Сажать картошку по-прежнему можно

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) опровергла ранее появившуюся в СМИ информацию о будущем запрете на выращивание картофеля гражданами на своих участках.

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Комментарий касается внесения изменений в статью 10.12 Кодекса об административных правонарушениях, согласно которой, «граждане не могут выращивать на своих участках картофель и другие овощные и фруктово-ягодные культуры, используя посевной материал из своих запасов или самостоятельно заготовленный на своих приусадебных участках, под угрозой административного штрафа...»

«Россельхознадзор считает целесообразным пояснить, что таких инициатив служба не выдвигала. Согласно действующему законодательству, меры ответственности за реализацию семян и посадочного материала ненадлежащего качества и неизвестного происхождения в организованных и неорганизованных местах торговли предусмотрены только в отношении лиц, ведущих коммерческую деятельность. Так, данные меры ответственности не имеют отношения к физическим лицам, выращивающим растительную продукцию для собственных нужд», — говорится в пояснении ведомства.

В апреле нынешнего года президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам свободно собирать валежник для собственных нужд. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Внесение соответствующего изменения в Лесной кодекс позволит гражданам заготавливать и собирать упавшие на землю стволы деревьев или их части, сучья и ветви для собственных нужд. Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. Ранее этот закон одобрила Госдума. Валежник включили в перечень недревесных лесных ресурсов.

Как пояснил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, представляющий в нижней палате парламента Удмуртию, теперь валежник можно свободно собирать для отопления домов.

«Это не только решает социальную проблему для людей, но это очень важное решение для экологии», — рассказал парламентарий.

Депутат подчеркнул, что благодаря принятому закону без затрат из бюджета будет обеспечиваться очистка леса от валежника и его дальнейшее восстановление.

В феврале нынешнего года Совет Федерации одобрил закон о продлении сроков действия «дачной амнистии». Как рассказали в Верхней палате парламента, документ касается отношении объектов индивидуального жилищного строительства. Сроки были продлены до 1 марта 2020 года, передает НСН.

С 1 марта 2018 года оформление таких объектов начало происходить в общем порядке, что могло осложнить правообладателям процесс оформления, передает ФАН.

Принятие закона упростит эту процедуру. Граждане теперь могут в упрощенном порядке доказывать свои права на объекты индивидуального жилищного строительства. Как считают эксперты, это стимулирует вовлечение «в гражданский оборот объектов индивидуального жилищного строительства и положительно скажется на динамике развития частного жилого сектора».

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин во время ежегодной большой конференции пообещал дать поручение правительству по разработке мер, которые избавят социально незащищенные слои от уплаты налога на 6 соток.

«В самое ближайшее время такое поручение обязательно дам правительству, чтобы правительство вместе с депутатами Госдумы приняло решение, согласно которому все те льготные категории граждан, которые получали денежный вычет из 10 тысяч рублей, получили льготу в натуральном выражении, и чтобы не платили вообще за все эти шесть соток», — заявил он.

При этом он поручил дополнить список пенсионерами.

«Но этого, считаю, недостаточно. Плюс расширить список граждан за счет всех пенсионеров по старости», — сказал глава государства.

Президент отметил, что люди пенсионного возраста уже имеют льготы, связанные при расчете налога на недвижимое имущество, связанные с квартирами и домами.

«Пополнение этого списка пенсионерами по старости будет логичным, справедливым, и государство от этого не пострадает», — сказал Путин.

Вскоре – в январе 2018 года – налог был отменен.

В ноябре прошлого года председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин заявил, что рост цен на сигареты в России привел к тому, что россияне начинают сами выращивать табак.

«Мне говорят, что в Поволжье, в некоторых регионах народ начал в прошлом году табак высаживать на дачах, на огородах. Поэтому то, что вы иногда себя тешите и впадаете в такую иллюзию идиллии, на самом деле, в жизни это немножко по-другому. Когда приезжаешь в регион, с ужасом узнаешь, что народ перешел на выращивание табака, махорку. А по статистике нормально — (производство) упало на 21%, и курить вроде стали меньше. На самом деле, это не так», — сказал сенатор.