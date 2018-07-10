Инвестировал в США: какие претензии предъявляют Волошину

Во вторник британская газета The Guardian сообщила, что бывший глава администрации президента России Александр Волошин сделал «тайные инвестиции» в американскую энергетическую компанию American Ethane, производителя и экспортера этана.

Издание сообщает, что первоначальный вклад в проект Волошина был скромным — $1,25 млн. В 2014 году Волошин якобы перевел эти средства со своего счета в Москве в США. Деньги шли через Нью-Йорк и Deutsche Bank. Взамен он получил 2,5% компании и место в ее руководстве в качестве «независимого директора». Его доля сейчас оценивается в «десятки миллионов долларов», пишет The Guardian. Причем Волошин занял деньги для покупки акций компании у российского бизнесмена и партнера по American Ethane Константина Николаева через компанию, зарегистрированную на Сейшельских островах.

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Рабочие места для американцев

American Ethane заключила свою крупнейшую сделку в ноябре 2017 года в присутствии президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. Контракт на $26 млрд был рассчитан на поставки жидкого этана в Китай. Трамп «приветствовал эту сделку и энергично кивнул», когда генеральный директор American Ethane Джон Хафтэлинг (Houghtaling), подписал «исторический» меморандум о взаимопонимании со своим китайским партнером. Трамп характеризовал American Ethane, как компанию, «создающую рабочие места для американцев». Место для добычи этана было выбрано на побережье Мексиканского залива.

В интервью The Guardian Хафтэлинг сказал, что российские корни American Ethane были раскрыты соответствующим властям США и потенциальным инвесторам. При этом частные компании не обязаны раскрывать своих спонсоров. Но российские бизнесмены Константин Николаев и еще один российский бизнесмен Андрей Кунатбаев указаны в качестве членов совета директоров на официальном сайте компании American Ethane.

Неясно, знал ли Белый дом о связях этой энергетической компании с бывшим сотрудником Кремля. Министр торговли США Уилбур Росс, которого обвинили в том, что он не объявил о своих деловых отношениях с Москвой, присутствовал на церемонии подписания контракта с китайцами вместе с тогдашним госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Фактически, основные бенефициары этой сделки, одобренной Трампом, живут и работают в Москве, подчеркивает The Guardian. В их числе кроме Андрея Кунатбаева и Константина Николаева, и Михаил Юрьев, бывший депутат Государственной думы.

На первоначальном этапе в проект входил и миллиардер Роман Абрамович. Именно он, как утверждает издание, выделил $50 млн в качестве стартового капитала. И сделано это было якобы при посредничестве Волошина.

American Ethane и Абрамович расстались в конце 2015 года, после введения американских санкций в связи с присоединением Крыма к России.

По данным The Guardian, Волошин до сих пор регулярно ездит в США, а один из его детей учился в Бостоне. В 2015 году Волошин и его супруга отдыхали у Большого каньона.

Волошин был руководителем администрации президента Бориса Ельцина, а затем с марта 1999 года по октябрь 2003 года возглавлял администрацию Владимира Путина. В 2000-х его называли «серым кардиналом Кремля». Волошин до сих пор остается влиятельной политической фигурой и имеет обширные связи на Западе, в том числе с бывшим госсекретарем Генри Киссинджером, который в свою очередь консультирует администрацию Трампа по России, пишет газета.

Как бывший член близкого окружения Путина, Волошин квалифицируется как политически значимая персона, то есть его финансовые операции внимательно изучаются.

Накануне встречи Трампа и Путина

The Guardian сообщает, что провела свое расследование деятельности российских политиков и бизнесменов совместно с центром «Досье». 6 апреля 2018 года минфин США ввел новые санкции против 24 россиян, включая предпринимателей и госчиновников из ближнего окружения российского президента. Центр связан с Михаилом Ходорковским. А его авторы называют себя «группой независимых гражданских активистов» и заявляют, что «было бы неправильно полагаться исключительно на мнение иностранного правительства», опубликовав собственный список близких к Кремлю чиновников и бизнесменов.

Попытки надавить на российскую элиту усилились после того, как стало известно об официальной встрече Путина и Трампа в Финляндии. Так, сенатор от штата Луизиана Джон Нили Кеннеди после возвращения из России заявил, что взаимодействие с российскими властями похоже на общение с мафией, а встречи американской делегации с российскими законодателями «порой перерастали в свары». Кеннеди заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров «вел себя как хулиган-задира».

Американский сенатор убежден, что в России якобы «нет политической философии — с таким же успехом можно говорить, что политическая философия есть у мафии». Кеннеди подчеркнул, что «философия Путина — деньги и власть, и он правит железной рукой».

В ответ 10 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не испытывают иллюзий в отношении американских сенаторов. «Конечно, трудно понять подобные слова, я не знаю, в каком контексте они были сказаны. Сенатор, действительно, был здесь, имел возможность посмотреть на нашу страну, пообщаться с нашим руководством. Мы не носим розовых очков и прекрасно отдаем себе отчет в том, насколько американский политический истеблишмент находится: а) в плену стереотипов и б) под страшнейшим внутренним русофобским давлением. Мы это прекрасно понимаем», — заявил Песков.

Вместе с тем Кеннеди во время пресс-конференции выступил в поддержку личной встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Российскому лидеру, с его точки зрения, «нельзя доверять», и лучшее, что могут сделать в Белом доме, — это «сдерживать его».

В Совете Федерации в ответ на заявление Кеннеди отметили, что подобные этому «недальновидные высказывания» могут сильно навредить переговорам в Хельсинки между Трампом и Путиным. Такое мнение выразил сенатор, член комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Российский сенатор подчеркнул, что у Кеннеди была лишь одна цель — создать «соответствующую атмосферу» и «сорвать переговорный процесс».

Заявление Кеннеди, скорее, чисто американская история, возражает замглавы Центра политтехнологий Алексей Макаркин. «Кеннеди хочет показать сенату и противникам Трампа, что никакого сговора с Москвой не было и нет и что он и его соратники по партии — настоящие американские парни, которые могут наехать на русских», — говорит Макаркин.

А вброс информации про то, что Волошин имеет какие-то американские активы — это, скорее, последствия конкурентной борьбы внутри российской элиты. «Вброс про американские бизнес-интересы Волошина — это борьба за влияние, за ресурсы внутри российской политической элиты. Волошин действительно остается влиятельной фигурой, но маловероятно, что удар по нему может что-то изменить во взаимоотношениях Москвы и Вашингтона», — отмечает Макаркин.