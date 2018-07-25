Саммит БРИКС: что Путин расскажет о Трампе. LIVE

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Российский президент Владимир Путин на саммите БРИКС проведет ряд встреч, в том числе с лидерами ЮАР, КНР, Индии и Турции.
Сторчак в интервью также пояснил, что НБР проводит консервативную информполитику и «не плодит избыточных ожиданий», поэтому объявляет только о тех проектах, переговоры по которым завершены.
В интервью «Газете.Ru» Сергей Сторчак рассказал, что регуляторы обсуждают возможность выпуска новых долговых инструментов.«Центральные банки БРИКС уже начали осторожно обсуждать проект того, чтобы под крылом этого нашего интеграционного объединения создать такой долговой инструмент, который без дополнительных разрешений, лицензий, и прочее-прочее, мог получить обращение сразу везде. Наверное, можно так обособить, чтобы внутри БРИКС появился некий аналог еврооблигаций», - пояснил замминистра финансов.
Заместитель министра финансов Сергей Сторчак ранее заявил, что Россия, ЮАР и Индия готовятся к тому, чтобы новый банк БРИКС вышел на их внутренний долговой рынок. «Совершенно четко известно, что Россия, ЮАР и Индия готовятся к тому, чтобы банк был допущен на внутренний долговой рынок. Мы соответствующее решение уже приняли», — сказал Сторчак.
Странами - членами блока в июле 2014 года был учрежден Новый банк развития БРИКС. Основной целью его работы является финансирование инфраструктурных проектов и проектов, направленных на устойчивое развитие. К настоящему времени одобрено более 20 проектов в странах - участницах организации, в том числе четыре - в России, на общую сумму $5,1 млрд. Согласно стратегии развития банка, общий объем одобренных проектов к 2021 году может составить до $44 млрд.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал о пользе санкций для стран БРИКС. По его словам, они способствуют более активному развитию расчетов в национальных валютах между странами блока. Он подчеркнул, что в современном мире государства вынуждены думать о большей независимости.
Десятый саммит глав государств БРИКС открылся в среду 25 июля в Йоханнесбурге. Трехдневное мероприятие началось с бизнес-форума, где Россию представлял глава Минэкономразвития Максим Орешкин. 26 июля саммит продолжится встречей глав государств БРИКС, а 27 июля к его работе присоединятся лидеры Аргентины, Египта, Индонезии и Турции.
Доброе утро, уважаемые читатели! Сегодня на саммите БРИКС состоится встреча лидеров пяти государств. В ней примут участие президенты ЮАР Сирил Рамапоса, России - Владимир Путин и Бразилии - Мишел Темер, а также председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.