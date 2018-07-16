Путин и Трамп обсудили транзит газа

Президент России Владимир Путин в понедельник 16 июля на пресс-конференции по итогам встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом заявил, что Москва готова сохранить транзит газа через Украину и продлить транзитный контракт с ней в случае урегулирования в Стокгольмском арбитраже, передает корреспондент «Газеты.Ru».

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Американский лидер в ходе встречи с российским коллегой высказывал опасения в связи с исчезновением транзита через Украину. Путин заверил собеседника, что Россия готова сохранить транзит и продлить контракт, который истекает в следующем году, если хозяйствующие субъекты урегулируют споры.

Также президент России заявил, что в ходе переговоров они с президентом США договорились создать группу представителей «капитанов» российского и американского бизнеса, для предложений по развитию торговли и инвестиций.

В этот же день главный коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что Киев намерен обсудить на трехсторонней встрече с представителями России и Евросоюза вопрос применения европейских правил транзита газа при транзите российского газа через территорию Украины.

«Мы едем туда, во-первых, с главным нашим предложением — это применить европейские правила транзита российского газа через территорию Украины...

Позиция заключается в том, что мы говорим: по тем же правилам, по которым «Газпром» работает в Европе, мы настаиваем, чтобы «Газпром» работал и в Украине», — сказал топ-менеджер украинской энергетической компании.

Он также добавил, что «Нафтогаз» не намерен повышать ставку на транзит российского газа в долгосрочный период. Тремя днями ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киеву следует закупать российский газ по тем же правилам, которых придерживаются другие европейские страны.

«Наиболее эффективным было бы, если Украина, как часть Европы, покупала российский газ на российско-украинской границе», — сказал Порошенко после участия в саммите НАТО.

Также украинский президент в очередной раз заявил, что газопровод «Северный поток — 2» является политическим проектом. По его мнению, реализация данного проекта содержит в себе «большие риски» для европейской экономики. Он подчеркнул, что с течением времени европейские лидеры начинают понимать «настоящие цели» строительства газопровода.

За три дня до этого депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович назвал повышение цен на газ для внутренних пользователей «убийством страны», передает ФАН.

По его словам, на Украине самые высокие в Европе цены на голубое топливо по отношению к зарплатам граждан.

Парламентарий указал, что Украина лидирует в мире по затратам населения на газ. При этом, по подсчетам Рабиновича, после оплаты счетов за коммунальные услуги у украинцев не остается средств для нормального существования.

В начале июля Европейская комиссия сообщила о том, что трехсторонние переговоры между Украиной, Европейским Союзом и Россией по транзиту газа запланированы на 17 июля. Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович, передает НСН.

«Конструктивное и стабильное сотрудничество между Россией и Украиной в области энергетики имеет первостепенное значение как для обеих стран, так и для Европейского союза. Необходимость долгосрочного транзита российского газа через Украину в ЕС надежным, коммерчески жизнеспособным путем является неотъемлемой частью этого», — отметил европолитик.

Он добавил, что украинские и российские партнеры будут представлены на переговорах как политиками, так и делегатами от коммерческих организаций.

В мае нынешнего года национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Украины заявила, что цены на газ для населения могут вырасти более чем в два раза. Председатель ведомства Дмитрий Вовк пояснил, что тарифы на газ необходимо было пересматривать раньше. Поскольку этого не было сделано, цены на газ могут вырасти на 65–70% для жителей страны, подчеркнул он.

Повышение цен на этот вид топлива для населения — одно из условий Международного валютного фонда (МВФ) для выдачи Киеву очередного денежного транша. Месяцем ранее исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан также призвал Киев поднять тарифы на газ в стране.