионной реформе. «52 региона выступили с этой инициативой, 16 уже оформили документы и подали, часть уже зарегистрирована», - сказал он журналистам. Он напомнил, что в других европейских странах проводились подобные референдумы. «Вопрос касается каждого,и ни одна партия не может определять судьбу нации, судьбу страны», - заключил Зюганов.
В Госдуме уточнили, что большинство депутатов прервали свои отпуска и также будут участвовать в слушаниях. В общей же сложности, в слушаниях примет участие порядка 600 человек.
Так же уточнили, что сегодня ожидаются выступления руководителей всех парламентских фракций, председателей профильных комитетов ГД, министра труда и социального развития Максима Топилина, руководителя Пенсионного фонда Антона Дроздов, главы Счетной палаты Алексея Кудрина, председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова. Кроме того, свое слово должны сказать глава Общественной палаты Валерий Фадеев, руководитель Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, а также руководители деловых объединений и представители профессионального сообщества.
На данный момент к законопроекту инициированы более 100 поправок, сообщили в пресс-службе Госдумы.
Второе - отказаться депутатам от доплат. На данный момент «Законом о статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы» устанавливает парламентариям депутатам доплаты к пенсиям. Если они проработали в статусе народного избранника более пяти лет, то пенсия равна 55% от оклада (плюс сама зарплата, если депутат еще работает), если больше 10 лет — 75% оклада. Недавно Госдума обнародовала информацию, что на данный момент эти суммы составляют 46 и 63 тыс. рублей. «Считаю, что это будет справедливо», - заявил секретарь генсовета Андрей Турчак.
Наконец, на встрече прозвучало несколько совсем популистских предложений. Первое - направить средства, конфискованные у обвиненных по коррупционным делам в Пенсионный фонд России.
Кроме того, «Единая Россия»предложила сформировать новую систему накопительной пенсии и назначить ее тем, кто достигает 55 и 60 лет (женщин и мужчин соответственно).
В очередной раз прозвучал на встрече призыв выработать меры, которые помогут находить работу гражданам предпенсионного возраста.
Кроме того, работодателям может быть предложено рассмотреть возможность оплачивать ежегодную диспансеризацию сотрудникам этого возраста.
Среди предложений - отвязать от пенсионного возраста ряд льгот, которые приобретались гражданами только после выхода на пенсию, а предоставлять их по достижении женщинами 55 лет, а мужчинами — 60.
Накануне общественных слушаний в Госдуме «Единая Россия» 20 августа на совместном заседании генсовета партии и совета руководителей ее фракций также обсудила возможные дополнения по пенсионной реформе ко второму чтению.
Согласно текущей версии законопроекта, порядок выхода на пенсию при этом будет следующим. С 2019 года, возраст выхода на пенсию будет ежегодно увеличиваться на один год. В следующем году новых пенсионеров не появится, мужчины 1959-го и женщины 1964 года рождения выйдут на пенсию в 2020 году в возрасте 61 года и 56 лет. 1960-й и 1965-й года рождения станут пенсионерами в 2022 году в возрасте 62 года и 57 лет. Мужчины 1961-го и женщины 1966-го года рождения смогут выйти на пенсию в 2024 года в возрасте 63 и 58 лет. И так далее до 2028 года у мужчин и до 2034 года у женщин, когда будут достигнуты целевые возраста в 65 лет и 63 года.
Второе чтение по законопроекту должно состояться осенью. Срок представления поправок продлен с 18 августа до 24 сентября.
Напомним, что 19 июля законопроект был принят в первом чтении.
Ключевым для обсуждения вопросом станет возможность постепенного повышения возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
Доброе утро, уважаемые читатели! Сегодня, 21 августа, в Госдуме пройдут парламентско-общественные слушания по пенсионной реформе. В них примут участие депутаты, представители профильных министерств, члены общественных организаций, эксперты, члены деловых сообществ, представители субъектов РФ. Главные моменты заседания в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».