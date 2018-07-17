«За «санкционкой» стоят дельцы с тяжелыми погонами»

Санкционную продукцию в Россию из Белоруссии поставляют фирмы, покровительство которым осуществляют высокопоставленные сотрудники российских государственных служб, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

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«Заправляют всеми негативными процессами, связанными с «санкционкой» и другими вопросами, фирмы и компании РФ, порой крупные, за которыми стоят крупные дельцы с тяжелыми погонами. Информацией об этом обладают спецслужбы республики», — сказал президент Белоруссии.

Также Лукашенко призвал говорить об этом во всеуслышание, не стесняясь. При этом он отметил, что часто сообщает об этом президенту России Владимиру Путину, передает ФАН.

За четыре дня до этого руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт после переговоров с представителями Белоруссии сообщил, что Москва не будет полностью открывать российский рынок для белорусских поставщиков молока.

«Предварительными итогами сегодня можно назвать следующее: мы не видим возможности широко открывать и снимать ограничения», — сказал Данкверт.

По его словам, белорусские компании, подконтрольные государству, работают непрозрачно.

«Мы коллег призвали к большей открытости, для того, чтобы в нашей системе, которую называем «цифровой экономикой»... была прозрачность и чтобы была возможность быстро и качественно посмотреть», — отметил глава российского ведомства.

Он назвал почвой для злоупотреблений то обстоятельство, что информация в белорусских ветеринарных лабораториях хранится не в электронной, а в бумажной форме. По данным Данкверта, при такой системе возможен реэкспорт молока и молочной продукции из европейских стран, включенных в список российского продуктового эмбарго.

Позднее стало известно, что Россельхознадзор принял решение об отмене ограничений на ввоз в Россию молочной продукции двух компаний Белоруссии, а также свинины еще двух белорусских предприятий.

По словам представителя российского ведомства Юлии Мелано, в ходе встречи Сергея Данкверта с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии, директором департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иваном Смильгинем была подписана «дорожная карта» двустороннего сотрудничества по снятию взаимных ограничений по поставка молочной продукции в 2018 году.

«В рамках данного документа Россельхознадзор на основании гарантий департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии считает возможным отменить с 16 июля 2018 года временные ограничения на поставки молочных продуктов наливом в отношении предприятий ОАО «Молочные горки» и СООО «Белсыр», — сказала Мелано.

Вместе с этим сообщалось, что ведомство запретит ввоз в Россию питьевого молока трех белорусских компаний из-за содержания в нем нитратов. По подсчетам Россельхознадзора, из Белоруссии в Россию в прошлом под видом египетских было продано 250 000 тонн польских яблок.

В этой связи Минфин РФ предложил ввести уголовное наказание за ввоз и за вывоз «санкционки». Так же как и за контрабанду оружия или взрывчатых веществ.

Самым мягким из наказаний за ввоз санкционной продукции предлагалось сделать «лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет».

Инициатива Минфина, по сообщению самого ведомства, направлена в первую очередь на чиновников, «кураторов» запрещенных продовольственных потоков. А также представителей бизнеса. Например, водителей фур и владельцев транспортных компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.

В Минфине утверждали, что «действие законопроекта не распространяется на физических лиц». Но в итоге власти передумали вводить уголовную ответственность, ограничившись мерами административного воздействия.

Между тем месяцем ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц заявил, что Россельхознадзор предвзято относится к белорусским предприятиям.

«Мы видим, что идет предвзятое отношение со стороны Россельхознадзора к нашим предприятиям», — сказал глава белорусского ведомства.

Он отметил, что специалисты Россельхознадзора необоснованно обвиняют белорусские предприятия, однако не стал упоминать, в чем. Также Заяц предположил, что российское ведомство могло подтасовать результаты лабораторных исследований (ранее Россельхознадзор обнаружил нитраты в молоке из Белоруссии).

Министр заключил, что белорусской стороне следует «более напористо» отстаивать свои интересы. Заяц добавил, что белорусским властям необходимо «отрабатывать взаимодействие с российской стороной», чтобы наладить более эффективное сотрудничество.

Вместе с тем, в июне президент России Владимир Путин заявил, что он ожидает рост товарооборота между Россией и Белоруссией до $50 млрд в год.

«В 2017 году товарооборот увеличился почти на четверть +23,5% и достиг $32,4 млрд. В январе-апреле текущего года прибавил еще 18,5%», — сказал Путин.

По его словам, при сохранении позитивной динамики можно вывести взаимную торговлю на уровень в $50 млрд.

В начале июля нынешнего года Путин продлил действие указа о том, что меры экономической безопасности при транспортировке грузов предусматривают транзит с Украины через Россию только с территории Белоруссии. При этом все украинские товары при въезде в РФ и выезде из нее должны быть опломбированы, передает НСН.