Европа без газа: чего добивается Америка

Проект новых ограничительных мер США против строительства газопровода «Северный поток — 2» из России в Европу не отвечает рыночным требованиям и является «странным». Об этом заявил во время рабочей поездки в Хабаровск министр энергетики России Александр Новак.

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«Это достаточно абсурдный проект закона, который нивелирует все рыночные правила. На мой взгляд, он абсурдный и странный».

Накануне республиканец Джон Барассо опубликовал документ, в котором предложил вместо строительства «Северного потока — 2» обеспечить беспрепятственный доступ американских энергоресурсов в Европу. Об этом сообщалось на сайте политика.

Законопроект предполагает введение санкций против газопровода, «который будет поставлять природный газ из России в Германию наряду с другими российскими экспортными трубопроводами».

Строительство «Северного потока — 2» может сделать Европу более зависимой от российского газа. По словам сенатора,

данный законопроект предоставляет странам НАТО возможность избежать «политического принуждения и манипуляций со стороны России».

Наступило время, когда США должны «использовать собственные энергоресурсы для обеспечения энергобезопасности своих союзников».

В частности, сенатор считает, что нужно дать компаниям США право поставлять сжиженный газ в страны-участницы НАТО без лицензии, а против кредиторов экспортных трубопроводов из России внести финансовые ограничения.

При этом российские чиновники ранее неоднократно говорили, что газопровод является исключительно коммерческим проектом. В частности, накануне президент России Владимир Путин на совещании в МИДе напомнил, что у России и ЕС «много пересекающихся экономических интересов», десятилетиями складывалась общая транспортная и энергетическая инфраструктура.

«Все те деловые проекты, которые мы реализуем с Европой, включая, скажем, «Северный поток — 2», носят исключительно коммерческий, экономически обоснованный характер, в них нет политической подоплеки и какого-либо двойного дна», ,

— отметил он.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубов в год. Точкой входа газопровода «Северный поток — 2» в Балтийское море станет район Усть-Луги Ленинградской области, далее газопровод пройдет по дну Балтийского моря и выйдет на территории Германии в районе Грайфсвальда, недалеко от точки выхода первого «Северного потока». Протяженность маршрута — более 1200 км.

В апреле 2017 года Nord Stream 2 AG подписала с компаниями ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall соглашения о финансировании проекта газопровода «Северный поток — 2». Пять европейских компаний предоставят долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта.

При этом разрешение на строительство газопровода выдали три ключевых партнера: Германия, Финляндия и Швеция.

Только Дания пока что не выдала разрешение на строительство газопровода. Ответа от Дании компания-оператор проекта Nord Stream 2 ожидает до конца второго квартала. Однако даже если в итоге разрешения Дании получить не удастся, то есть варианты пустить газопровод в обход Дании. Уже полученные разрешения на строительство в трех европейских странах покрывают 89% маршрута.

Ранее США уже пытались оказывать давление на партнеров проекта. Особенно активной была риторика в адрес Германии.

Участие Германии в реализации проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» является ее выбором, однако он сопряжен с большими проблемами, заявил недавно президент США Дональд Трамп.

«Это ее выбор, но это вызывает трудности, поскольку она является членом НАТО», — сказал он в интервью телеканалу Fox News по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.

При этом он отметил, что Германия «платит России миллиарды долларов», и что он уже обсудил этот вопрос с канцлером ФРГ Ангелой Меркель «в достаточно жестких тонах» и ждет реакции.

«Пока рано начинать беспокоится об угрозе со стороны нового антироссийского закона против «Северного потока — 2», хотя он и внесен в конгресс, но вполне возможно, что до того времени, как он вступит в действие, европейские союзники проекта смогут принять решение, как поступать дальше», — комментирует управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

«Американцы и сами уже понимают, что проект почти на завершающей стадии, поэтому-то в новой инициативе республиканцев больший уклон делается на создание «трансатлантической энергостратегии», которая навяжет странам-членам НАТО американские энергоресурсы и при этом еще и законодательно облегчит поставки СПГ (сжиженный природный газ) в Европу из-за отсутствия необходимости получать лицензию. То есть законопроект направлен на то, чтобы обеспечить для США определенную долю европейского рынка в плане сбыта СПГ, а не остановить проект», — отметил эксперт..

Учитывая, что пока что газ из Северной Америки обходится ЕС дороже, чем российский, европейские страны будут выбирать более выгодные предложения, а те, кто вложился в «Северный поток — 2» в целом вряд ли будут молчаливо мириться с намерениями США, полагает он.

В среднем разница между ценами на трубопроводный газ и СПГ составляет около 30%, говорит Мария Сальникова, ведущий аналитик «Эксперт плюс». Так, по данным ФНЭБ, если российский газ обходится полякам в $195−213, то цена безубыточности американского СПГ для Польши — $ 266, отмечает она.

«Даже если оставить в стороне вопрос цены, полностью заместить такие объемы (55 млрд куб.м) американским газом в настоящих условиях будет непросто. 55 млрд в год — это больше половины объёмов всего ожидаемого производства американского СПГ, а этот СПГ идет в том числе и на другие рынки. Кроме того, не исключены и инфраструктурные ограничения. Хотя терминалов СПГ в Европе с избытком, не понятно, может ли топливо в полном объеме быть доставлено после регазификации и на континентальные, удалённые от побережья, европейские рынки», — комментирует Александр Собко, аналитик центра энергетики Московской школы управления Сколково.

Пока что «Газпрому» волноваться рано: российский газ еще длительное время будет примерно в полтора раза дешевле для покупателей, резюмирует Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.