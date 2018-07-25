Саммит БРИКС: что Путин расскажет о Трампе. LIVE

Странами - членами блока в июле 2014 года был учрежден Новый банк развития БРИКС. Основной целью его работы является финансирование инфраструктурных проектов и проектов, направленных на устойчивое развитие. К настоящему времени одобрено более 20 проектов в странах - участницах организации, в том числе четыре - в России, на общую сумму $5,1 млрд. Согласно стратегии развития банка, общий объем одобренных проектов к 2021 году может составить до $44 млрд.