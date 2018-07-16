Франция в России: с золотом, но без торговли

Посольство Франции объявило о закрытии своей службы, обеспечивающей деятельность Business France в России.

«Местные условия, по всей видимости, не позволяют Business France осуществлять задачи государственной службы по поддержке французских предприятий на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении на сайте посольства.

Само решение, как уточняется в заявлении, было принято французскими властями «в связи с уведомлением российских органов власти о том, что отныне Business France больше не разрешается осуществлять свою деятельность в России в рамках положений французского законодательства, что прекращает длительный период переговоров по вопросу статуса бюро Business France в России, которое, согласно французскому законодательству, является неотъемлемой частью дипломатической структуры». Деятельность Business France прекращается с понедельника, 16 июля.

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В течение последних месяцев, уточняют в посольстве, условия осуществления Business France своей деятельности в России значительно ухудшились, в том числе, «в связи с незаконными арестами, наложенными на его банковский счет, несмотря на то, что он защищен Венской конвенцией, а также с выдворением его директора, обладающего дипломатическим паспортом».

Глава представительства по торговле и инвестициям Business France Пьеррик Бонннар был выслан из РФ еще весной в числе четырех французских дипломатов, которые стали «жертвами» встречных мер Москвы на высылку российских дипломатов из Франции по «делу Скрипаля».

Блокировка же счетов иностранного торгпредства является исключительным делом и обычно имеет целью пресечь какую-то нелегальную деятельность, помешать ей, отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

На Смоленской площади сообщение о закрытии французского торгпредства восприняли с большим удивлением. «Во-первых, французская сторона не уведомляла о закрытии представительства. Во-вторых, российская сторона давно предлагает французским властям решить все вопросы с неурегулированностью статуса торгового представительства в соответствии с российским законодательством», -заявили информагентствам в МИД РФ.

«Если решение о закрытии торгпредства Франции было принято, то надо четко понимать - это исключительное желание французской стороны. Мы - за развитие торговых связей», - добавили в департаменте информации дипведомства.

Французский диписточник сообщил «Интерфаксу», что представительство по торговле и инвестициям посольства Франции в России лишено дипломатического статуса российским МИД, из-за чего и ликвидируется.

Эксперты полагают, что ситуацию не стоит драматизировать. Закрытие торгпредства как правило не означает прекращения экономического сотрудничества между странами, подчеркивает сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров.

Отечественные компании будут лишены посредника во внешнеэкономической деятельности, им станет сложнее получать консультации и решать свои вопросы на рынке. В этом случае придется «лоббировать» свои интересы через посредников и платить определенный процент за представление своих интересов. Хотя, учитывая тот факт, что большинство компаний и так предпочитают напрямую с бизнес-партнерами, обходя торгопредства и прочие институты, которые очень чувствительны к политическим перипетиям, катастрофичного снижения товарооборота ожидать не стоит, добавляет Назаров.

Закрытие торгпредства Франции в России довольно неожиданно, с учётом того, что французские компании достаточно активны в России, такие как Total, Auchan, Renault и другие, прочны и связи в финансово-банковской сфере, считает старший аналитик БКС Сергей Суверов.

«Это может иметь негативные последствия для развития дальнейших деловых отношений, хотя влияние торгпредств не стоит переоценивать. Вряд ли Россия закроет своё торгпредство во Франции, так как стоит задача привлечения прямых иностранных инвестиций в РФ, в том числе и из Франции», - полагает он.

В Business France заверяют, что продолжат всячески способствовать развитию торговых отношений между странами.

«Спустя 8 лет, в течение которых Ubifrance — впоследствии Business France — всячески способствовали усилению присутствия французских предприятий в России и интенсификации обменов между двумя странами, агентство по-прежнему считает своим долгом продолжать поддерживать французские предприятия на этом важном рынке и отныне будет опираться на негосударственных партнеров, работающих в России, чтобы обеспечить преемственность услуг, которые французское государство намерено им предоставлять», - отмечается в сообщении.

Товарооборот между Россией и Францией в 2017 году вырос на 16,5% по сравнению с 2016 годом и достиг $15,5 млрд.

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Минэкономразвития, на протяжении последних трех лет товарооборот между Россией и Францией демонстрирует устойчивый рост. По итогам января–мая 2018 года он увеличился на 19,2 % и составил $7,1 млрд, российский экспорт вырос на 10,3 % до уровня $2,8 млрд, импорт увеличился на 25,9 % до отметки $4,3 млрд.

По данным ФТС России за январь–май 2018 года, Франция находится на 12 месте среди всех стран-партнеров России (в экспорте – 17 место, в импорте – 5 место). Основная статья российского экспорта во Францию это продукция ТЭК. На долю топливно-энергетических товаров приходится 86%. Основные статьи российского импорта: машинно-техническая продукция (49,5%) и продукция химической промышленности (33,7%).

Стоит напомнить, что российские власти в этом году решили реформировать институт своих торговых представительств. В мае 2018 года президент Владимир Путин распорядился передать торгпредства Минпромторгу от Минэкономразвития. В деятельности торгпредств важна не только экономическая составляющая, но и политическая, они в том числе формируют имидж России в других странах, а также помогают налаживанию деловых связей, эту функцию «нетворкинга» нельзя поручать исключительно посольствам, добавляет Алексей Антонов.