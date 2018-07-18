Взять планку: пенсионная реформа ушла в Госдуму

Подготовка к первому чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста завершена. Комитеты Госдумы (в том комитет числе по соцполитике и труду) провели на этой неделе заседания и рекомендовали депутатам принять правительственный документ.

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При этом парламентарии выдвинули несколько рекомендаций к правительству. В частности, они считают, что необходимы программа содействия занятости и защите трудовых прав граждан предпенсионного возраста, разработка мер, направленных на сохранение здоровья населения, продление трудоспособного периода жизни пожилых людей и повышение уровня их материального обеспечения, повышение доступности социальных и медицинских услуг для граждан старше 80 лет, введение повышенных пенсионных коэффициентов для жителей Дальнего Востока.

Свои замечания представила Счетная палата РФ (СП). В целом госаудиторы поддержали законопроект.

«При отсутствии концептуальных замечаний к законопроекту Счетная палата в своем заключении отмечает ряд недостатков, требующих доработки», — говорится в сообщении СП.

Отмечается, что материалы к законопроекту не содержат расчетов, определяющих взаимосвязь между повышением пенсионного возраста и созданием условий для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции, в том числе при каких условиях пенсионная система РФ будет считаться сбалансированной и долгосрочно финансово устойчивой.

Также пояснительная записка к законопроекту не содержит прогноза изменения численности получателей пенсий. Кроме того, законопроект не содержит механизма увеличения размера пенсий выше уровня инфляции, что, по мнению Счетной палаты, может быть доработано при его рассмотрении во втором чтении.

Напомним, что нынешний председатель СП Алексей Кудрин до недавнего времени возглавлял Центр стратегических разработок (ЦСР), который подготовил программу социально-экономического развития России до 2024 года.

Одним из пунктов этой программы было повышение пенсионного возраста до 63 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно. Именно такой вариант и выбрало в итоге правительство. Возраст выхода на пенсию будет повышаться с 2019 года, для мужчин повышение завершится в 2024 году, для женщин — в 2034-м.

«На протяжении 16 лет пенсионный возраст будет постепенно расти и к 2034 году достигнет 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Это даст возможность каждому, даже в зрелом возрасте, реализовать себя в профессии и получить более высокий доход в старости. Поработал на пять лет дольше — получил пенсию на треть выше», — говорилось в стратегии, написанной ЦСР.

Основная часть экспертного сообщества придерживается сходных с ЦСР взглядов. В НИУ ВШЭ отмечают, что если в России срочно не повысить пенсионный возраст, то размер пенсий относительно зарплаты будет сокращаться, а сами пенсионеры будут жить все хуже и недолго. Демографические причины, а именно сокращение трудоспособного населения и одновременный рост продолжительности жизни, заставят правительство пойти на «непопулярную» меру.

Депутаты и эксперты подчеркивают также, что региональные власти поддерживают пенсионную реформу.

Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил в среду, что 78 регионов направили в комитет документы, в которых «представлена позиция либо только законодательных собраний, либо только губернаторов, либо и тех, и других». Консолидированное мнение, то есть позицию и заксобрания, и главы региона, представили 60 субъектов РФ.

«Ни одного отрицательного заключения не поступило на законопроект», — подчеркнул он.

В обзоре Фонда «Петербургская политика», поступившем в «Газету.Ru», отмечается, что Ленинградская, Саратовская и Калининградская области вошли в число регионов с самым высоким уровнем поддержки пенсионной реформы среди региональных властей.

В число регионов с максимальными оценками попали также Алтай, Карелия, Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Алтайский, Приморский края, Архангельская, Кировская и Томская области.

10 регионов с минимальной оценкой: Дагестан, Чечня, Якутия, Камчатский край, Владимирская, Иркутская, Кемеровская, Омская, Орловская, Ярославская области, Москва, Еврейская АО.

В обзоре указывается, что уровень вовлеченности губернаторов в пенсионную реформу остается ниже, чем у парламентов, однако число заявивших о поддержке глав регионов заметно возросло.

В целом большая часть участников дискуссий продемонстрировали положительное отношение к законопроекту накануне первого чтения как в формате публичных заявлений первых лиц регионов, так и во время общественных дискуссий.

В то же время ряд профсоюзных организаций и политических партий продолжают готовить и проводить различные протестные акции. Но пока ни одна из них не собрала какого-то значимого числа участников.

Профсоюзы выступают против пенсионной реформы в ее нынешнем виде. По мнению Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), данный законопроект рассматривается в отрыве от основных проблем, а именно отсутствия хороших рабочих мест, страхования работников, высокой доли занятости в сером секторе и, в целом, низкой продолжительности жизни.

«Мы считаем, что данный закон, в той редакции, в которой он внесен сегодня в Государственную думу, принимать нельзя, — объяснял ранее глава ФНПР Михаил Шмаков. — Он открывает только одну часть проблемы — это возраст выхода на пенсию, но не решает массу других проблем в социальном и пенсионном обеспечении».

Значительная часть напряжения в обществе была снята властями еще на первом этапе, когда было объявлено о повышении пенсий уже в следующем году на 1 тысячу рублей. Минтруд подсчитал, что средний размер страховой пенсии составит 15,4 тыс. руб. в месяц.

При этом власти полагают, что средняя пенсия в России вырастет до 20 тыс. руб. к 2024 году. Об этом заявил вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-1», передает РИА «Новости».

Практически со стопроцентной вероятностью документ будет принят в первом чтении. Затем не исключено его некоторое смягчение, но вряд ли депутаты и правительство пойдут на существенные изменения.