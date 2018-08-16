Дефолт-1998: «Заявляю твердо: девальвации не будет». LIVE

Дело в том, что после развала Советского Союза остались многомиллиардные долги, погасить которые удалось только в 2017 году. По разным данным, они составляли от 65 до 140 млрд долларов. Изначально планировалось, что отдавать займы будут и республики бывшего Союза. Однако в конце 1992 года было подписано соглашение о «нулевом варианте», при котором Российская Федерация соглашалась выплачивать долги всех республик СССР, а взамен получала право на все активы бывшего Союза.