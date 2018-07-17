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В Госдуме идет обсуждение пенсионной реформы. LIVE

Госдума рассматривает законопроект о повышении пенсионного возраста

Депутаты Госдумы рассматривают в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. В случае его одобрения в текущей редакции, женщинам придется задержаться на работе до 63 лет, мужчинам — до 65 лет. «Газета.Ru» следит в онлайн-трансляции за тем, как власти защищают пенсионную реформу.
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10:20

Содоклады представят  председатель Госдумы комитета по труду, социальной  политике и делам ветеранов  Ярослав Нилов, председатель комитета по охране здоровья  Дмитрий Морозов, председатель комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока  Николай Харитонов, председатель комитета по бюджету и налогам  Андрей Макаров. Ранее все эти комитеты нижней палаты парламента уже рекомендовали принять законопроект в первом чтении.

10:15

Защищать сегодня реформу будут следующие чиновники. С докладом выступит министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

10:12

Повышение же пенсионного возраста и сокращение числа выходящих на пенсию со следующего года позволит сократить бюджетный трансферт в ПФР на 47,8 млрд руб (следует из материалов Минфина, рассмотренных на заседании бюджетной комиссии 21 июня). В 2020 году трансферт ПФР уменьшается на 56,9 млрд руб. А к 2021 году бюджетная экономия на пенсионной реформе составит уже 133 млрд руб.

10:03

Как отмечается в финансовом обосновании к законопроекту, предлагаемые меры не потребуют выделения дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. По оценкам Минтруда, дефицит бюджета ПФР составит в этом году 257 млрд рублей.

09:52

Далее, женщины 1969 г.р. получат право выхода на пенсию в 2030 году  (в возрасте 61 г.); женщины 1970 г.р. - в 2032 году  (в возрасте 62 лет); женщины 1971 г.р. - в 2034 году  (в возрасте 63 лет).

09:47

Соответственно, мужчины 1960 г.р., женщины 1965 г.р. получат право выхода на пенсию в 2022 году (в возрасте, соответственно, 62 года и 57 лет); мужчины 1961 г.р., женщины 1966 г.р. - в 2024 году (в возрасте, соответственно, 63 года и 58 лет); мужчины 1962 г.р., женщины 1967 г.р. - в 2026 году (в возрасте, соответственно, 64 года и 59 лет); мужчины 1963 г.р., женщины 1968 г.р. - в 2028 году (в возрасте, соответственно, 65 лет и 60 лет).

09:40

В случае принятия законопроекта в текущей версии повышение пенсионного возраста будет проводиться постепенно в течение переходного периода с 2019 г. по 2034 г. Данная мера затронет мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения. Граждане указанных годов рождения, с учетом переходных положений, получат право выйти на пенсию в 2020 году - в возрасте соответственно 61 год и 56 лет.

09:35

Напомним, главная новация законопроекта - постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

09:30

Доброе утро, уважаемые читатели! Сегодня 19 июля депутаты Госдумы рассмотрят в первом чтении проект пенсионной реформы. «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-трансляции.