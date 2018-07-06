«пуля застряла в ране, а мы продолжаем изобретать бронежилет».

«Есть ли шанс сделать транзитный мир безопаснее?» — так была сформулирована тема пленарного заседания заключительного дня Международного конгресса по кибербезопасности, состоявшегося в Москве в пятницу, 6 июля.

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Цифра, как угроза

Судя по разговорам в кулуарах конгресса, идеальный мир будущего выглядит так: нас окружает безопасное интернет-пространство, люди не боятся стать жертвами киберпреступников, не переживают за сохранность личных данных. Хакеры успешно преследуются мировой киберполицией, неподкупные и честные СМИ не используют фейковые новости. Роботы становятся опорой человека. Биотехнологии позволяет людям жить дольше...

Мечтать не вредно. Слишком много угроз несет новое светлое будущее.

Пленарное заседание открыл российский президент Владимир Путин. Он рассказал, как в России реализуется программа цифровой экономики. «Важнейшее направление госпрограммы – создание информационной инфраструктуры, которая позволит быстро и безопасно передавать, обрабатывать и хранить большие объёмы данных», — пояснил он.

«В ходе реализации программы доступ к современным услугам связи получат все медицинские и образовательные учреждения России, практически все населенные пункты нашей страны, начнется распространение мобильной связи нового поколения, а также беспроводных сетей для «интернета вещей», — пообещал Путин.

Но, как и другие кибер-державы, Россия сталкивается с вызовами, которые несет в себе цифра. К примеру,

в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число кибер-атак на российские ресурсы увеличилось на треть,

отметил Путин, не уточнив, чьи это подсчеты.

Программное обеспечение и инфраструктура связи в России будут основываться «на отечественных технологиях и решениях, которые прошли соответствующую проверку и сертификацию», пообещал президент. По крайней мере, Кремль и правительство будет стремиться к переходу на отечественный софт.

При этом Путин заверил зарубежных партнеров, что Россия, продолжит регулировать интернет-пространство в таком формате, чтобы «не мешать его технологическому прогрессу и инновационному развитию».

«Вновь повторю, для бурной цифровой эпохи важна свобода: свобода общения, коммуникаций, обмена опытом и идеями», — заявил Путин.

На этом он решил завершить выступление и покинул конгресс со словами: «у вас своя программа, а у меня есть своя». Участники конгресса похлопали Путину вслед. Получилось не очень громко, поскольку зал, похоже, обдумывал, что значит это различие в программах.

Люди наследили и фонят

Впрочем, модератор Дэвид Рован, основатель, бывший главный редактор WIRED UK быстро перехватил инициативу, задав участникам сессии вопрос о том, как же все-таки необходимо бороться с киберпреступностью?

Максим Акимов, зампред правительства РФ отвечал в том духе, что вот же Путин все объяснил, есть программа цифровизации и ее надо выполнять. Но потом все-таки сделал акцент не на усилиях государства или бизнеса, а на самих гражданах. Он считает, что люди должны тоже отвечать за собственную кибербезопасность, а сейчас так получается, что граждане «оставляют после себя цифровые следы» и преступники этим пользуются.

К этому времени в президиум конгресса после проводов Путина вернулся глава Сбербанка Герман Греф и примирил всех: граждан, государство и бизнес-сообщество. Его ключевая мысль – бороться с кибер-преступностью можно только с помощью коллаборации, то есть, совместными усилиями. Иначе кибер-преступники «нас победят». Он призвал граждан быть внимательнее, а в интернете соблюдать правила гигиены. Сам Греф настолько строго их придерживается, что, по собственному признанию, даже не регистрируется в облачных сервисах.

Выступление Грефа было едва ли не самым оптимистичным. Остальные выступающие видели цифровое будущее исключительно в черном цвете.

Ничто не удастся сохранить в тайне

Например, Троелс Оертинг Йоргенсен, глава Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума подвел итоги последних лет борьбы с кибер-преступностью весьма своебразно:

«пуля застряла в ране, а мы продолжаем изобретать бронежилет».

То есть, хакеры опережают контрмеры, которые вырабатывает общество, считает он.

Йоргенсен сообщил, что к 2023 году к интернету будет подключены 10 млрд объектов. Развивающийся сейчас «интернет вещей» – благодатная почва для преступников. «Люди оставляют кибер-следы. Я пессимист. Ничто не удастся сохранить в тайне», — резюмировал глава центра кибербезопасности.

В таком же духе выступил и Мэн Хунвэй, президент Интерпола, в который входит 192 государства. Господин Хунвэй сообщил, что сейчас «мир интернета сросся с реальным миром и все изменилось, нравственные нормы, взаимоотношения между государствами, сам человек изменился». Поначалу, приоткрыв дверь в этот мир, человечество видело только плюсы и бонусы, но теперь мы столкнулись с ранее неизвестными и непредсказуемыми угрозами. На вопрос модератора, а что предлагает мировая жандармерия, прозвучал банальный ответ про укрепление дружбы и доверия.

По данным ВЭФ, в 2017 году кибератаки нанесли ущерб бизнесу на $1 трлн. И по прогнозам экспертов ВЭФ, через несколько лет ущерб от хакеров будет исчисляться $8 трлн. Если сейчас ничего не делать с этим видом преступности.