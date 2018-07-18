Мечты не сбываются: почему падает нефть

Середина июля стала отрезвляющей для нефтяного рынка. Еще 16 июля фьючерсы на североморскую Brent торговались выше отметки $75 за баррель, а уже к среде, 18 июля, упали до $71,6. В четверг баррель продолжил дешеветь и только к вечеру стал прибавлять. В пятницу 20 июля цены на нефть оставались в положительной зоне. Но неделю сорт Brent все равно готовится завершить снижением примерно на 3,6%.

Цены на нефть снижаются уже три недели подряд на фоне опасений о замедлении спроса на сырье.

^До $100 не дотянули

Нефтяные котировки практически неизменно росли на протяжении последних полутора лет. Еще в декабре 2016 года нефть стоила около $54 за баррель, а к апрелю 2018 года Brent вплотную подошла к отметке $80 и даже несколько раз ее перешагнула. И если за это время на рынке и были резкие скачки, то только вверх.

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Фундаментальной основой роста цен являлось снижение курса доллара и сокращение избыточных запасов сырой нефти в мире в результате соглашения между ОПЕК и странами, не входящими в картель, полагает главный экономист ИК «Русс-Инвест» Александр Арутюнян. Данное сокращение запасов не компенсировалось полностью увеличением добычи сланцевой нефти в США, а перекрывалось только на две трети. С начала года также наращивал импорт нефти Китай (почти на 15%). Кроме того, был очевиден интерес инвесторов к нефти, отражавшийся в увеличении чистых длинных позиций хедж-фондов по нефтяным контрактам, отмечает эксперт.

Между тем, крупные игроки еще с весны стали бить тревогу по поводу растущей нефти, подчеркивая, что $80 за баррель не нужно ни продавцам, ни покупателям. Громче всех здесь звучал возмущенный голос Дональда Трампа. Американский президент неоднократно в своем твиттере и публичных выступлениях требовал от ОПЕК прекратить разгонять цены и «производить больше нефти». Но члены картеля сдерживали добычу вплоть до июня, когда на встрече ОПЕК+ с трудом, но все же было принято решение увеличить квоты по сделке на 1 млн б/с.

Однако в тот момент это решение не переломило растущий тренд на рынке. Нефть поддержали ливийские боевики, захватившие экспортный канал, норвежские нефтяники, объявившие забастовку на североморских платформах, одиозные высказывания иранских политиков. Все чаще стали звучать прогнозы о росте цен до $100 за баррель и выше. Свои прогнозы повышали и Goldman Sachs, и Bank of America и многие другие.

Эти настроения обострялись на фоне намерения США наложить санкции на экспорт иранской нефти, что грозило рынку потерей до 2 млн б/с.

С небес на землю

К середине июля настроения на рынке изменились. И Brent протестировала минимальные значения за последние три месяца.

Аналитики отмечают, что этому есть несколько объяснений.

Во-первых, наконец, проявился эффект от решения ОПЕК+ нарастить добычу: Саудовская Аравия и Иран увеличили экспорт, Россия стала добывать на 200 тыс. б/с больше.

Стоимость нефти марки Brent остается под давлением актуальных с некоторых пор опасений перепроизводства нефти в мировой экономике, отмечает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. Риск избыточного накопления запасов вернулся на рынок после возобновления поставок нефти из Ливии, которой ранее отводили статус региона, обрекшего глобальную экономику на состояние дефицита сырья, говорит эксперт.

Свою игру на нефтяном поле продолжил и Дональд Трамп. Накануне его встречи с Владимиром Путиным Bloomberg и The Wall Street Journal сообщили, что в случае дальнейшего роста нефтяных цен Белый дом готов выпустить на рынок свой стратегический запас нефти в 66 млн баррелей. На пресс-конференции после переговоров уже сам Путин заявил, что Москва и Вашингтон могли бы начать совместную работу над регулированием мирового рынка нефти и газа.

При этом сами итоги переговоров президентов РФ и США в Хельсинки не привели к существенным движениям в котировках «черного золота». Инвесторы в целом нейтрально оценили результаты саммита в части возможных последствий для топливо-энергетической сферы, отмечает финансовый аналитик «БКС Премьер» Александр Тараскин.

Войны и сланцы

Сейчас нефтедобывающие компании США продолжают активно наращивать добычу нефти: по данным на 6 июля она уже достигла уровня 10,9 млн баррелей в сутки, показав рост с начала года на 11,4%. Согласно последнему прогнозу Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, сланцевая добыча США уже в августе вырастет по сравнению с июлем на 143 тысячи баррелей в сутки, до 7,47 млн б/с. (на сланцы приходится 68-69% общей добычи в США).

Что касается китайского фактора, то набирающая обороты торговая война между США и Китаем уже породила опасения, что рост протекционизма в мире может подорвать экономический рост и снизить спрос на сырую нефть. Эскалация этого конфликта также будет тянуть котировки вниз.

Кроме того, давление на цены сейчас оказывает усиление доллара на валютном рынке. Доллар крепнет на фоне заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о планах повышения ключевой ставки и вышедших данных по промышленному производству в США, которые оказались лучше прогнозов.

Сейчас Brent торгуется у отметки в $72-73. Однако

если текущий негатив усилится либо добавится какой-то новый, стоимость барреля может отправиться в направлении $65,

подчеркивает финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

Большинство аналитиков полагают, что при неизменности новостного фона цены на нефть имеют все шансы уйти и ниже $65 за баррель, но на рынке будет сохраняться высокая волатильность.

Эта динамика также будет оказывать влияние на рубль. Курс российской валюты, весьма чувствительной к стоимости черного золота, также может протестировать 65-66 рублей за доллар, полагает Деев.

Рубль в случае дальнейшего падения цен на нефть может снизиться до 65,5-67,5 руб. за доллар, соглашается Арутюнян.