Погрязли в долгах: кавказских чиновников накажут

Глава российского правительства Дмитрий Медведев раскритиковал чиновников регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) за неэффективную работу. Заседание, посвященное проблемам развития ТЭК Северного Кавказа, а также приоритетным направлениям работы в рамках госпрограмм и национальных проектов, состоялось в правительстве еще 11 июля, однако пресс-служба только в понедельник, 23 июля, вывесила принятые решения на сайте.

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Из текста заявления следует, что премьера уже не на шутку рассердила ситуация в регионе. В частности, Дмитрия Медведева тревожит, что в регионе не принято вовремя платить за потребленные энергоресурсы и коммуналку, а чиновники ничего с этим не делают.

«Отметить неэффективную работу должностных лиц субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, по исполнению поручений, ранее данных правительственной комиссией по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа»,

— указывается в сообщении правительства.

Медведев также поручил руководителям «Газпрома» и «Россетей» Алексею Миллеру и Павлу Ливинскому проанализировать работу местных властей, исполнявших поручения правительственной комиссии в сфере ТЭКа.

Премьер-министр рекомендовал им подготовить программу модернизации газораспределительных сетей и электрических сетей в СКФО.

Как следует из текста на сайте правительства, на проекты пойдут средства, получаемые в счет погашения долгов за потребленные энергоресурсы.

«Газпром» и «Россети» смогут получить в собственность некоторые энергетические активы на Северном Кавказе в счет погашения задолженности. Какие это могут быть активы, не указано. Однако разрабатывать предложения поручено главе Минэнерго Александру Новаку и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину.

Работа чиновников Северного Кавказа настолько рассердила премьера, что

он также поручил в целом Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разобраться с тарифами в регионах Северного Кавказа и привести их «в соответствие с экономически обоснованными значениями».

Лично отвечать за эту работу будет глава ФАС Александр Артемьев.

При этом главы всех ключевых ведомств получили от Дмитрия Медведева указания, какие меры им нужно принять по развитию нацпроектов в регионе.

Например, глава Минкавказа Сергей Чеботарев должен будет «проанализировать целевые показатели по национальным проектам в разрезе субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа».

Кроме того, глава правительство поручил по результатам проверки принять «дисциплинарные меры» к уже провинившимся чиновникам.

Уровень долгов Северного Кавказа действительно огромный, соглашаются эксперты.

Так, по данным НП «Совет рынка»,

задолженность на оптовом рынке электрической мощности по состоянию на 18 июля составляла 74,25 млрд рублей. Из них больше половины долгов приходится на СКФО – 48,52 млрд рублей.

Задолженность на РРЭ (розничном рынке электроэнергии) на конец мая - 243,8 млрд рублей. И их задолженность перед компаниями, осуществляющими энергосбытовую деятельность в СКФО, - 20,4 млрд рублей.

Как сообщил на днях журналистам глава Россетей Павел Ливинский, «в настоящее время уровень дебиторской задолженности МРСК (Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра) Северного Кавказа - порядка 25 млрд рублей, эта цифра значительна для МРСК Северного Кавказа, потому что это где-то годовое потребление». Больше половины долгов, по словам Ливинского, приходится на Дагестан. Из них 9 млрд рублей составляет задолженность населения, а около 8 млрд рублей - задолженность предприятий ЖКХ.

В «Газпром межрегионгаз Москва» отказались комментировать «Газете.Ru» ситуацию с долгами в регионе.

Экспертов высокий уровень задолженности на Северном Кавказе не удивляет.

С одной стороны, в регионе высокое социальное неравенство, с другой стороны - местные традиции, по которым не принято платить по долгам.

Как комментирует аналитик «Финам» Алексей Калачев, Дагестан самый дотационный регион России: на душу населения размер дотаций составляет чуть больше 18 тысяч рублей на человека.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по состоянию на май этого года там составила в регионе 25 289 рублей. Это меньше, чем в среднем по России (44 076 рублей), но на уровне, близком к остальным регионам Северного Кавказа и даже значительной части регионов России. Однако здесь достаточно высокий уровень безработицы по отношению к численности трудоспособного населения в возрасте старше 15 лет – около 12%», — отмечает эксперт.

Уровень безработицы в среднем по России в два раза ниже.

Калачев обращает внимание на большое социальное расслоение в регионе.

«Там нищета большинства и концентрация богатства и доходов в немногих домохозяйствах. Сверху накладываются сложившиеся отношения, привычки и традиции населения. Имеет место и высокий уровень коррумпированности элит, с которым сейчас борется новое руководство республики», - говорит эксперт.

Методы, которые поставщик сегодня использует в борьбе с неплательщиками, как правило, сводятся к претензионным письмам и последующему обращению в суд за взысканием задолженности, поясняют аналитики.

«С учетом важности для нормальной жизни энергетических ресурсов, приостановление их подачи в случае неуплаты встречается редко», - комментирует замгендиректор по правовым вопросам юридической компании «Амулекс» Юлия Галуева.

При этом нынешние методы работы с проблемными заемщиками несовершенны, считают эксперты.

Юрий Мельников, старший аналитик по электроэнергетике центра энергетики «Сколково», поясняет, что, например, «умные счетчики» дают техническую возможность организовать авансовую систему оплаты за электроэнергию с немедленным отключением конкретного абонента, у которого исчерпался аванс.

«Но это лишь техническая возможность: она не будет реализована, пока не появятся соответствующие изменения в законодательной базе. Без этих изменений и без осознания большинством людей того, что электроэнергия является товаром, - умные счетчики сами по себе вряд ли улучшат ситуацию», - резюмирует Мельников.

Поскольку местные власти не могут или не хотят навести порядок в отношениях с действующими управляющими компаниями, то вариант передачи энергосетевых и распределительных активов в собственность основных поставщиков ресурсов выглядит как одно из возможных решений, говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

В целом же

передача активов в счет долгов за ресурсы говорит о том, что ситуация в регионе достигла критической точки.

Если раньше схема с дотациями решала часть проблем длинных неплатежей, то сейчас у правительства нет такого объема средств, так как Россия вступает в период «затягивания поясов». Собственники из федерального центра смогут наладить более жесткую схему взаимоотношений и сократить число посредников, что в результате должно устранить перспективу образования крупных долгов, полагает эксперт.

При этом Дмитрий Жарский затруднился ответить, какие активы могут быть переданы «Россетям» и «Газпрому».

«Пересмотр тарифов на местах также необходим, поскольку если в цепочке поставки услуг присутствовало множество посредников, установленная стоимость ресурсов и стоимость услуг не всегда соответствует тарифам», - добавляет он.