Ошибка нерезидента: иностранцы бегут из России

Банк России опубликовал в среду новые данные по номинальному объему облигаций федерального займа (ОФЗ), принадлежащих нерезидентам, и доле нерезидентов на рынке.

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На 1 июля 2018 года объем рынка ОФЗ составил 7,033 трлн руб. Это рекордный показатель с 2012 года. У нерезидентов на руках было облигаций номиналом 1,982 трлн руб., их доля составила 28,2%. И это минимальный показатель с апреля прошлого года.

Максимального размера (34,5%) доля нерезидентов достигла 1 апреля этого года. В собственности иностранных инвесторов находилось облигаций номинальным объемом 2,351 трлн руб. Таким образом, с 1 апреля по 1 июля нерезиденты продали ОФЗ на 369 млрд руб. (около $6 млрд).

Но 6 апреля США ввели санкции в отношении очередной группы российских бизнесменов и компаний. Под ограничительные меры попали, в частности, олег Дерипаска и его активы «Русал» и En+, а также Виктор Вексельберг и его холдинг «Ренова».

Этот шаг американских властей послужил спусковым крючком для начала массового ухода иностранцев с российского долгового и фондового рынка. Кроме того, рубль потерял по отношению к доллару почти 9%. Российская валюта не смогла устоять даже в ситуации, когда нефтяные котировки держатся выше $70 за баррель.

В последние месяцы фондовый рынок живет ожиданиями новых санкций. В периоды ослабления негативной риторики из Вашингтона, индекс Мосбиржи берет новые высоты, но затем происходит существенная коррекция.

Инвесторы возлагали большие надежды на встречу Дональда Трампа и Владимира Путина, но все позитивные заявления, сделанные лидерами США и РФ по итогам переговоров, были потом дезавуированы американской стороной.

«Прошлая неделя стала одной из самых неудачных для российского фондового рынка за последние пару месяцев. Индекс ММВБ опустился сразу на 4,2% до 2247,82 пунктов после обновления исторического максимума в 2379 пунктов неделей ранее. По факту рост российского рынка был частичным авансом накануне переговоров Трампа и Путина, разочарование от которых изменило настроение на рынке. Все позитивные заявления Трампа уже через день сменились на противоположные, что становится уже традицией», — отмечает Владимир Веденеев, начальник управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал».

Затем из Вашингтона пришли новости о готовящихся новых санкциях против РФ, что еще больше усугубило ситуацию на российском фондовом рынке, говорит он.

Опасений, что США введут новые санкции в отношении России, все больше. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Кремль готов вмешаться в предстоящие в этом году выборы в палату представителей и сенат конгресса США на стороне демократов.

«Я очень обеспокоен тем, что Россия предпримет все усилия, чтобы повлиять на предстоящие выборы. Поскольку ни один другой президент как я не проявляет такую жесткость по отношению к России, они будут изо всех сил подталкивать демократов. Они точно не хотят Трампа!», — написал он в своем твиттере 24 июня.

«Все говорило в пользу продолжения отскока рублевых активов в цене после понесенных на прошлой неделе потерь, пока вчера Дональд Трамп не решил пописАть в твиттере», — отмечает аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов.

После этого заявления, курсы доллара и евро подскочили почти на рубль, а торги на бирже в среду открылись новым падением.

Проблем добавили американские сенаторы Линдси Грэм и Боб Менендес. Они объявили, что представят двухпартийный законопроект об усилении санкций против России, которые будут нацелены на госдолг, а также энергетический и финансовый секторы, сообщает Bloomberg.

«В ближайшие дни мы представим всеобъемлющий законопроект для обеспечения введения обязательных санкций в рамках CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки путем санкций» — «Газета.Ru»), в то же время введя дополнительные санкции, чтобы обеспечить максимальное влияние на кампанию Кремля против нашей демократии и против миропорядка, основанного на правилах», — говорится в совместном заявлении сенаторов.

Как отмечает Bloomberg, сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен настаивают на голосовании по отдельному законопроекту, который будет вводить санкции, в том числе по долговым сделкам, для стран, вмешивающихся в выборы.

На 15:00 мск 25 июля доллар стоил 62,9 руб., евро – 73,6 руб. Индекс Мосбиржи падал на 0,05% до 2277 пункта. Рынку не сильно помогают позитивные новости о росте цен на нефть и о том, что «Русал» представил в минфин США план по снятию санкций. Глава ведомства Стивен Мнучин заявил, что цели выбить компанию с рынка у американских властей нет.

Стоит отметить, что все эти санкционные проблемы накладываются на общий тренд на укрепление доллара и рост доходности американских активов. Это связано с нормализацией денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США, которая повышает свои ставки. Отток средств инвесторов испытывают все страны с развивающимися рынками.

Если новые ограничительные будут введены, то бегство с российского рынка усилится, а значит под давлением окажется рубль. Ближайшие цель в этом случае – 65 рублей за доллар. Если же упадут и нефтяные котировки, то можно ждать доллар и по 70 рублей.