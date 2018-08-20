Пенсионные меры: депутатов призвали отказаться от надбавок

В понедельник, 20 августа, «Единая Россия» провела совместное заседание генсовета партии и совета руководителей фракций ЕР, чтобы обсудить предлагаемые поправки в законопроект об изменениях в пенсионной системе.

Как правило, большая часть решений, выносимых на обсуждение на подобных мероприятиях, уже имеет одобрение на уровне руководства партии, поэтому само заседание обычно исполняет роль легитимации принимаемых поправок.

Кроме того, как пояснил «Газете.Ru» один из присутствующих на обсуждении, расчет заключался в том, что обращение к целевым группам ЕР (например, пенсионерам) поможет сгладить негативный эффект для рейтинга партии. На вопрос о том, доверяют ли сейчас граждане единороссам, собеседник ответил, что «партийцы у нас разные».

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Во вторник, 21 августа, в Госдуме пройдут парламентские слушания по реформированию пенсионного законодательства, и предложения ЕР будут озвучены вторично.

На совместном заседании генсовета и совета руководителей фракций «Единой России» также присутствовал ряд политологов. В их числе — Михаил Виноградов, Константин Костин, Евгений Минченко.

При этом, по информации «Газеты.Ru», аналогичные встречи сегодня проходили и в Государственной думе, и в администрации президента. Вероятно, на всех собраниях обсуждались пенсии. ЕР, Госдума и администрация президента публично заявляют, что работают сообща, однако свои совещания они все же не согласовывают.

В ходе совместного заседания единороссы последовательно повторили тот аргумент, который уже неоднократно встречался на страницах СМИ — если пенсионный возраст не повысить, вскоре саму пенсионную систему постигнет коллапс, так как соотношение работающих и пенсионеров приблизится «один к одному».

Однако они подчеркивали, что для улучшения жизни граждан, которым до пенсии работать станет больше, кое-что все же можно сделать. Собственно, их предложения и легли в основу решения генсовета. Большая часть мер уже так или иначе попадала в информационное пространство.

Что предлагает «Единая Россия»

— Отвязать от пенсионного возраста ряд льгот, которые приобретались гражданами только после выхода на пенсию, а предоставлять их по достижении женщинами 55 лет, а мужчинами — 60. Фракциям ЕР в региональных парламентах предложено рассмотреть вопрос о сохранении региональных льгот соцподдержки для этих возрастных категорий.

— Работодателям может быть предложено рассмотреть возможность оплачивать ежегодную диспансеризацию сотрудникам этого возраста.

— Выработать меры, которые помогут находить работу гражданам предпенсионного возраста.

Также «Единая Россия» обратилась к правительству с предложением сформировать новую систему накопительной пенсии и назначить ее тем, кто достигает 55 и 60 лет (женщин и мужчин соответственно).

Однако как оказалось, это еще далеко не все предложения. Уже под завершение заседания секретарь генсовета Андрей Турчак заявил, что избиратели постоянно спрашивают его на встречах о справедливости, то есть о чужих деньгах, а точнее о средствах, конфискованных у обвиненных по коррупционным делам.

«Люди спрашивают на встречах, где миллиарды [Дмитрия] Захарченко, где миллиарды господина [Григория] Слабикова, где миллиарды других коррупционеров и взяточников», — начал Турчак.

Напомним, что Дмитрий Захарченко — полковник МВД, в квартире у которого наличными нашли сумму приблизительно в 9 млрд руб. Григорий Слабиков — бывший руководитель Северо-Западного управления «Ростехнадзора», у которого также была обнаружена крупная сумма денег.

Турчак заявил, что партия будет рекомендовать передавать эти деньги прямиков в бюджет Пенсионного фонда РФ.

Но это оказалось не самым громким предложением. Секретарь генсовета ЕР предложил начать с себя, то есть законодательно закрепить тот факт, что пенсии депутатов ГД и сенаторов начислялись точно так же, как и обычным гражданам. «Считаю, что это будет справедливо», — заявил единоросс, добавив, что норма должна начать действовать уже с 1 января 2019 года.

На данный момент «Законом о статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы» устанавливает парламентариям депутатам доплаты к пенсиям. Если они проработали в статусе народного избранника более пяти лет, то пенсия равна 55% от оклада (плюс сама зарплата, если депутат еще работает), если больше 10 лет — 75% оклада. Недавно Госдума обнародовала информацию, что на данный момент эти суммы составляют 46 и 63 тыс. рублей.

Фактически Турчак предложил депутатам от этих доплат отказаться. Тем же, кто уже на надбавки заработал, единоросс предложил написать добровольное заявление об отказе. Причем законом должно быть прописано, что отозвать свое решение депутаты не смогут.

К такому повороту событий оказались готовы не все присутствующие депутаты. По залу прокатился ропот, а депутат-единоросс Раиса Кармазина тогда уж сразу предложила обсудить и пенсионные надбавки для чиновников правительства. Впрочем, это предложение в резолюцию не попало.

При этом предложение Турчака, несмотря на внезапность, скорее всего, будет принято депутатами. Источник, близкий к руководству ЕР, отмечает, что глава правительства и лидер единороссов Дмитрий Медведев в курсе такого предложения. Источник «Газеты.Ru» в Госдуме утверждает, что о предложении отказаться от депутатских пенсий знали и в руководстве фракции, хотя не все. По словам собеседника «Газеты.Ru», неожиданным было только то, что идею озвучил именно Турчак.

«Поступило предложение от Андрея Анатольевича Турчака в части отмены преференций по пенсионному обеспечению для сенаторов и депутатов. Мы ждем внесения этого предложения для рассмотрения в Государственной думе»,

— коротко прокомментировал инициативу однопартийца руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.

Что думают эксперты

Политолог Александр Пожалов считает, что подобные решения носят «популистский» характер, хотя их можно понять.

«Эти предложения озвучиваются перед региональными выборами. Избиратели обвиняют депутатов, что они зарвались со своими пенсиями. Так что в какой-то мере это такая конъюнктурная поправка. Содержательно существующих финансовых проблем она не решит»

— уверен эксперт.

Он считает, что с точки зрения поправок депутатам еще целесообразно обсудить переходный период для повышения пенсий, а также вопрос, не стоит ли оставить прежним или хотя бы не так сильно повышать пенсионный возраст для жителей дальневосточных и северных регионов.

Но вместо этого сейчас в повестке — отказ депутатов от своих надбавок. Политолог считает, что такие решения в контексте грядущих выборов можно понять, но долго работать в рамках такой повестки ЕР не сможет. Принижая свои льготы, они понижают и свой статус относительно членов правительства.

Представитель ЛДПР, глава думского комитета по труду о соцполитике Ярослав Нилов заявил «Газете.Ru», что его партия законопроект поддержит, однако тогда уж будет настаивать на обсуждении и других вопросов. «А почему мы забываем про депутатов региональных тогда? А что делать с лицами, замещающими госдолжности, например, членами правительства? Почему берется только одна категория и почему это делается именно сейчас? Целесообразно рассматривать эту проблему комплексно», — называет новые темы для обсуждения депутатским корпусом Нилов.

По его мнению, пенсионные доплаты названных групп тоже надо пересмотреть, чтобы инициатива не была однобокой.

Также парламентарий ставит под сомнение то, что призыв к отказу от повышенной пенсии тех депутатов, кто уже ее получает, сработает. «Вспомните истории с «золотыми парашютами» для тех парламентариев Госдумы, кто в этот созыв не попал. Многим рекомендовали, но отказались всего несколько человек», — напоминает депутат.