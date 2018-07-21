Достаточно: нефтяники и газовики США против санкций

Крупные сотрудничающие с Россией американские нефтегазовые компании пытаются уговорить конгрессменов не вводить против Москвы более жесткие санкции, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в сенате США.

Конкретные компании, обратившиеся по этому поводу к законодателям, разрабатывающим законопроект о защите американских выборов от угрозы вмешательства (DETER Act. — «Газета.Ru»), собеседники издания не уточнили.

Один из источников отметил, что обеспокоенность из-за предполагаемого ужесточения антироссийских санкций выражает также и Российско-американская торговая палата, членами которой являются такие компании, как ExxonMobil, Shell и Chevron. Однако представители как этих организаций, так и торговой палаты комментариев агентству не предоставили.

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Как сообщил Reuters один из разработчиков DETER, сенатор-демократ Крис Ван Холлен, в конгрессе постоянно увеличивается двухпартийная поддержка данного законопроекта. Когда Ван Холдену задали вопрос о том, какой позиции придерживаются представители энергетической промышленности США в вопросе принятия новых антироссийских санкций (выступают ли они против или просят пересмотреть инициативу), он заявил, что «необходимо обсудить ряд вопросов, в том числе связанных с энергетическими проектами США и Европы».

Сенатор также выразил готовность обратиться к «разумным опасениям» представителей нефтегазового сектора США, но при этом подчеркнул, что американское законодательство должно быть весьма устойчивым, поскольку нельзя позволить России «вмешиваться» в будущие выборы в США. К тому же он отметил, что напрямую к нему лоббисты энергетических компаний не обращались.

Что касается самого законопроекта Ван Холлена, в данный момент он активно обсуждается в американском конгрессе. Согласно разрабатываемым изменениям, предполагается введение дополнительных ограничений против Москвы в том случае, если появятся доказательства причастности российской стороны к вмешательству в американские президентские выборы 2016 года, тем более если оно носило довольно серьезный характер. Россия такие обвинения со стороны Вашингтона неоднократно опровергала.

Впервые закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) Вашингтон применил 15 марта текущего года, чтобы ввести ограничительные меры против 14 граждан России и одной российской организации. О новых санкциях заявили в Управлении по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Как отметили в американском минфине, санкции вводились из-за «вмешательства» Москвы в выборы в США в 2016 году и кибератаки, одна из которых была совершена с помощью вируса NotPetya. Помимо попавших в санкционный список минюста США от 16 февраля 12 человек, ограничительные меры также были введены в отношении еще двоих россиян, связанных с «Агентством интернет-исследований», против которого также вводились санкции.

При этом глава американского минфина Стивен Мнучин утверждает, что США намерены ввести дополнительные санкции против России в соответствии с законом CAATSA. «Министерство финансов планирует ввести дополнительные санкции в рамках CAATSA на базе информации нашего разведсообщества с тем, чтобы привлечь к ответственности представителей российского правительства и олигархов за их дестабилизирующую деятельность путем отсечения им доступа к американской финансовой системе», — заявил Мнучин.

Обвинения во «вмешательстве» в американские политические процессы и президентские выборы в 2016 году офис спецпрокурора США Роберта Мюллера предъявил 13 гражданам РФ и трем российским компаниям 16 февраля. Они подозреваются в сговоре против США и мошенничестве.

По версии следствия, с июня 2016 года они организовывали в США протестные акции и пытались обнародовать «дискредитирующую информацию» о кандидатах в президенты США Хиллари Клинтон, Марко Рубио и Теде Крузе.

Российская сторона ответила на такие обвинения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в докладе Мюллера нет никаких существенных доказательств российского «вмешательства» в выборы в США. Такую же позицию выразил и сам президент России Владимир Путин. По его словам, Вашингтон не предоставил для совместного рассмотрения и обсуждения никаких сведений и конкретных материалов дела. К тому же Путин отметил, что обвиняемые во «вмешательстве» в американские выборы лица не имеют отношения к российским властям.

Американские власти в то же время уверены, что из-за введенных санкций российский оборонно-промышленный комплекс уже потерял миллиарды долларов. Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт. «Мы считаем, что мы смогли остановить транзакции на более чем $3 млрд. Прекращение таких сделок, по сути, является наказанием. Зачем? Потому что это означает, что меньше денег уходит в российский бюджет. Таким образом, это можно считать успехом в части привлечения России к ответственности», — отметила Нойерт.