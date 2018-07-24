По пути Зимбабве: Венесуэла подошла к последней черте

Текущая ситуация в Венесуэле напоминает состояние экономики Германии в 1923 году или в Зимбабве в конце 2000-х, заявил глава департамента МВФ по Западному полушарию Алехандро Вернер.

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В частности, в Зимбабве в свое время инфляция также насчитывала несколько миллионов процентов и власти в какой-то момент стали скрывать данные об инфляции.

По словам Вернера, к концу года инфляция в Венесуэле достигнет 1 000 000%. Впрочем, прогноз этот весьма приблизительный: по мнению экономиста, к концу года возможна инфляция как в 800 000%, так и в 1 200 000%.

По прогнозам Всемирного банка, венесуэльский ВВП в 2018 году сократится на 18%. Таким образом, экономический спад уже третий год подряд будет выражаться двузначным числом. Так, за пять последних лет жесточайшего кризиса ВВП страны уже снизился на 50%.

По мнению экономиста, катастрофическое положение в экономике приведет к росту миграционных потоков из Венесуэлы в другие страны региона.

«Падение экономической активности, гиперинфляция и дальнейшее ухудшение уровня предоставления общественных благ (здравоохранение, электро- и водоснабжение, сфера транспорта и безопасности), а также нехватка продовольствия по субсидированным ценам привели к огромным миграционным потокам, что усилит побочные последствия (сложившейся в Венесуэле ситуации) для соседних стран», — отметили в организации.

По оценке агентства ООН по делам беженцев, Венесуэлу в конце прошлого года покинули уже более 1,5 млн человек. Как сообщает венесуэльское издание El Universal, за последние 16 месяцев только в близлежащую Колумбию въехало более миллиона венесуэльцев.

По данным портала Dolartoday, отслеживающим сделки на нелегальном валютном рынке Венесуэлы,

за один доллар в Каракасе сегодня дают 3,5 млн боливаров, а за один евро — почти 4 млн боливаров. О том, как стремительно ухудшается ситуация в стране, можно судить по тому, что еще 1 января этого года евро, например, стоил 115 659 боливар.

Оценки инфляции в стране разнятся. Так, согласно индексу Bloomberg Cafe Con Leche Index, оценивающего экономическую ситуацию в стране в зависимости от стоимости чашечки кофе, инфляция в Венесуэле в прошлом году превысила 60 000%. Если ориентироваться на кофейному индексу, то за последние три месяца она достигла 300 000% в годовом исчислении.

Как сообщает венесуэльское издание El Universal, ссылаясь на данные Национального собрания, ежемесячная инфляция в стране превысила 120% в июне.

Кризис в Венесуэле начался на фоне падения мировых цен на нефть (поступления от продажи нефти составляют более 90% бюджета страны, а добыча нефти в стране уже сократилась до многолетнего минимума 1,4 млн баррелей в сутки), и сейчас в стране остро не хватает продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.

Даже такие товары, как мыло или шампунь, жители Венесуэлы приобретают через натуральный обмен. В метро Каракаса перестали даже выдавать билеты, поскольку закончилась бумага.

Дефицит продовольствия и медикаментов настолько сильный, что стране остается надеяться разве что на гуманитарную помощь от международного сообщества.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, переизбравшийся на новый срок в мае, считает, что в проблемах страны виноваты США. Санкции против Венесуэлы США ввели еще летом 2017 года. Ограничения коснулись соглашений с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией, а также контрактов с рядом существующих долговых обязательств. Недавно США продлили санкции. Американский лидер Дональд Трамп в мае подписал указ, запрещающий гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом Венесуэлы.

В МИД Венесуэлы впоследствии назвали новые санкции преступлением против человечности.

«Долгое время Венесуэла находится под санкциями со стороны США, а большая часть населения живет далеко за чертой бедности и даже предложенный выход из сложившийся ситуации, а именно создание криптовалюты El Petro не даст результатов. Будущее этой криптовалюты неоднозначно и туманно»,

— комментирует Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра».

Теоретически Венесуэла могла бы договориться со своими странами-партнерами, которые также находятся под санкциями США, например, Ираном и Россией, на предмет взаиморасчетов криптовалютами. Однако здесь существуют свои риски в силу отсутствия единого регулятора на крипторынке, и страны-партнеры могут на это просто не согласиться, поясняет он.

По словам Максима Ефремова, исполнительного директора ICBF, экономика Венесуэлы погрязла в огромных структурных проблемах, которые невозможно решить «с наскока»: чрезмерная зависимость бюджета от продажи сырья, санкции, большие внешние долги: если ничего не поменять, ситуация в ближайшее время будет лишь усугубляться.

Межамериканский банк развития (МБР) недавно объявил о приостановке выдачи кредитов Венесуэле в связи с невыплатой Каракасом $88,3 млн. Общий объем долга Боливарианской Республики перед МБР составляет $2,01 млрд. В целом объем внешнего долга Венесуэлы оценивается в $132,15 млрд.

«Ситуация в Венесуэле, несмотря на все усилия правительства, продолжает катится в сторону неизбежного дефолта. Основная проблема экономики – кризис, который распространился на все сферы жизни страны. В магазинах не хватает продуктов питания, деньги обесцениваются каждый день и при этом официальные курсы международной валюты местного ЦБ в сотни позиций расходятся с курсами на теневом рынке. В такой ситуации говорить о каком-то заметном изменении ситуации к лучшему в рамках реализуемой правительством программы не приходится», — говорит аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов.

Еще в марте международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило суверенный рейтинг Венесуэлы до низшей ступени, предупредив, что держателям облигаций следует приготовиться к большим потерям.

Чтобы обуздать инфляцию в стране нужно запустить рост экономики, провести структурные реформы, а самое главное – власть должна признать свои ошибки и искоренить коррупцию. «Пока все эти негативные факторы не устранены и не обозначен новый альтернативный способ наполнять казну – Венесуэла продолжит балансировать на грани краха», — резюмирует Антонов.