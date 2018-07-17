Пенсии посчитаны: реформа ушла в Госдуму

Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов во вторник 17 июля поддержал правительственный проект закона, который предусматривает повышение пенсионного возраста в России до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Первое чтение в нижней палате назначено на четверг, 19 июля.

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Напомним, что сегодня женщины и мужчины выходят на пенсию в 55 и 60 лет, соответственно. О своих планах повысить возрастную платку правительство заявило в день начала чемпионата мира по футболу, который стартовал 14 июня.

Если утвердят текущую версию законопроекта, то повышение пенсионного возраста будет происходить постепенно, начиная с 1 января 2019 года по 2028 год для мужчин, а также со следующего года по 2034 год — для женщин. Другими словами, переходный период составит 10 лет для мужчин и 16 лет для женщин.

Ранее в Минтруда отмечали, что к моменту завершения переходного периода, то есть когда возраст будет установлен на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин, продолжительность жизни увеличится к уровню 2017 года для мужчин в 2028 году на 7,6 года и составит 75,1 года, для женщин — к 2034 году на 7,64 года до 85,28 года.

Продолжительность жизни по прогнозам Росстата в 2024 году составит у мужчин 72,3 года (увеличение к уровню 2017 года на 5,8 года), у женщин — 82,1 года (увеличение к уровню 2017 года на 4,5 года).

Как уточнил во время презентации доклада Максим Топилин, 90-е годы были провальными по ряду показателей, в том числе по рождаемости. Из-за этого сейчас наблюдается сокращение трудоспособного населения.

«В конце 50-х годов прошлого века соотношение пенсионеров и трудоспособного населения составляло 1 к 5, к концу 70-х годов — 1 к 3,8, а сегодня — 1 к 2», — рассказывал ранее его заместитель Андрей Пудов.

«Другого оптимального момента для того, чтобы совместить повышение пенсионного возраста и минимальное вхождение на рынок молодых людей в трудоспособном возрасте, другого такого оптимального соотношения просто не будет...» --

сказал на заседании комитета Госдумы Топилин.

Министр добавил, что следующий такой цикл начнется только через 22-23 года. «Поэтому у нас другого окна возможностей с точки зрения наименьших рисков для рынка труда просто не существует», — сказал он.

Изменение пенсионного возраста позволит индексировать страховые пенсии неработающим пенсионерам выше инфляции в среднем на 1000 рублей в год. Сейчас средняя пенсия составляет 14400 рублей. Таким образом, в 2019 году пенсия составит около 15400 рублей. По оценке первого вице-премьера Антона Силуанова, в 2024 году средняя пенсия составит 20 тысяч рублей. Таким образом, к этому времени выплаты достигнут суммы, равной примерно двум прожиточным минимумам.

Сейчас прожиточный минимум для пенсионеров составляет 8,2 тысячи рублей.

Ранее Минтруд постановил установить прожиточный минимум в России за первый квартал 2018 года на уровне 10 038 рублей. При этом для трудоспособного населения речь идет о 10 842 рублях

Правда, ряд депутатов, а также профсоюзы и работодатели видят риски для рынка труда и системы соцстрахования в России от повышения пенсионного возраста. Кроме того, они указали на ряд недочетов.

Так, глава комитета по труду Ярослав Нилов обратил внимание, что

в проекте закона не учтены методики определения увеличения пенсионного коэффициента и трансфера из бюджета, кроме того, не прописан механизм увеличения пенсий на 1000 рублей в год.

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) и вовсе дали отрицательную оценку на проект закона о пенсионной реформе. По словам представителя ФНПР, данный законопроект рассматривается в отрыве от основных проблем, а именно отсутствия хороших рабочих мест, страхования работников, высокой доли занятости в сером секторе и, в целом, низкой продолжительности жизни.

На это Топилин отметил, что все необходимые расчеты представлены. Он не ожидает роста безработицы, хотя и не исключил увеличения уровня регистрируемой безработицы после повышения пособия по безработице. Ранее в Минтруда заявили о подготовке проекта закона об увеличении пособия для безработных до прожиточного минимума.

Министр не исключил, что ко второму чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста могут поступить новые идеи для реализации проекта закона.

Во вторник поправки были поддержаны комитетом Госдумы по охране здоровья и комитетом по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. В своих рекомендациях они, в частности, отмечали необходимость введения повышающего коэффициента для пенсий жителям Дальнего Востока, а также разработки мер, направленных на сохранение здоровья населения, продление трудоспособного периода жизни пожилых людей и повышение уровня их материального обеспечения.

В понедельник 16 июля комитет по бюджету и налогам также рекомендовал нижней палате принять законопроект. В их заключении говорится, что сохранение действующего пенсионного возраста по старости не позволит решить задачу по увеличению пенсий и улучшению качества жизни пенсионеров.