От греха подальше: Россия забрала деньги из США

Минфин США выпустил данные по странам-держателям американских казначейских облигаций (US Treasuries) по состоянию на май этого года. Первые позиции остались неизменными. С большим отрывом от остальных лидируют Китай и Япония. Им принадлежат бумаги на сумму $1,183 трлн и $1,049 трлн соответственно.

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У третьей в списке страны — Ирландии — облигаций всего на $301 млрд. Далее идут Бразилия ($299 млрд) и Великобритания ($265 млрд). Все пять стран увеличили свои вложения. В сумме за месяц они купили бумаг почти на $17 млрд.

Всего государствам принадлежало американских облигаций на $6,214 трлн. По сравнению с маем прошлого года этот показатель вырос на $106 млрд.

Пожалуй, главный сюрприз — это продолжение сокращения вложений России в бумаги США. На март у РФ было облигаций на $96,1 млрд, но уже в апреле осталось только $48,7 млрд. Майский показатель упал до $14,9 млрд. Это самое низкое значение за 11 лет. И это почти в 12 раз меньше пикового значения в $176 млрд, зафиксированного в октябре 2010 года.

Сокращение вложений в американские бумаги происходит на фоне ужесточения санкционной политики США в отношении России. В частности, 6 апреля были введены ограничительные меры против известных российских предпринимателей и их компаний: Олега Дерипаски и «Русала» и Виктора Вексельберга и «Реновы». В санкционный список попал также глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Тогда же активно обсуждалась возможность США ввести санкции и против российского госдолга. Так, в конгрессе США были предложения введения санкций против российских финансовых институтов, предлагалось в течение шести месяцев запретить гражданам и постоянным жителям США любые транзакции с российским суверенным долгом.

По состоянию на 1 июля Банк России сообщал, что объем золотовалютных резервов составил $456,8 млрд. Из них в иностранной валюте находилось $368,7 млрд, в монетарном золоте — $78,2 млрд.

Структуру вложений ЦБ раскрывает с лагом в полгода. «Это политика ЦБ. Потому что мы крупный держатель резервов, и мы не раскрываем своих действий последних. Когда мы опубликуем данные — будет видна новая структура», — поясняла ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, Банк России учитывает при размещении резервов в различные активы и геополитические риски.

«Мы проводим политику, чтобы резервы надежно хранились и были диверсифицированы. Оцениваем все риски — финансовые, экономические, геополитические, принимая решение по размещению средств», — сказала она.

Последний доступные данные, опубликованные ЦБ, относятся к 2017 году. Они содержатся в «Обзоре деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте».

По состоянию на 31 декабря 2017 года, в государственных ценных бумагах иностранных эмитентов было размещено $224,7 млрд, что составило 51,3% от всей величины активов. За год вложения снизились на $22 млрд. При этом выросла доля средств на депозитах и корсчетах, а также золота — $79,5 млрд и $75,3 млрд соответственно.

Почти 30% всех активов в 2017 году под управлением ЦБ находились в США. Годом ранее на Америку приходилось только 26,7%.

«Сверхмягкая денежно-кредитная политика ЕЦБ при одновременном ужесточении денежно-кредитной политики ФРС привела к росту дифференциала процентных ставок между активами в долларах США и евро. На этот период Банк России счел возможным изменить валютную структуру активов, снизив объемы инвестиций в активы в евро в пользу доллара США», — поясняет свою политику ЦБ.

Россия также последовательно наращивает долю золота в резервах. На начало года, по данным ЦБ, его объем составил 1838,8 тонн.

«У России пятые по величине запасы физического золота в мире после 8130 тонн у США, 3380 тонн у Германии, 2450 тонн у Италии, 2435 тонн у Франции, 1808 тонн по данным на начало года было у Китая. Для сравнения, в 1992 году у России было всего не более чем 300 тонн золота, считая и частное хранение. И ЦБ регулярно пополняет золотые резервы, в основном физически закупая слитки у производителей внутри страны», — поясняет Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade.

ЦБ фактически заменяет золотом инвестиции в американские казначейские обязательства, которые являются для России «токсичным активом» из-за геополитики,

говорит Сергей Суверов, директор аналитического департамента УК «БК Сбережения».

При этом стоит также сказать, что доля золота в международных резервах России составляет всего 17,6%, что очень мало по сравнению с другими развитыми странами, такими как Германия, Франция и Италия, у которых доля драгметалла составляет 2/3 от всех международных резервов, добавляет он.

С точки зрения экономики, US Treasuries являются наиболее ликвидными и надежными долговыми ценными бумагами в мире, продавать их сейчас, в условиях роста доходности и тренда на укрепление доллара, — значит терять деньги, говорит аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов.

«С другой стороны, Россия и США сейчас находятся в состоянии торговой войны, США активно накладывают санкции. Поэтому довольно странно покупать долговые обязательства противоборствующей стороны, логичнее покупать долговые обязательства союзников, а лучше — вкладывать эти деньги в собственную экономику, что, будем надеяться, и будет предпринято», — отмечает он.

Аналитик напоминает, что майский указ президента обойдется бюджету дополнительно в 8 трлн рублей в течение следующих шести лет.

«Почему бы, продав американский госдолг, не направить деньги как раз на эти инфраструктурные внутренние проекты. Полагаю, что вообще создание больших резервов, как это у нас принято, в текущих условиях неоправданная роскошь, эти деньги должны быть инвестированы в проекты внутри страны, вместо того, чтобы их копить, а параллельно повышать налоги и собирать деньги с бизнеса и населения», — резюмирует Антонов.