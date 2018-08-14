«Северный поток — 2»: старт с другого конца

14 августа компания Nord Stream 2 AG (NS2) получила разрешение на укладку подводного участка газопровода в территориальном море РФ. Разрешение было выдано Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.

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Длина участка газопровода, который пройдет по российской части Балтийского моря, составит 114 километров. На сегодняшний день получены все разрешения, необходимые для строительства российского участка газопровода «Северный поток – 2». NS2 сообщает, что работы по практической реализации проекта в рамках полученного разрешения будут начаты в ближайшее время.

«Мы рады сообщить, что получили все необходимые разрешения для строительства в России. Это означает, что реализация проекта «Северный поток — 2» идет по графику. Для обеспечения эффективной и своевременной реализации проекта мы будем продолжать работать в тесном сотрудничестве с вовлеченными странами», — сказал Хеннинг Коте, директор проекта Nord Stream 2 AG.

Газопровод мощностью 55 млрд кубометров в год пройдет по дну Балтийского моря до побережья Германии. Помимо России, получены полные комплекты разрешений на строительство в Германии, Финляндии и Швеции. Осталось получить согласие Дании.

Но Копенгаген находится под давлением США, Украины, Польши и прибалтийских республик, которые считают, что «второй поток» не должен быть построен.

Президент Украины Петр Порошенко, к примеру, написал в фейсбуке 10 августа, что «Северный поток — 2» — это «троянский конь Кремля» против европейской энерго- и геополитической безопасности. Он также призвал европейских партнеров Украины «избавиться от обманчивых и гибельных кремлевских чар».

Чтобы подстраховаться, NS2 в Дании подал заявку на альтернативный маршрут газопровода. В сообщении компании отмечалось, что заявка подана на маршрут, проходящий через датскую исключительную экономическую зону (ИЭЗ) к северо-западу от Борнхольма.

NS2 подчеркивал, что не останавливает процедуру по предыдущей заявке, которая была подана в апреле 2017 года.

Как поясняется, альтернативный маршрут протяженностью 175 км к северо-западу от Борнхольма, который пересекает только экономическую зону Дании, был представлен компанией «на основе результатов исследований, инженерной и экологической оценки, проведенных в последние месяцы».

В Энергоагентстве Дании подтвердили получение заявки на прокладку «Северного потока — 2» по альтернативному маршруту. «Мы только что получили дополнительную заявку, и теперь нам предстоит изучить данный документ», — цитирует агентство ТАСС заявление энергоагентства Дании.

В конце июня финдиректор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран в кулуарах газовой конференции в Вашингтоне говорил, что «если правительство Дании не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, нам придется изменить маршрут, и наиболее вероятный вариант — прокладка в международных водах к северу от Дании».

По его словам, изменение маршрута несильно повлияет на стоимость и сроки реализации проекта.

«Строго говоря, строить «Северный поток — 2» в обход Дании не нужно. Нормы международного морского права позволяют провести нитку газопровода в исключительной экономической зоне этой страны, не получая при этом никакого согласия», — поясняет аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Но для этого, безусловно, необходимо внести поправки в проектную документацию. Именно поэтому по факту Дания блокирует дальнейшую реализацию проекта, добавляет он.

Стоит отметить, что в Германии уже начались строительные работу по укладке газопровода. Об этом сообщил недавно финансовый директор европейского партнера «Газпрома» Uniper Кристофер Дельбрюк.

«Укладка первых труб в Германии… началась в конце июля», — сказал Дельбрюк. В пресс-службе Nord Stream 2 AG, «Газете.Ru» подтвердили сроки начала укладки труб.

В настоящее время в Грайфсвальдском заливе около Любмина работает судно-трубоукладчик Castoro 10. На его борту трубы свариваются в единую плеть и протаскиваются на берег с помощью лебедки, чтобы соединить береговые объекты «Северного потока — 2» с морской частью газопровода.

Параллельно уже идут подготовительные работы для последующей укладки труб в Грайфсвальдском заливе. Пять экскаваторов ведут разработку 29-километровой траншеи для газопровода. Началась также подготовка к укладке труб в Финляндии и Швеции.

Компания Nord Stream 2 рассчитывает завершить строительные работы в Грайфсвальдском заливе к концу текущего года. Весь проект предполагается закончить к концу 2019 года.

Даже если проект и станет немного дороже из-за задействования альтернативного маршрута, для «Газпрома» сейчас важно как можно быстрее начать строительство подводной части, говорил «Газете.Ru» директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

«Это существенно снизило бы санкционные риски и укрепило бы переговорную позицию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом». Кроме того, строительство банально нужно начинать для того, чтобы успеть к озвученному ранее сроку строительства — концу 2019 года», — указывает эксперт.

«Северный поток — 2» рискует попасть под американские санкции, которые могут быть введены этой осенью. Но давление США на Германию не принесло результата, Немецкие власти пока продолжают поддерживать проект.

В ближайшую субботу, 18 августа, он станет одной из основных тем на переговорах между президентом Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.