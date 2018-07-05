Закрытый сектор: Европа продлила санкции

Европейский совет принял решение о продлении секторальных санкции против России. Срок действия ныне действующих санкций истекал 31 июля 2018 года. Теперь же ЕС продлил их вплоть до 31 января 2019 года.

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Как сообщает пресс-служба Европейского совета, в состав которого входят главы государств и правительств стран ЕС, решение было принято всеми членами Совета единогласно.

Между тем официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что принятие Евросоюзом решения о продлении санкций лишило ЕС возможности переосмыслить свои внешнеполитические подходы в отношении России.

Санкции против Москвы были введены США и Евросоюзом из-за событий в 2014 году, когда произошло присоединение Крыма к России и конфликт на юго-востоке Украины.

С тех пор они постоянно продлевались.

Санкции против России, которые Совет Евросоюза продлил сейчас, затрагивают финансовый, энергетический и оборонный секторы российской экономики, а также товары двойного назначения.

Как поясняют в ЕС, экономические санкции включают ограничение доступа на рынки капитала ЕС для российских финансовых институтов с мажоритарной долей государства в капитале и их дочерних подразделений, а также для крупных российских энергетических компаний и оборонных фирм.

В частности, под санкции ЕС попали Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк, Россельхозбанк, «Роснефть», «Газпром нефть», «Транснефть», Уралвагонзавод, «Оборонпром», ОАК.

При этом санкции ЕС включают также запрет на экспорт и импорт оружия; запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии; ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение, технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.

В дополнение к этим экономическим санкциям действуют и другие ограничительные меры ЕС, введенные в ответ на кризис на Украине. Они включают, в частности, запрет на поездки и замораживание активов для 155 физических лиц и 38 юридических лиц (срок действия до 15 сентября 2018 года).

Ограничения ЕС также касаются Крыма. Например, гражданам и компаниям из стран Евросоюза нельзя импортировать продукцию из Крыма и инвестировать в экономику полуострова.

Российскому бизнесу очень сложно привыкнуть жить под санкциями, констатирует Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills - КапиталЪ АМ».

Так, по его словам, из-за санкций, в частности, затруднено подтверждение и проверка происхождения средств, и целый ряд транзакций возможен только при уплате высокой комиссии.

Также, как отмечали ранее эксперты, из-за санкций очень сложно выйти на IPO на иностранном рынке, российские компании испытывают трудности с рефинансированием долга, им приходится искать изыскивать альтернативные источники кредитования.

Однако рынок совершенно равнодушен к сообщениям о продлении существующих санкций, поскольку иного развития событий никто и не ожидал,

говорит Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра».

Российская сторона ранее неоднократно заявляла о том, что считает санкции незаконными и отвечает на них своими ограничительными мерами. Так, премьер-министр Дмитрий Медведев призвал изучить вопрос продления контрсанкций на 2019 год. Об этом он сказал на совещании по вопросам международной торговли.

Он напомнил, что российская сторона ввела ответные меры против ряда стран по отдельным категориям товаров. При этом в июне этого года президент Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях. Документ позволяет вводить контрсанкции в ответ на недружественные шаги США и других стран. Меры могут применяться в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.

«ЕС от санкций в итоге проигрывает: по различным оценкам, ежемесячный ущерб экономике Евросоюза может достигать 3,5 млрд евро в месяц за счет сокращения объема внешней торговли, ограничений на инвестиции в перспективные проекты в сфере топливной энергетики, а также невозможности заключения контрактов с подсанкционными компаниями», — говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

По словам эксперта, единственным выгодополучателем от действующего в отношении России санкционного режима является Вашингтон. Хотя за время действия санкций причины их ввода не устранены, но за это время сильно изменились отношения между ЕС и США, добавляет он.

«Вашингтон со сменой администрации все больше похож на оппонента ЕС, чем на союзника, причем потенциально конфликтные ситуации возникают часто во всех сферах, от торговли (введение заградительных импортных пошлин, навязывание условий реализации проектов в топливно-энергетическом секторе) до внешней политики (санкции в отношении Ирана). И чем хуже отношения между ЕС и США, тем выше вероятность того, что санкции с России в конечном итоге будут сняты», — полагает Антонов.

Продление санкций Евросоюза против России невыгодно ЕС. А значит, политические причины сейчас важнее экономических, говорит Марк Гойхман ведущий аналитик ГК TeleTrade.