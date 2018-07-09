Денежные переводы переходят на личность

Российские банки готовятся к внедрению системы быстрых переводов – она должна позволить пересылать деньги по номеру телефона, адресу электронной почты и другому идентификатору. Концепция системы представлена Ассоциацией «Финтех» в апреле этого года, а сама система должна заработать в том или ином виде с 1 января 2019 года. До этого времени банки должны будут решить технические вопросы, в том числе с получением согласия клиента на получение денег. Такое нововведение прописано в готовящихся поправках к положению ЦБ. В связи с неясностью некоторых вопросов, один из которых – как охватить всех клиентов банков согласием, у экспертов возникли серьезные опасения относительно целесообразности такой инициативы. С таким запросом к главе Банка России Эльвире Набиуллиной и первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову обратился и депутат от КПРФ Алексей Корниенко. Он настаивает на дополнительной проработке предлагаемой меры.

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«Внедрение нового механизма подтверждения платежей существенно замедлит процесс денежных переводов, приведет к росту жалоб, создаст неудобства для клиентов в случае недоступности абонента или его невозможности ответить в данное время на запрос. Возможно также увеличение случаев телефонного мошенничества. В результате доверие массового клиента к системе банковских переводов может быть подорвано, а сам рынок переводов с карты на карту, составляющий сегодня до 1 млрд рублей в сутки, дестабилизирован», — говорится в депутатском запросе (есть у «Газеты.Ru»).

Внесение поправки в положение ЦБ породило опасения, что согласие потребуется для каждого перевода. Необходимость давать согласие на каждый перевод по номеру телефона, безусловно, осложнит эту процедуру, говорил РБК основатель и партнер UsabilityLab Дмитрий Сатин. Особенно сильно эта мера может ударить по микротранзакции, считает он. Например, речь идет о людях, которые пересылают небольшие суммы денег родственникам, друзьям и коллегам. Такой подход неизбежно приведет к росту банковских комиссий для клиента, если подтверждение потребуется, например, через СМС.

Информация о нововведении вызвала и обеспокоенность в соцсетях, дошло даже до петиции в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева. Петиция собрала больше тысячи голосов менее чем за сутки.

Интерфейс в работе

Впоследствии регулятор разъяснил, что банки должны будут обеспечить получение согласия клиента один раз. «Такое согласие будет предоставляться клиентом однократно только при первом получении платежа в СБП. Способ получения согласия банки будут определять самостоятельно, с учетом их внутренних процедур взаимодействия и договоров с клиентами», — уточнили «Газете.Ru» в пресс-службе ЦБ.

Как это будет реализовано технологически – зависит от возможностей банков.

«Каждый банк будет решать сам, и вполне вероятно, что у каждого будет разное решение. СМС – это экстремальный вариант, так как он несёт издержки для банков. Существуют другие способы, например, предупреждение в онлайн-банке, возможно, пуш-уведомление и так далее. Предполагается, что основная масса активных клиентов будет охвачена удаленными способами», — рассказала «Газете.Ru» управляющий директор Ассоциации «ФинТех» Татьяна Жаркова.

Пока не решено и то, как сами приложения будут встроены в СБП. Предполагается, что сервисы СБП будут доступны через каналы дистанционного обслуживания. «Концептуально мы обсуждаем два варианта организации клиентского опыта. Первый - когда клиент начинает свои действия с выбора способа перевода, т.е. сразу выбирает пункт меню «переводы СБП» и далее совершает необходимые действия - вводит номер телефона получателя и т.д. Второй вариант — когда клиент начинает сразу с выбора номера телефона получателя перевода, а мобильное приложение банка само подсказывает ему наиболее оптимальный способ перевода или выбор — через систему быстрых платежей, через внутрибанковский перевод и т.п.» — говорит Жаркова.

Открытым остается и вопрос о распознавания нескольких счетов, зарегистрированных на один номер телефона.

Запуск СБП планируется на январь 2019 года. «На этом этапе будут доступны операции перевода денежных средств от одного физического лица другому, если их счета открыты в разных банках, а также переводы между счетами одного физического лица в разных банках», — сообщили в пресс-службе ЦБ.

На момент запуска в систему будут включены только банки-члены Ассоциации «ФинТех», а в 2019 году все банки, не входящих в ассоциацию, могут подключаться к СБП по мере их организационной и технологической готовностью.

При этом обработка платежей будет осуществляться на территории России и риска утечки данных не будет, уточнили в ассоциации.

«Если клиент делает или получает перевод на счёт в российском банке, будучи физически за пределами РФ, то, с точки зрения СБП, это ничем не отличается от ситуации, когда он находится внутри страны. С вашего телефона напрямую в систему быстрых платежей ничего не передается. Посредником выступает банк. Данные между банковским приложением на телефоне клиента и банком передаются по каналам связи, и это взаимодействие априори защищено банком. Что касается взаимодействия банков с системой быстрых платежей, то оно происходит внутри страны», — говорит Жаркова.

Консервативный клиент

В мире идет тренд борьбы с разными незаконными операциями, говорит управляющий директор НРА Павел Самиев. Он признает, что выбрать какой-то оптимальный канал подтверждения в рамках СБП было бы неправильным. «Должны быть и СМС, и онлайн-банк, все технически возможные способы нужно использовать. Что касается того, что для каких-то клиентов это окажется затруднительным, как мне кажется, всегда, когда рынок двигается к новым функциям, возникает часть консервативной клиентской базы или базы, у которой вызывают затруднения новые правила. Нужно подумать, как сделать это комфортным. Не очень правильно просто ориентироваться на то, что часть клиентов не могут в этой системе работать», — указывает Самиев. По его словам, СМС-подтверждение всем доступно. «СМС увеличивает издержки банков», — оговаривается он. «Данная мера выгодна федеральным мобильным операторам, заинтересованным в получении дополнительных доходов от передачи СМС-сообщений, оплата за которые впоследствии ляжет на конечного потребителя услуг в виде роста комиссий банков», — отмечает в своем запросе депутат Корниенко.

«У тех, кто может использовать другой способ, должен быть другой приоритет. Например, онлайн-банк. Если невозможно через онлайн-банк, открыть возможность делать это через СМС, то есть применять разные способы в зависимости от клиента», — поясняет Самиев.

Такую новацию разумно было бы вводить не повсеместно и в обязательном порядке, а сначала опробовать на каких-то отдельных банках или системах денежных переводов, считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. «Повсеместное внедрение этой новации может вызвать коллапс системы денежных переводов. Особые затруднения могут возникнуть при переводе денежных средств в отдаленные регионы страны. Острой необходимости во введении этой новации нет, ведь ошибочно полученные деньги можно вернуть», — указывает он.

По данным ЦБ, в первом квартале 2018 года объем операций по переводу с карту на карту российских банков (не включает оплату товаров и услуг) физлицами составил 5,5 трлн рублей (+83,2% в годовом выражении). Число совершенных операций — 943,6 млн. Согласно исследованию McKinsey, дистанционный банкинг используют 58% банковских клиентов (из них 15% пользуется только интернет-банком, 10% — только мобильным банком и 32% — обеими платформами), сообщал ТАСС. Таким образом, охват автоматическими системами через приложения будет массовым, но не полным. А согласно проведенному в 2017 году исследованию НАФИ, 60% российских пенсионеров не знают о современных каналах проведения платежей. «Более 60% респондентов старше 60 лет не знают ни о мобильном банке, ни о мобильном и электронном кошельке, ни об интернет-банке, ни о возможности оплачивать товары и услуги в интернете с помощью банковской карты», — сообщало НАФИ в середине июня. При этом интернет-банком не планируют пользоваться 42% пожилых людей, мобильным банком – 40%. Согласно опросу, за последние полгода услугами по переводу физическим лицам и организациям пользовались только 6% пожилых.