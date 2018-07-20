Пенсионный возраст: что не нравится Путину

Владимир Путин впервые высказался по теме повышения пенсионного возраста. Напомним, что 14 июня правительство предложило поднять возраст выхода на пенсию с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин к 2034-му и 2028 году соответственно. Госдума приняла этот законопроект в первом чтении 19 июля.

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В пятницу, 20 июля, в ходе рабочей поездки в Калининград глава государства ответил на вопрос о пенсионной инициативе кабинета министров.

«Вопрос чувствительный для большого количества наших граждан, он не вчера возник, он так или иначе, с разной интенсивностью, обсуждается на протяжении многих лет, разные варианты предлагались», — сказал он (цитата по ТАСС).

При этом Владимир Путин подчеркнул, что ему не нравится ни один из вариантов пенсионной реформы, связанный с повышением пенсионного возраста.

«И когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой [вариант] не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», — заявил глава государства.

И в правительстве мало таких людей, если вообще есть, кому это нравится, заверил президент.

По словам президента, необходимо повышать доходы людей, чтобы сокращать число бедных. Но пенсионная система нуждается в оптимизации, если ничего не делать, то придется держать доходы пенсионеров на низком уровне. При этом, уже сейчас на пять пенсионеров приходится сегодня шесть работающих, и ситуация будет меняться не в пользу работающих, их количество будет сокращаться.

«И довольно быстро наступит момент, когда число работающих сравняется с числом неработающих и будет уменьшаться», — сказал Путин, добавив, что тогда либо пенсионная система, либо бюджет лопнет.

Ранее Владимир Путин не комментировал вопросы пенсионной реформы. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил журналистам, что президент данной темой непосредственно не занимается, и это все прерогатива правительства и Госдумы.

«Работа ведется там. Естественно, в администрации президента получают информацию о ходе этой работы, но ни администрация, ни президент не являются участниками этой экспертной работы», — подчеркивал он.

В четверг, 19 июля, Госдума большинством голосов приняла правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста. Во время выступления в Госдуме глава Минтруда Максим Топилин подчеркнул, что все средства от повышения пенсионного возраста идут исключительно на повышение пенсий неработающим пенсионерам.

По словам министра труда, рост пенсий уже со следующего года составит не ниже 7%, что будет почти в два раза выше инфляции. В январе этого года выплаты пенсионерам были проиндексированы на 3,7%. Средний размер страховой пенсии по старости вырастет на 1 тысячу рублей и составит 15,4 тыс. руб. Министр финансов Антон Силуанов ранее говорил, что в 2024 году пенсия может составить около 20 тысяч рублей.

На пленарном заседании Топилин также заявил, что в течение 6 лет с 2019 года по 2024 год на эти нужды должно быть выделено 3 трлн рублей. «Именно эти средства обеспечат тысячу рублей в месяц, 12 тысяч рублей в год на протяжение этого шестилетнего периода. Это все будет отражено в бюджете Пенсионного фонда и федеральном бюджете», — сказал Топилин.

Стоит отметить, что в четверг, до начала обсуждения законопроекта, депутат Олег Смолин предложил отложить рассмотрение документа до уточнения позиции президента по данному вопросу. Госдума отклонила это предложение.

У депутатов уже готовы большие пакеты поправок в принятый законопроект. Сроки принятия поправок ко второму чтению продлены с обычных 30 дней до более чем двух месяцев: с 18 августа до 24 сентября. Вероятно, что какие-то положения реформы, например, возраст выхода на пенсию женщин или сроки повышения пенсионного возраста, могут быть смягчены.

Владимир Путин подчеркнул, что пока окончательного решения нет, закон прошел только первое чтение, «в нем не принимаются никакие дополнения, поправки». При принятии таких сложных решений надо «оперировать конкретными вещами и реальными профессиональными прогнозами», считает Путин. Он планирует выслушать «все мнения, все точки зрения на этот счет».

«Только, естественно, нужно слушать тех людей, которые не пиарятся на этой чувствительной теме для миллионов людей, а предлагают что-то вразумительное, здравое, руководствуются интересами страны и граждан», — подчеркнул он.