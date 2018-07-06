Второй фронт для Трампа: Россия показала характер

В России вступили в силу повышенные пошлины на ряд американских товаров, в том числе на нефтегазовое оборудование и оптоволокно. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщили в Минэкономразвития.

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Речь идет компенсирующих мерах в ответ на запущенные ранее США ввозные пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%).

«Компенсирующие меры применяются в виде дополнительных, повышенных ставок импортных пошлин в размере от 25 до 40% от стоимости ввозимого товара. Ими будут облагаться некоторые товары США, аналоги которых производятся в России»,

— сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«В частности, под меры подпадают некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно», — уточнил он.

В Минэкономики уверены, что дополнительные пошлины поддержат российские предприятия, выпускающие аналогичную продукцию: они смогут заместить американские поставки на внутреннем рынке.

Ранее российские власти обратились во Всемирную торговую организацию (ВТО) для обжалования дополнительных пошлин США на сталь и алюминий, а также для ободрения встречных мер со стороны ВТО. Аналогичные шаги предприняли и другие государства, пострадавшие от протекционизма США, в частности, Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия.

Ущерб от американских торговых ограничений для российских экспортеров, по словам Орешкина, оценивается в $537,6 млн. «Это объем дополнительных пошлин, которые российские поставщики должны платить в США.

Повышение наших пошлин на данном этапе позволит компенсировать только часть ущерба – $87,6 млн. Это компенсация, на которую, по правилам ВТО, Россия сейчас имеет право»,

— пояснил министр.

Остальную часть компенсирующих мер Россия сможет ввести либо по прошествии трех лет с начала действия дополнительных пошлин в США (то есть 21 марта 2021 года), либо после решения Органа по разрешению споров ВТО о несоответствии американских мер правилам организации.

Ущерб, который понесут российские компании, экспортирующие товары в США, несоразмерен с тем, что могут понести американские производители из-за внедрения Россией части ответных мер, отмечает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

Из-за введенных США ограничений страдают металлурги, налоговые отчисления которых занимают существенную долю в формировании российского бюджета, в то время как американские поставщики строительной техники и нефтегазового оборудования вряд ли почувствуют парализующий эффект, они просто переориентируют свои интересы на другие рынки,

добавляет эксперт.

Ведущий аналитик Amarkets Артем Деев полагает, что нынешние ограничения вводятся из тактических соображений.

Ответные меры на американские пошлины на сталь и алюминий 22 июня уже ввел Евросоюз: речь идет о 25-процентных тарифах на ряд популярных американских товаров, включая виски, табак, одежду, обувь, ряд медицинских изделий и стальной прокат. В ЕС эти меры оценили в €2,8 млрд в год. Также ограничения на некоторые позиции американского экспорта обещали ввести Мексика, Канада и ряд других стран.

Встречные меры ввел и Китай, с которым уже 6 июля 2018 года США развязали самую масштабную в истории торговую войну. Предлогом стало обвинение Пекина со стороны Дональда Трампа в несправедливой передаче американских технологий и интеллектуальной собственности КНР. Соединенные Штаты за это ввели пошлины на китайские товары на общую сумму $34 млрд, КНР в тот же день ввели компенсационные меры на ту же сумму.

В этом смысле действия РФ идут в русле мировых тенденций, отмечает главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик.

«Нельзя сказать, что действия России носят исключительный характер. Мы пошли по такому же сценарию, как ЕС. Там также дозировано вводили ответные меры», — сказал он.

Хотя эти меры скажутся на импортозамещении, они будут иметь скорее демонстрационный характер, уверен эксперт.

По словам Лисоволика, вводя ограничения, Россия хочет дать понять, что протекционизм не проходит без последствий и в случае дальнейшей эскалации будут введены новые ответные меры.

Россия, как и другие члены Всемирной торговой организации, уже инициировала спор с США в ВТО. 29 июня был направлен запрос на проведение формальных консультаций. Если в ходе консультаций не будут найдены взаимоприемлемые пути разрешения спора, то Россия обратится в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы и передаче спора на ее рассмотрение, уточнили в Минэкономразвития.