В Госдуме идет обсуждение пенсионной реформы. LIVE

Соответственно, мужчины 1960 г.р., женщины 1965 г.р. получат право выхода на пенсию в 2022 году (в возрасте, соответственно, 62 года и 57 лет); мужчины 1961 г.р., женщины 1966 г.р. - в 2024 году (в возрасте, соответственно, 63 года и 58 лет); мужчины 1962 г.р., женщины 1967 г.р. - в 2026 году (в возрасте, соответственно, 64 года и 59 лет); мужчины 1963 г.р., женщины 1968 г.р. - в 2028 году (в возрасте, соответственно, 65 лет и 60 лет).