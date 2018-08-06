Россиянам увеличат тарифы на услуги ЖКХ

В России на два процента может вырасти итоговая сумма в платежках ЖКХ.

В Минэкономразвития предложили увеличить тарифы ЖКХ на 2% в связи с ростом НДС с 18% до 20%. Такие изменения необходимы для того, чтобы предотвратить «возникновение выпадающих доходов» у ресурсоснабжающих организаций, что может привести к ухудшению их финансового состояния, сообщили «Известиям» сообщили в пресс-службе министерства. При этом несмотря на увеличение суммы платежки за ЖКУ, сами услуги не подорожают, а их поставщики не получат никаких дополнительных средств - возрастет только величина налога, включенного в платеж.

Реклама

Это необходимо для того, чтобы не ухудшилось финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций. Как поясняют в министерстве, убытки коммунальщиков за 2019 год могут достичь 100 миллиардов рублей, а объем долгов в отрасли вырастет до 1,5 триллионов.

Получить официальный комментарий Минэкономразвития не удалось.

Накануне российский лидер Владимир Путин подписал закон, утверждающий повышение ставки налога на добавленную стоимость с 1 января 2019 года до 20% с 18%.

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

Предложение о повышении НДС до 20% правительство официально выдвинуло в июне. По оценке профильных ведомств, мера должна обеспечить поступление более 600 млрд рублей в бюджет ежегодно.

В экономическом обосновании к документу указывалась сумма в 620 млрд рублей в год, начиная с 2019 года.

Вырученные средства правительство обещает потратить на решение проблем инфраструктуры, образования и медицины (суммарные расходы по «майскому указу» президента оцениваются правительством в 8 трлн руб.).

Между тем, как отмечало ранее Минэкономразвития в своем прогнозе, эффект от повышения НДС в 2019 году будет ощущаться уже в 2018 году, однако по итогам этого года рост цен составит 3,1%. Но уже в 2019 году инфляция достигнет 4,3%. При этом, как пишет министерство, «счетный» вклад в инфляцию от увеличения базовой ставки НДС с 18% до 20% оценивается в 1,3 п. п.

По подсчетам департамента исследований и прогнозирования ЦБ, эффект повышения НДС на инфляцию может составить в 0,8-1,25 процентного пункта. Аналитики ждут «с большой вероятностью» в следующем году «временного ускорения инфляции немного выше» целевого уровня в 4% из-за повышения НДС.

При этом в следующем году, по прогнозам экспертов, могут снизиться реальные доходы россиян.

Так, в 2017 году они сократились 1,7%, в 2016-м — на 5,8%, в 2015-м — на 3,2%, в 2014-м — на 0,7%. При этом реальные располагаемые доходы россиян в июне 2018 года, по предварительным данным, выросли по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 0,2%

Как отмечал ранее «Газете.Ru» аналитик «Финам» Алексей Коренев, если по итогам этого года реальные доходы будут в плюсе, то в следующем году они, как и предыдущие четыре года, будут снижаться.

«Не стоит рассчитывать на рост реальных доходов россиян в следующем году. Учитывая, что в экономику вряд ли будут поступать внешние инвестиции и сам рост ее может сильно замедлится из-за повышения НДС, то

2019 год станет одним из самых медленных для экономики РФ за последние годы «эпохи» санкций.

Соответственно, ни доходы, ни уровень жизни, ни градус позитивного настроения среди граждан расти не будут – им просто неоткуда взяться. Предполагается что 2019 год станет переломным и в 2020-м уже начнут давать некоторые позитивные результаты «майские указы» т.е начнется небольшой рост ВВП и улучшение качества жизни, но очень много будет зависеть от качества выполнения реформ и от того, не атакуют ли страну новыми санкциями. Новая же инициатива по неизбежному подорожанию суммы платежей за ЖКУ пока, к сожалению, выглядит как перекладывание на потребителя последствий для коммунальщиков из-за роста НДС, из-за структурных проблем в отрасли они, разумеется, такие риски самостоятельно не смогут учесть в своей работе, поэтому такое решение – единственный шаг, который и снизит риски образования новых долгов в отрасли», — комментирует генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.