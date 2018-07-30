США, Британия и Япония: кто уронит рубль

По данным торгов ЦБ в понедельник, 30 июля, официальный курс доллара расчетами «на завтра» упал – до 62,78 рублей, курс евро снизился до 73,20 рублей.

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Рубль укрепляется на фоне решения ЦБ.

В пятницу, 27 июля, Банк России оставил ключевую ставку на прежнем уровне - 7,25%.

Решение Банка России было ожидаемым. Снижать ключевую ставку на фоне вывода нерезидентами капитала из страны и реального риска разгона инфляции из-за увеличения НДС и роста стоимости бензина, было бы опрометчиво, говорит Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

Нерезиденты продолжают выводить средства с российского финансового рынка. За июнь их вложения в российские облигации федерального займа (ОФЗ) сократились на 141 млрд руб., а с апреля по 1 июля – на 369 миллиардов.

Иностранцы боятся новых санкций против России, которыми грозят США. Кроме того, выводу средств способствует рост доходности американских активов.

При этом на этой неделе российскую валюту ждут новые испытания на прочность. Сразу три мировых Центробанка: Банк Японии, ФРС США и Банк Англии - огласят результаты по итогам очередных заседаний на этой неделе. Влияние на рынок также окажут данные по занятости в США, а для рубля важным фактором станет окончание налогового и дивидендного периодов, которые способствовали укреплению российской валюты.

Главным событием недели будет заседание ФРС США, которое состоится 31 июля-1 августа. Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США (ФРС) на прошлом заседании, завершившимся 13 июня, уже дважды повышал ставку. По итогам заседания, завершившегося 13 июня, ставка выросла на 25 базисных пунктов до 1,75-2%.

При этом ранее Федрезерв выражал готовность повысить ставку в этом году еще дважды.

«Повышение ключевой ставки ФРС ведет к росту доходностей американских облигаций за счет интереса инвесторов к экономике Америки, тем самым ослабляя валюты развивающихся стран», - говорит Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.

Впрочем, согласно консенсус-прогнозам аналитиков, американский ЦБ оставит ставки на текущем уровне на заседании 1 августа. Тем не менее, как отмечает Александр Тараскин, финансовый аналитик «БКС Премьер», ФРС по прогнозам сохранит свой ястребиный настрой, и уже на следующем сентябрьском заседании продолжит цикл повышения коридора ставок.

«Макростатистика говорит в пользу этого сценария: экономика США на максимальном подъеме за прошедшие десятилетия»,

— говорится эксперт.

Так, во втором квартале 2018 года темпы роста ВВП по предварительным оценкам составили 4,1% годовых (2017 году было 2,8% годовых за аналогичный период). Также был пересмотрены темпы роста за первый квартал 2018 года – с 2% до 2,2% годовых.

Так что хотя сильно спекулятивного давления по крайней мере на этой неделе не ожидается, однако ситуацию легко могут изменить новые американские санкции, говорит Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра».

Американский сенатор от республиканской партии Линдси Грэм заявил в воскресенье 29 июля, что ограничительные меры, которые США предпринимают в отношении России, не работают, в связи с чем он выступает за введение дополнительных санкций против России. В интервью телеканалу Fox News он заявил, что, хотя президент США Дональд Трамп «жестче относится к России», чем предыдущий глава администрации Барак Обама, «но это не работает», и Москва «все еще пытается оказывать влияние» на избирательный процесс в США.

При этом не факт, что цены на нефть будут дальше расти. В значительной степени это будет зависеть от того, насколько жесткими окажутся санкции США против Ирана.

В мае президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном. Он пообещал ввести самый высокий уровень санкций в отношении Исламской Республики. Они коснутся энергетического, нефтехимического и финансового сектора страны.

США должны ввести в действие санкции против Ирана в два этапа — 4 августа и 6 ноября.

«Ключевые события для рубля до конца года - введение эмбарго против Ирана и связанная с этим интрига в нефти, а также выборы в Сенат США и вероятное усиление санкционного давления на Россию. Эти факторы будут оказывать влияние, причём оно пока в любом случае выглядит в большей степени в пользу умеренной девальвации», - говорит Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.

По словам Александра Егорова, валютного стратега ГК TeleTrade, доллар на этой неделе может вырасти до 63,5 рублей, к концу августа доллар, вероятно, будет торговаться в диапазоне 64-65 рублей, а до конца года не исключен рост в район 66-67 руб.

Ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечали, что к концу года доллар может стоить вырасти и до 69-70 рублей.