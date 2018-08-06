Сжечь и закопать: четыре года мать без сыра

Россельхознадзор в понедельник отчитался, как исполнятся указ президента о введении ответного продовольственного эмбарго на экономические санкции западных стран. (официальное название указа — «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ». Итог впечатляет. Вот как выглядит «победа» ведомства:

«За 4 года действия указа президента Россельхознадзором выявлено свыше 27 тысяч тонн незаконно ввезенной на территорию России продукции, из них 999 тонн животноводческой продукции и 26,4 тысячи тонн – растительной».

Только за последний год было выявлено свыше 350 тонн незаконно ввезенных продовольственных товаров животного происхождения и 7,5 тысячи тонн продукции растительного происхождения, говорится в отчете ведомства.

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Основной поток запрещенной продукции, уточняет ведомство, поступает в Россию со стороны Белоруссии и Казахстана, не поддержавших ответное российское эмбарго. Россельхознадзор неоднократно жаловался на то, что призывал компетентные органы этих стран к совместной работе по пресечению нелегального ввоза продуктов питания. Но безуспешно.

«Белорусские» киви, лосось и пармезан с переклеенными этикетками европейских стран-производителей продолжают поступать в Россию. Считается, что руководство Белоруссии неофициально поощряет реэкспорт запрещенных продуктов из Европы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко даже поручал силовым ведомствам своей страны возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, мешающего реэкспорту.

Поймали немецкого шпика и сожгли

К очередной годовщине указа президента о продэмбарго активизировали борьбу с санкционкой едва ли не все региональные подразделения Россельхознадзора. В Подмосковье в июле отловили немецкого шпика – партию замороженной соленой свинины, произведенной в ФРГ, весом 21,3 тонны. Согласно немецким ветеринарным сопроводительным документам, шпик должен был следовать в Казахстан транзитом через Белоруссию и РФ. Но не прошел.

Масштабы уничтожения запрещенных продуктов поражают воображение. Например, в одной только Новгородской области на август назначен очередной аукцион по сжиганию и захоронению запрещенных продуктов. На эту процедуру выделено 200 тысяч рублей.

Под утилизацию пойдут продукты, произведенные в США, ЕС, Канаде, Австралии, Норвегии, Украине, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейне.

Владимир Путин подписал указ об ответном продэмбарго 6 августа 2014 года, после введения санкций ЕС и США в связи с присоединением украинского Крыма к России. Во исполнение указа правительство составило перечень товарных позиций, поставки которых были ограничены: это молочная, мясная и рыбная продукция, а также овощи, фрукты и орехи, произведенные в странах, поддержавшие введение санкций против России.

Для того, чтобы граждане не забыли вкуса привычной продукции Россельхознадзор, как сообщает само ведомство, «максимально оперативно принял меры для переориентации российских импортеров на сотрудничество с производителями продукции в странах СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки».

Впрочем, заместить качественную европейскую продукцию по всем запрещенным направлениям не удалось до сих пор. Например, по мясу и мясопродуктов. «По премиальным, то есть самым дорогим отрубам мы можем полностью удовлетворить потребность внутреннего рынка хоть в следующем году. Но по всему ассортименту мы не заместим импорт и в течение десяти лет», — говорил в апреле 2015 года в интервью «Газете. Ru» глава Национального мясного союза Сергей Юшин.

Грызи и жуй назло Путину

Наиболее заметным после введения ответного эмбарго России стало исчезновение с прилавков магазинов польских яблок. Они были не очень вкусные, но продавались круглый год по сравнительно низкой цене. Польша поставляла в Россию 1,2 млн тонн яблок в год. Все эти сотни тонн после введения Москвой контрмер стали гнить на складах.

Среднестатистический поляк съедает в год 14 кг яблок. Не так много. На волне патриотизма поедание яблок выросло, но не стало решением проблемы. В соцсетях Польши в 2014 году звучали призывы доказать России, что польские яблоки имеют высокое качество, что нужно сплотиться в борьбе за сохранение яблочного сада.

«Ешь яблоки назло Путину», — призывала издание Gazeta Wyborcza, отмечая, что эмбарго со стороны России — это большая политика.

В условиях отсутствия конкуренции отечественные сельхозпроизводители воспрянули духом и взвинтили цены. После изъятия европейского импорта удар по ценам на продовольствие стал по силе вторым неприятным следствием введения эмбарго. Правительственные чиновники при этом утверждали, что «мониторят ситуацию» и скачка цен не допустят.

Ситуация на потребительском рынке не выйдет из-под контроля, можно контролировать товарные запасы, остатки на складах, обещал сразу после введения продэмбарго, в сентябре 2014 года тогдашний вице-премьер и куратор АПК Аркадий Дворкович. В новое правительство он не вошел.

Фиг им и все!

Премьер Дмитрий Медведев также провел несколько резонансных кампаний по поддержке президентского указа. Осенью 2015 года он нагрянул с проверкой в один из гастрономов и под прицелом телекамер поинтересовался ценами, а также тем, нет ли на прилавках запрещенной к ввозу съестной продукции. Убедившись, что россиянам не продают ничего из запрещенного импортного, премьер завершил шопинг в хорошем расположении духа.

Отмена эмбарго обсуждалась как часть антикризисного плана правительства, но так ею и не стала. Санкции и контрсанкции в итоге добавили к росту цен на продовольствие в России как минимум 1 п.п., подсчитал тогда ЦБ РФ. За четыре прошедших года отношение к санкциям и контрсанкциям среди российской правящей элиты претерпело существенные изменения: от шапкозакидательства и полного отрицания «вреда санкций» для экономики до желания судиться в рамках ВТО со странами, их поддержавшими, и поиска компромисса.

Но по большому счету отношение к проблеме санкций и контрмер не меняется. В Кремле считают неприемлемым санкционное давление на Россию, но уверены в адекватности ответного эмбарго на ввоз импортной продукции. Президент Владимир Путин, комментируя итоги саммита БРИКС-2016, заявил, что нет необходимости отменять контрсанкции в отношении стран, которые ввели санкции против России.

Об этом он сообщил, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru». Путину был задан вопрос о возможности смягчения ответных санкций России против тех стран, которые ввели антироссийские санкции. Это было бы на пользу и гражданам и бизнесу. По обе стороны госграницы. Ответ был такой: «Фиг им!»

Был только один ответ жестче этого. Когда, однажды, соседи из стран Балтии попытались высказать территориальные претензии и потребовали компенсауии за «годы советской оккупации». «Пыталовский район Псковской области? От мертвого осла уши им, а не Пыталовский район», — отреагировал Путин.

По словам Путина, Запад ввел санкции не с целью решения каких-то проблем, а для сдерживания России. «Цель этих санкций не в том, чтобы что-то решить, а чтобы сдержать укрепление России как полноценного участника международной деятельности. Эта цель не будет достигнута», — подчеркнул президент.

Эксперты не видят логики в ответных мерах российских властей. «Государство тратит материальные ресурсы на что? На уничтожение продуктов питания! Сама по себе формулировка звучит как дурная новость»,

— говорит финансовый консультант Teletrade Михаил Грачёв Михаил.

Отношение к уничтожению продуктов, даже запрещенных к ввозу, вызывает недоумение и у Дмитрия Рылько, главы Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). По его словам, «лучше бы бесплатно раздавать конфискованные продукты малоимущим, чем закапывать их».

Он считает, что от введения санкций Запада и ответных мер Москвы пострадал и российский бизнес и европейский. Налаженные торговые связи не восстановились ни здесь, ни там. Но естиь и хорошая новость для России.

«Возврата к исходной точке уже не будет, даже после того, когда санкции в конце концов отменят. Все-таки российские аграрии окрепли за это время и отвовали часть отечественного рынка. Хотя «заслуга» санкций в этом, возможно, минимальна», — отмечает Рылько. Не стоит забывать, что отечественное сельское хозяйство «поднялось» еще и за счет обвала рубля.