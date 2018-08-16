Дефолт-1998: «Заявляю твердо: девальвации не будет». LIVE

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Дело в том, что после развала Советского Союза остались многомиллиардные долги, погасить которые удалось только в 2017 году. По разным данным, они составляли от 65 до 140 млрд долларов. Изначально планировалось, что отдавать займы будут и республики бывшего Союза. Однако в конце 1992 года было подписано соглашение о «нулевом варианте», при котором Российская Федерация соглашалась выплачивать долги всех республик СССР, а взамен получала право на все активы бывшего Союза.
Кроме того, для покрытия дефицита бюджета и хотя бы частичного покрытия кредитов правительство брало в долг у Международного валютного фонда, Всемирного банка и других финансовых организаций.
При этом резервы Центробанка составляли $24 млрд. Банковская система России была слабой, в конце 1997 года совокупные активы отечественных кредитно-сберегательных учреждений составляли около $20 млрд. Кроме того, банки постоянно испытывали дефицит денежных средств.
Всего с начала 1990-х размер одобренных кредитов по линии МВФ составил 25,8 млрд SDR (платежное средство, эмитируемое фондом). Однако по факту Россия получила только 15,6 млрд SDR. Дело в том, что кредиты выдаются частями и под определенные условия. В случае если, по мнению МВФ, Россия их не выполняла, транши не приходили.
По данным Банка России, к 1998 году обязательства перед нерезидентами на рынке ГКО–ОФЗ (государственным краткосрочным обязательствам и облигациям федерального займа) и фондовом рынке превысили $36 млрд, общая сумма платежей государства в пользу нерезидентов приближалась к $10 млрд в год.
Власти продавали ГКО – государственные краткосрочные облигации. Среди держателей ГКО были российские инвесторы, банки и иностранные фонды. Но во второй половине 90-х эта схема пополнения госбюджета стала давать сбои, при том, что обслуживание таких долгов становилось все более затратным (в середине 1998 года доходность ГКО удвоилась и составляла 49,2%). Обязательства по погашению ГКО накапливались, а приток реальных денег в бюджет сокращался.
Хронический дефицит бюджета приводил к тому, что Россия наращивала заимствования на внешнем и внутреннем рынках. Внутренний долг достиг 18,7% ВВП, внешний — 7,6% ВВП, внешний долг Советского Союза, правопреемницей которого была Россия, — 15,2% ВВП, рассказывал Сергей Дубинин, бывший на тот момент председателем Банка России.
Финансово-экономическая ситуация накануне дефолта была крайне сложной. Запустить экономический рост не удавалось, сбережения не трансформировались в инвестиции, капитал уходил из России.
Доброе утро, уважаемые читатели! 20 лет назад, 17 августа 1998 года, в России был объявлен технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств. Одновременно правительство отказалось от удержания стабильного курса рубля по отношению к доллару, допустив его девальвацию. «Газета.Ru» разбирает причины и последствия одного из самых болезненных кризисов в стране в исторической онлайн-трансляции.