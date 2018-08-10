Налоговая загрузка: у металлургов отберут сверхдоходы

Вопрос с возможном изъятии сверхдоходов у несырьевых компаний остается открытым. У правительства без изменения Налогового кодекса нет оснований изъять сверхдоходы у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний, рассказал «Газете.Ru» источник в финансово-экономическом блоке правительства. По его словам, нет и дефицита бюджетных средств на выполнение новых майских указов президента.

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«Правительство, в соответствии с поручением президента, подготовит доклад о дополнительных доходах сырьевых компаний, возникших в результате изменения внешней конъюнктуры и валютного курса. При рассмотрении этого вопроса будут тщательно изучены все обстоятельства, выслушаны доводы самих компаний, экспертов, просчитаны возможные последствия. Отдельно будет изучено возможное влияние тех или иных предложений на деловой климат», – сказал в пятницу журналистам министр-финансов Антон Силуанов.

Пока, по его словам,

«никаких решений о дополнительном повышении налогов на отдельные сектора экономики в настоящий момент правительство не готовит. Основные параметры налоговой системы после корректировки, которая вступит в силу с 1 января 2019 года, зафиксированы на шесть лет и меняться не будут».

О предложении помощника президента Андрея Белоусова изъять сверхдоходы у компаний перерабатывающей промышленности стало известно в пятницу. Инициатива объясняется необходимостью профинансировать расходы на президентские указы на 513,7 млрд руб. В список кандидатов на увеличение налоговой нагрузки попали 14 компаний. Среди них НЛМК, «Северсталь», «Мечел», «Полюс», «Алроса», «Норникель», ММК, «Сибур».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что предложение Андрея Белоусова действительно было и что на нем стоит виза президента «Согласен». «Но что очень важно отметить — на что согласился президент.

Президент согласился на то, что эта тема будет проработана правительством России и будут представлены соответствующие предложения с учетом необходимости сохранения инвестиционных возможностей указанных компаний», – подчеркнул Песков. «Поэтому экспертные точки зрения есть, и они в экспертном режиме будут прорабатываться», — подвел итог Песков.

Весь вопрос в том, на каком уровне будет приниматься решение, отмечает источник. Если решение оставят за Белым домом, то, скорее всего, оно не будет принято, если же это решение «спустят» сверху, то оно может и пройти, добавляет он.

Источники в правительстве рассказали «Газете.Ru», что письмо Белоусова поступило в правительство в конце июля, когда большинство руководителей финансово-экономического блока находились в отпусках. Вопрос только начали прорабатывать. Источники ТАСС сообщили, что Минпромторг 10 августа проведет совещание с представителями отраслевых компаний, где и обсудит инициативу Белоусова. Представители бизнеса отнеслись к предложению «крайне отрицательно» и видят в этом угрозу проектам и инвестициям, говорят источники в Минпромторге.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в пятницу выпустил специальное заявление, в котором подчеркивается, что данная «новелла несет в себе негативный сигнал всем участникам экономической деятельности в стране».

«Девальвация, как причина образования сверхдоходов, имела ограниченный во времени эффект и приходилась на период слабого рынка. И те результаты, за которые теперь накажут наиболее успешных, достигнуты отнюдь не подарками от рынка, а системной работой этих компаний», — подчеркивается в заявлении организации.

Кроме того, у РСПП имеется ряд вопросов к методике расчета объема изымаемых средств и входных данных, на основании которых был сделан расчет. «По мнению Союза, некорректно сопоставлять доходы и платежи обрабатывающих и добывающих отраслей. Процесс производства в обрабатывающих отраслях, например в химической или нефтехимической отраслях, насчитывает 5 и более технологических переделов, увеличивая стоимость от сырья до готовой продукции в несколько раз. В расчете налоговой нагрузки необходимо исключить результаты деятельности зарубежных активов, а также учитывать неналоговые платежи, социальные отчисления, НДФЛ, применяемые к так называемым «сверхдоходам». Данные большинства компаний списка не совпадают с их финансовой отчетностью», — подчеркивают в РСПП.

Действующая конструкция Налогового кодекса не позволяет выборочно изымать доходы у отдельных компаний. В случае одобрения инициативы предстоит менять и общую налоговую нагрузку. Так, ранее правительство уже пошло на повышение НДС до 20% с 1 января 2019 года. Между тем основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики уже представлены Минфином в правительство и Госдуму и никаких дополнительных налоговых изъятий у отдельных компаний не содержат. Наоборот,

по бюджетным проектировкам Минфин планировал финансирование президентских указов частично оплатить за счет увеличения госдолга до 16% ВВП в 2019-2021 гг.

Источник в металлургической отрасли на условиях анонимности рассказал «Газете.Ru», что у правительства есть три варианта, как дополнительно изъять прибыли компаний. По его словам, может быть введен новый «компенсационный налог», и экспортерам будет отказано в возврате НДС при экспорте их продукции. Кроме того, есть возможность в очередной раз повысить акцизы и экспортные пошлины.

Государство может ввести механизм windfall tax, который предполагает избирательное налогообложение для хозяйствующих субъектов, чья прибыль превышает некую установленную для конкретной отрасли планку, отмечает управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов. По его словам,

это действительно налог на эффективность: чем успешнее компания работает, чем больше прибыли приносит, тем выше у нее вероятность попасть под дополнительный налог, который по факту уравнивает эффективных и неэффективных участников рынка.

Другая проблема у этого метода, по его словам, в том, что потенциальные плательщики налога на сверхприбыль являются акционерными обществами, многие — публичными, чьи акции свободно обращаются на бирже. Поскольку доход акционеров складывается в том числе из дивидендов, размер которых зависит от дохода эмитента, то возникает вопрос — а какой вообще смысл в биржевой торговле, если размер дивидендов будет строго контролировать государство, задается вопросом эксперт.

В июне же источники в правительстве рассказывали, что идея повышения НДС с целью пополнить бюджет на 600 млрд руб также была предложена помощником президента РФ Андреем Белоусовым. Кабмин просто не стал сопротивляться, так как рост НДС, по словам источников, «понравился президенту».

В Белом доме новую инициативу Белоусова комментировать пока не стали. Зато она серьезно повлияла на стабильность фондового рынка.

«В пятницу, 10 августа, паника на российском фондовом рынке продолжилась: на этот раз триггером обвала выступили внутренние, а не внешние факторы. Предложение Белоусова изъять сверхдоходы у горнометаллургических компаний и производителей удобрений больно ударило по всем представителям индустрии, поскольку вес данных секторов составляет около 12% в индексе ММВБ и давление на его результат заметное», — говорит старший аналитик УК «Райффайзен Капитал» София Кирсанова. По ее словам,

закономерно, что в лидерах падения сегодня именно акции компаний металлургического сектора: «Полюс золото» потерял 4%, Алроса — 3,7%, НЛМК — 3%, «Норникель» — 2,6%, «Северсталь» — 2,3%.

Аналитики предполагают, что пока инвесторы воздержатся от покупок бумаг металлургов — по крайней мере, до тех пор, пока не наступит ясность по поводу новой инициативы. Впрочем, не исключено, что на фоне эскалации торговых войн, пошлин на сталь и алюминий, а также нового пакета антироссийских санкций металлургам все же удастся согласовать как минимум снижение налоговой нагрузки.

Несмотря на волатильность фондового рынка, Андрей Белоусов может набрать неплохой политический капитал как человек, который меньше чем за полгода сумел придумать, как пополнить казну на 1,2 трлн руб. При этом за общее экономическое состояние отвечает министерство экономического развития.