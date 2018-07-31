Водка и пенсии: как август изменит жизнь россиян

Августовская прибавка

С 1 августа увеличится размер пенсий работающих пенсионеров.

Реклама

У каждого пенсионера-работника будет своя прибавка. Она зависит от продолжительности трудового стажа и размера зарплаты. Но власти определили максимально возможный потолок индексации, привязав ее к накопленным баллам. Стоимость одного балла составляет 81,49 копеек.

«Максимальная прибавка составит три пенсионных балла, рассчитанных по стоимости 2017 года, то есть 235,74 рубля», — рассказали в Пенсионном фонде.

Срочно писать заявление о пересчете пенсии и бежать за добавкой в отделение Пенсионного фонда России не потребуется. Территориальные органы ПФР проводят пересчет страховой пенсии работающих пенсионеров автоматически, уточняет ПФР.

Сегодня средний размер пенсий для работающих пенсионеров — 13,3 тыс. рублей, рассказали ранее «Газете.Ru» в Пенсионном фонде России. В 2017 году по итогам перерасчета средняя прибавка к пенсии составила 169 рублей.

По подсчетам ПФР, первые годы после наступления пенсионного возраста работают более 50% граждан.

Корректировка пенсий работающих пенсионеров с учетом страховых взносов происходит в августе ежегодно. Индексация пенсий этой категории пенсионеров заморожена с 2016 года.

В 2017 году такой перерасчет пенсии коснулся 11,8 млн пенсионеров. Годом ранее повышенные пенсии получили 12,9 млн пенсионеров. Рост пенсий составил после перерасчета 149,8 рубля, отмечалось в материалах Пенсионного фонда России.

Ранее первый вице-премьер правительства и министр финансов Антон Силуанов дал понять, что изменение подхода к работающим пенсионерам нецелесообразно.

«Мы видим, что работающие пенсионеры имеют более высокие темпы роста оплаты труда по сравнению с нашими прогнозами. Поэтому мы говорили о том, что мы будем рассматривать этот вопрос в контексте изменения пенсионного законодательства», — отметил он.

До 2016 года пенсии работающих россиян индексировались наравне с остальными выплатами, однако позднее повышение довольствия для этой категории граждан было отменено из-за тяжелой экономической ситуации.

По словам главы Минтруда Максима Топилина, на индексацию пенсий работающих пенсионеров потребуется дополнительно 250 млрд рублей в год.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что индексация пенсий работающих пенсионеров не включена в пакет изменений пенсионной системы.

Напомним, что 19 июля в первом чтении был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста. Он предусматривает увеличение пенсионного возраста с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 — для мужчин. Переход на новую систему будет реализовываться поэтапно, до 2034 года. Срок представления поправок продлен с 18 августа до 24 сентября.

Как изменится жизнь россиян с августа

С 1 августа Федеральная налоговая служба (ФНС) России начнет публиковать сведения о налогоплательщиках, которые ранее относились к налоговой тайне.

На сайте ФНС появятся сведения о среднесписочной численности работников организаций, о применяемых в отношении них специальных налоговых режимах, а также данные об участии организаций в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году их размещения.

Данные будут опубликованы в отношении хозяйственных товариществ и обществ, за исключением включенных в перечень стратегических предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, а также отнесенных к крупнейшим налогоплательщикам.

С 3 августа в России также вырастет стоимость оформления заграничного паспорта обновленного образца (биометрического) с 3,5 до 5 тыс. руб. Документы на ребенка теперь обойдутся в 2,5 вместо 1,5 тыс. руб.

Кроме того, оформление водительских прав нового образца обойдется в 3 тыс. рублей (раньше процедура стоила 2 тыс. рублей). За свидетельство о регистрации транспортного средства придется оплатить пошлину в 1500 рублей (бумажные документы стоят сейчас 500 рублей).

Наконец, в конце августа в России изменятся цены на водку крепостью 37–39%. Теперь минимальная розничная цена на бутылку такой крепости и объемом 0,5 л составит 205 рублей.

Сейчас МРЦ на водку крепостью 40% составляет как раз 205 рублей, на водку крепостью от 37 до 38% — 196 рублей, крепостью от 38 до 39% — 201 рубль.