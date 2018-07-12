Надежд нет: Трамп не спасет рубль

На открытии торгов на Московской бирже 13 июля рубль растет. Курс доллара снизился на 7 коп. и составил 62,18 руб. Курс евро упал на 23 коп., до 72,42 руб.

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Позитивная динамика наблюдается на фоне ожиданий инвесторов от предстоящей встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля.

Глав государств ожидают трудные переговоры, признал накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Вы знаете объем разногласий, которые стоят на повестке дня, поэтому вряд ли сейчас что-то может это осложнить», — сказал он журналистам в четверг, 12 июля.

Ранее и в Кремле, и в Белом доме отмечали, что президенты двух стран намерены обсудить перспективы развития российско-американских отношений и глобальные вопросы.

«Мы встречаемся с президентом Путиным в понедельник. И мы едем на эту встречу, не рассчитывая на многое. Мы хотим разобраться с Сирией. Мы, конечно же, зададим ваш любимый вопрос про вмешательство в выборы [президента США в 2016 году]... Мы будем говорить и о других вещах, обсудим Украину. Мне очень интересно, что он об этом скажет», — сказал уже сам Трамп на саммите НАТО.

При этом Трамп отметил, что российский президент не является его другом. «Он мой конкурент. Я надеюсь, что мы поладим. Мне кажется, мы ладим друг с другом. Но он мой конкурент», — сказал глава Белого дома.

Не исключено, что одной из тем разговора двух президентов станет ситуация на мировом рынке нефти: Трамп неоднократно заявлял, что ждет от ОПЕК мер по снижению цен, а Россия на сегодняшний день является одним из ключевых бенефициаров договора ОПЕК+ и одной из немногих стран, которая может оперативно нарастить добычу. Коснутся лидеры могут и темы «Северного потока — 2»: Трамп постоянно ругает союзников из ЕС за участие в этом проекте, а Россия делает акцент на том, что он «полностью коммерческий».

Скорее всего, не обойдут стороной Трамп и Путин и темы торговых войн и взаимных пошлин: в ответ на повышенные американские тарифы на экспорт стали (25%) и алюминия (10%) Россия недавно также ввела ограничения на ввоз ряда товаров американского производства.

Эксперты и финансовые аналитики неоднозначно оценивают предстоящий саммит.

«Хотя встреча глав государств России и США представляет собой позитивное событие на дипломатической арене, мы не ожидаем ослабления существующих санкций и/или повышения предсказуемости санкционной политики США в ближайшей перспективе, учитывая, что это зависит от внутренней политики США в дополнение к геополитическим рискам, обусловленным конфликтами на Украине и в Сирии», — сказал «Газете.Ru» директор аналитической группы Fitch Ratings по суверенным рейтингам Эрик Ариспэ.

С точки зрения рейтинга, Fitch заявляло, что геополитическая напряженность и сохраняющийся риск новых санкций негативно сказываются на дальнейшем улучшении кредитоспособности России (на текущий момент суверенный рейтинг «ВВВ-»). «Восприятие ситуации инвесторами в отношении рисков, связанных с санкциями, является волатильным с начала работы текущего правительства США, свидетельствуя тем самым о непростом характере двусторонних взаимоотношений»,

— добавляет Ариспэ.

При этом большинство аналитиков сходятся в том, что рубль сейчас смотрится заметно увереннее аналогов из развивающихся стран, демонстрируя на фоне эскалации торгового противостояния США и Китая и локального снижения на рынке нефти удивительную стабильность.

Согласно материалам ЦБ, реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции) в июне 2018 года увеличился на 0,8% по сравнению с маем. При этом по отношению к доллару курс снизился на 0,7%, а по отношению к евро — вырос на 0,9%.

По итогам полугодия реальный эффективный курс рубля снизился на 5% по отношению к аналогичному периоду 2017 года.

Учитывая, что в российских активах присутствует большой дисконт, связанный с низким уровнем отношений с США, ожидания саммита двух глав государств являются сейчас одним из наиболее весомых факторов поддержки, отмечает финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. Поддержку рубль получает также со стороны рынка ОФЗ — в последние дни интерес к рублевым госбумагам со стороны иностранных инвесторов усилился, в целом же индекс государственных облигаций RGBI непрерывно подрастает с 4 июля, что при прочих равных указывает на веру инвесторов в то, что встреча Путина и Трампа принесет прогресс в решении накопившихся проблем, говорит эксперт.

В «пустом» результате широко анонсируемой встречи оба лидера одинаково не заинтересованы, и хотя значительных прорывов никто не ждет, даже небольшие подвижки в переговорах могут увеличить спрос на рублевые активы, уверен аналитик БКС.



Один из основных негативных факторов, оказывающих давление на курс нацвалюты, имеет политическое происхождение, и в случае достижения компромисса хотя бы по небольшому числу спорных вопросов у рубля появится возможность для роста, уверен управляющий активами ICBF Алексей Федоренко. Однако, по словам эксперта, необходимо учитывать стойкое желание отечественных регуляторов удержать валюту от укрепления для сохранения конкурентного преимущества российских компаний перед иностранными аналогами, так что

даже в случае благоприятного исхода встречи существенного укрепления курса ожидать не стоит: рубль вполне может попробовать «сходить» до отметки в 61 рубль за доллар в ближайшее время, но в долгосрочной перспективе гораздо реальнее увидеть котировки вблизи 63 рублей за доллар.

Очевидно, что на этой неделе рубль был лучшим среди валют EM. Однако негативные глобальные процессы, которые связаны с ростом ставок и торговой войной не могут не повлиять на его динамику. Поэтому в текущей ситуации говорить о трендовом укреплении рубля пока рано, уверен главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов полагает, что «после переговоров Путин-Трамп пара доллар/рубль вполне может быть по 65,56». «Думаю, не удивлю, если скажу, что пара евро/рубль будет в этом случае чуть выше 76,5. Может быть, и выше, есть такие тревожные признаки», — добавляет эксперт.

Если смотреть на прошлые диапазоны по рублю с 2009 года, обычно ширина +18% для одного месяца — это в пределах нормы, хотя

есть отдельные сигналы о том, что победное шествие доллара вверх продолжится,

добавляет Крылов.

Между тем, согласно недавнему опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 56% россиян не ждут никаких существенных сдвигов от встречи Путина и Трампа. На позитивные итоги рассчитывают только треть (33%) опрошенных, негатива ожидают не более 1% граждан.

При этом почти половина россиян (49%) называет нынешние отношения РФ и США напряженными, а еще четверть — прохладными.