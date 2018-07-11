«Надо что-то делать»: Трамп просит НАТО остановить «Севпоток»

Президент США Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом вернулся к публичной критике проекта «Северный поток — 2». На этот раз «досталось» Германии.

«Они строят газопровод, цель которого — платить миллиарды долларов России. НАТО должна что-то с этим сделать, хотя я не знаю, что вы можете сделать», — заявил Трамп.

Глава Белого дома раскритиковал Германию за то, что страна «платит миллиарды и миллиарды долларов в год» за российский газ. При этом «мы защищаем эту страну от России», посетовал Трамп. «Это абсолютно неприемлемо», — подчеркнул он.

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Немецкий канцлер Ангела Меркель не оставила без внимания слова Трампа. По словам Меркель, Германия проводит независимую политику и принимает независимые решения. Она напомнила о времени, когда часть Германии находилась под контролем СССР.

«Я очень рада, что сегодня мы едины и что можем говорить о том, что проводим самостоятельную политику и принимаем самостоятельные решения», — заявила Меркель.

Германия является крупнейшим потребителем российского газа в Европе. Согласно данным самого «Газпрома», в 2017 году российский холдинг поставил ФРГ 53,4 млрд куб. м. Для сравнения весь экспорт «Газпрома» ЕС за прошлый год составил 194,4 млрд куб. м газа.

Российские сенаторы скептически восприняли заявления Трампа.

«Трамп уверен: «Германия полностью контролируется Россией» из-за закупок российского газа. А должна американский газ покупать себе в убыток! Вряд ли такие заявления в духе ток-шоу особо впечатлят Берлин»,

— написал в своем твиттере член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Все прекрасно понимают, что за этим заявлением стоит чисто коммерческий интерес американского бизнеса. США пытаются навязать Европе в целом и ФРГ свой сжиженный газ, который намного дороже российского природного газа», — заявил РИА «Новости» первый замглавы экономического комитета СФ Сергей Калашников

Хотя Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует стагнацию спроса на газ в Европе в период до 2023 года, потребление импортного газа при этом продолжит расти, так как во всей Европе происходит постепенное снижение собственной добычи.

За первое полугодие 2018 года «Газпром» увеличил экспорт газа в Германию на 12,4% (на 3,3 млрд куб. м). И по прогнозам местных аналитиков,

с учетом планов Германии отказаться от угольной и атомной генерации в ближайшие 15 лет потребление природного газа в стране может вырасти на 60%.

В свете этого, возможность нарастить поставки трубного газа из РФ для ФРГ за счет проекта «Северный поток-2» становится все более актуальной.

Речь идет о строительстве двух ниток газопровода от российского побережья по дну Балтийского моря до Германии общей мощностью прокачки 55 млрд куб. м газа в год. Новый маршрут затронет морские территории пяти стран – России, Дании, Швеции, Финляндии и Германии, из которых четыре – уже дали разрешение на прокладку трубы. В настоящее время компания-оператор проекта Nord Stream2 ожидает решения датского регулятора, который, по принятому в 2017 году закону, увязывает данное решение с политическими рисками и позицией собственного МИДа.

Власти ФРГ и германские партнеры «Газпрома» неоднократно заявляли, что расценивают «Северный поток-2» исключительно как коммерческий проект, и не поддерживают выхода дискуссии вокруг него в политическую плоскость. Однако это неизбежно происходит всякий раз, когда кто-то произносит вслух даже просто название новой трубы.

Слишком много интересов сходятся в одной точке: с одной стороны, здесь Украина, которая из-за новых российских газотранспортных проектов теряет свое влияние как страны-транзитера – на сегодня львиная доля поставок газа из РФ в ЕС проходит через газотранспортную систему республики, а транзитная ставка – одна из важных доходных статей ее бюджета. С другой – США, который развивают собственный экспорт сжиженного природного газа и рассматривают Европу как потенциально выгодный рынок сбыта.

Согласия по новому «потоку» нет и внутри самой Европы: Польша вместе со странами Балтии считает его угрозой энергобезопасности ЕС, а Еврокомиссия уверена, что он «будет нарушать принципы прозрачности, недискриминационности и равного доступа» и при этом «не будет способствовать диверсификации источников и маршрутов поставки газа».

В беседе с Трампом Йенс Столтенберг признал, что в НАТО есть разногласия по ряду вопросов, в том числе по строительству «Северного потока — 2».

«Сила НАТО в том, что, несмотря на эти различия, мы всегда могли объединиться вокруг нашей основной задачи и защищать друг друга», — сказал генсек альянса.

Эксперты отмечают, что риторика Трампа по поводу «Северного потока — 2» существенно не меняется. Это логично, так как сейчас участники американского топливного рынка вкладывают средства в развитие производства СПГ: в начале года в США было выдано лицензий на экспорт более 150 млн тонн сжиженного газа с 14 предприятий, большинство из которых сейчас еще строятся, обращает внимание аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. В случае срыва планов по постоянному наращиванию отгрузки на внешние рынки часть этих перспективных и очень дорогих проектов может оказаться попросту невостребованной, а это колоссальные убытки для американской промышленности и экономики, добавляет он.

При этом необходимо принимать во внимание и другой аспект: Белый дом сейчас ищет в ЕС союзника в борьбе с Тегераном, в том числе и на нефтяном поле.

Вынудить европейцев отказаться от иранской нефти можно только если эти объемы (а речь идет о порядка 2 млн б/с) на рынке будут компенсированы.

Саудовская Аравия, один из главных геополитических оппонентов Ирана в регионе, эти объемы компенсировать может, но только при условии пересмотра условий сделки в формате ОПЕК+, полагает Антонов. Следовательно, убеждать в необходимости «вылить» на рынок дополнительные 2 млн баррелей Трампу нужно Москву, а взамен ей и ЕС нужно что-то предложить: наиболее очевидным разменом выглядит именно реализация «Северного потока — 2», добавляет эксперт.

16 июля запланирован саммит президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что в числе прочих тем главы государств обсудят ситуацию на мировом рынке нефти.

Между тем, на 17 июля в Берлине намечена трехсторонняя встреча в формате РФ-ЕС-Украина на уровне министров энергетики, в ходе которой, в частности, планируется обсудить транзит российского газа через территорию Украины.