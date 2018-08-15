Спекулянт и пророк: как Сорос предсказал дефолт

Сущий ад, предсказанный Соросом

13 августа 1998 года в британской газете Financial Times было опубликовано письмо известного американского финансиста Джорджа Сороса, в котором он предрек России дефолт или гиперинфляцию с катастрофическими последствиями. 17 августа правительство России и Центральный банк объявили о дефолте по основным видам государственных ценных бумаг, то есть о невозможности расплатиться по своим долговым обязательствам.

Так начался один из самых тяжелых экономических кризисов в истории страны: курс доллара к рублю резко подскочил, ускорилась инфляция, многие предприятия обанкротились, некоторые банки лопнули, ВВП рухнул, внешний и внутренний долг страны значительно вырос.

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В письме Financial Times за несколько дней до дефолта Сорос писал: «Неурядицы на российских финансовых рынках достигли критической стадии. Банкиры и брокеры, которые заимствовали средства под ценные бумаги, неспособны вносить гарантийные депозиты, а вынужденный сброс ценных бумаг охватил как рынок акций, так и рынок облигаций. Фондовый рынок вынуждены были временно закрыть, так как расчеты по сделкам уже не совершались; стоимость государственных облигаций и казначейских обязательств резко упала. Хотя продажи были временно прекращены, существует опасность того, что население снова начнет изымать деньги со сберегательных счетов. Надо действовать немедленно».

Финансист считал, что избежать дефолта можно было с помощью девальвации рубля на 15-25% и управления курсом. На осуществление плана потребовались бы резервы в $50 млрд. В своей книге «Кризис мирового капитализма» 1999 года Сорос приводит заметки, которые он вел за несколько дней до дефолта. В них он отмечает, что писал обращение в Financial Times c целью предупредить правительства стран-членов G7 о том, что России требуется помощь в размере $15 млрд.

«У России имеются резервы в $18 млрд, МВФ обещал $17 млрд, «Большая семерка» (G7) должна предоставить $15 млрд, что позволит ввести управление валютой», — писал Сорос для британской газеты.

По плану Сороса, тогда ЦБ взял бы на себя обязательство неограниченного обмена рубля на иностранную валюту по фиксированному курсу. В таком случае, по мнению финансиста, стоимость государственных облигаций возросла бы немедленно, а наиболее здоровые банки выжили.

Российское правительство и Центробанк отвергли план Сороса. Зампред Банка России Денис Киселев заявил, что «реализация мер, предлагаемых Джорджем Соросом, не позволит решить стоящие перед правительством задачи, но внесет нервозность на финансовые рынки и создаст условия для спекулятивной игры», писал «Коммерсантъ». Кроме того, план Сороса противоречил договоренностям России с МВФ. Удержание курса рубля являлось важнейшим обязательством российского правительства и условием для предоставления МВФ кредитной линии на $17 млрд.

Сорос вспоминал, что его письму «уделили значительное внимание». На рынках обращение Сороса трактовали как избавление от рублей, и через день после публикации доходность государственных краткосрочных облигаций выросла до 165%. Соросу пришлось давать пояснения о том, что «неурядицы на российских финансовых рынках вызваны не тем, что я сказал или сделал» и что его портфель от девальвации рубля только пострадал бы.

«В понедельник начался сущий ад», — написал Сорос в книге, описывая 17 августа 1998 года.

«Предела глубине кризиса нет. Распад российской банковской системы происходит беспорядочным образом. Банки приостановили платежи, и население охватила паника», — говорится в его заметках от 26 августа.

От британского фунта до тайского бата

Сорос предсказывал и азиатский финансовый кризис 1997-1998 годов, который в том числе повлек дефолт в России. В середине 1990-х Таиланд, Филиппины, Малайзия, Индонезия и Южная Корея активно получали иностранные кредиты и переживали чрезвычайно быстрый рост экономик. Массивный приток капитала и рост госдолга привели к перегреву экономик. Международные инвесторы переключились на американский доллар, когда США вышли из рецессии, а спекулянты атаковали местные азиатские валюты.

В том числе Сорос осуществил продажу таиландского бата на более $1 млрд. Бат рухнул, спровоцировав цепную реакцию по всей Восточной Азии. Тогда премьер-министр Малайзии Мохамад Махатир обвинил американского финансиста в инициировании кризиса.

«Если в январе 1997 года нам стало ясно, что ситуация становится тревожной, то это должны были осознать и другие. Однако кризис разразился лишь в июле 1997 года, когда таиландские власти отказались от привязки бата к доллару и установили плавающий валютный курс. Кризис наступил позднее, чем мы ожидали, так как местные органы кредитно-денежного регулирования продолжали поддерживать свои валюты слишком долго, а международные банки по-прежнему предоставляли кредиты, хотя они должны были ясно видеть угрозу», — писал Сорос в своей книге.

Другое серьезное финансовое потрясение, связанное с именем Сороса, произошло еще раньше — в 1992 году. Тогда обменный курс британского фунта укреплялся вслед за немецкой маркой. Несмотря на то, что фунт стерлингов был переоценен, власти Великобритании поддерживали курс и могли рассчитывать на доверие рынка. Но Сорос тогда сыграл против фунта, заработал $1 млрд и получил широкую известность.

Американский финансист и его хедж-фонд Quantum Fund поставили на короткую продажу британского фунта, то есть рассчитывали получить прибыль при обесценивании валюты. Сорос инвестировал $10 млрд в ожидании девальвации фунта. Его примеру последовали и другие хедж-фонды, вскоре Банку Англии пришлось провести девальвацию национальной валюты.

О Соросе стали говорить «человек, который обанкротил Банк Англии».

Новый глобальный кризис

В мае 2018 года Сорос предсказал новый глобальный экономический кризис. По его мнению, рост курса доллара и бегство капитала с развивающихся рынков и девальвация их валют приведет к тому, что Европейский союз столкнется с неизбежной угрозой.

Негативное влияние на европейскую экономику оказывает политика администрации президента США Дональда Трампа, в частности разрушение трансатлантического альянса ЕС и США и срыв ядерной сделки с Ираном.

Первый зампред ЦБ Ксению Юдаева призывала с осторожностью относиться к предсказаниям финансиста. «Сорос заработал на одном кризисе, а проиграл на целом ряде других. Поэтому к такого рода заявлениям всегда нужно относиться с достаточно большой осторожностью», — цитировало ее агентство Reuters.

В 1999 году, после кризисов в Азии и России журнал Forbes оценил личное состояние Сороса в $4 млрд, в 2017 году — $25,2 млрд.

Не только трейдер и инвестор, но и крупный благотворитель Сорос — неоднозначная фигура. Вложивший большие деньги в развитие науки по всему миру, он получил звание спекулянта и человека, «разорившего Банк Англии». Многие говорят о нем, как об инициаторе кризисов, ищущем наживы. Так, нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман называет «соросами» устроителей валютных кризисов, манипулирующих рынками ради собственной выгоды.

О ситуации в России в августе 1998 года Сорос писал так: «Мое письмо в Financial Times также имело непредвиденные негативные последствия. Я не жалею о том, что пытался помочь России двигаться в направлении открытого общества. Мои усилия не увенчались успехом, но я по крайней мере пытался».