Смена риторики: Медведеву ищут нового пресс-секретаря

Премьер-министр Дмитрий Медведев занялся поиском своего нового пресс-секретаря, утверждают источники «Газеты.Ru» в правительстве. Это подтвердил и источник в администрации президента.

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О возможной отставке с этой должности нынешнего пресс-секретаря Натальи Тимаковой РБК и Русская служба Би-Би-Си сообщили 2 июля. По данным источников Тимакова собирается возглавить во Внешэкономбанке новые направления урбанистики, развития территорий и культуры. При этом пресс-секретарь премьера может рассчитывать на пост зампреда и члена правления ВЭБ. Однако, до сих пор не известно, чем завершились переговоры о новом трудовом контракте для Натальи Тимаковой.

Источники рассказали, что тем временем Дмитрий Медведев уже присматривается к нескольким кандидатурам, которые могут заменить Наталью Тимакову, работавшую с ним с 2008 года: сперва пресс-секретарем в Кремле, во время президентского срока Дмитрия Медведева, а затем в Белом Доме, после его назначения на должность премьера в 2012 году.

Среди кандидатов источники называются несколько фамилий. Это спичрайтер премьера Марина Волкова, руководитель департамента пресс-службы и информации аппарата правительстве Михаил Бубен, его заместитель Светлана Гликман и бывший пресс-секретарь Минстроя Олег Ракитов.

Марину Волкову Дмитрий Медведев пригласил на работу в Белый дом в 2013 году. Ей были предложены обязанности спичрайтера премьер-министра и официальный пост директора департамента по подготовке текстов публичных выступлений. Ее предшественница Ева Василевская тогда прекратила работу спичрайтером по собственному желанию – так об этом сообщал аппарат правительства. До этого Марина Волкова в чиновничьих структурах не работала, но по словам источников, «прижилась» и «на хорошем счету». До этого она руководила отделом политики «Российской газеты» и работала замглавного редактора «Независимой газеты». В 2008 году президент Владимир Путин объявил тогда еще журналистке Марине Волковой благодарность за активную работу по развитию институтов гражданского общества в России.

Михаил Бубен — настоящий старожил с опытом кремлевской работы. В администрации президента до 2012 года он занимал должность замначальника управления пресс-службы и информации. На Ильинке зоной ответственности Бубена были интернет-ресурсы Кремля. Он руководил созданием сайтов Дмитрия Медведева, а его подчиненные обрабатывали отклики на статью Медведева «Россия, вперед!», часть которых впоследствии вошла в послание президента федеральному собранию 2009 года и программу модернизации.

Светлана Гликман также имеет серьезный аппаратный опыт работы не только в Белом доме, но и в Минэкономразвития. С 2008 года она работала пресс-секретарем тогдашнего министра экономического развития Эльвиры Набиуллиной, а затем была повышена до советника министра по вопросам общественных связей. На работу в Белый дом Светлана Гликман пришла одновременно с Дмитрием Медведевым и Натальей Тимаковой в 2012 году. Ее же бывшая руководитель Эльвира Набиуллина тогда была переведена президентом Владимиром Путиным на должность помощника президента, а затем назначена руководителем Центрального банка. В правительстве Гликман занимается координацией пресс-служб министерств и ведомств. В ее обязанности также входит информационное сопровождение заседаний правительства и президиумов кабинета министров. В 2016 году Дмитрий Медведев объявил Светлане Гликман благодарность «за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу».

Наконец, бывший пресс-секретарь Минстроя Олег Ракитов в правительстве работает меньший срок, чем все остальные. В Минстрой Ракитов пришел с Михаилом Менем в 2013 году. Его карьера целиком связана с этим министром, пресс-секретарем которого он работал и в Ивановской области, где Михаил Мень был губернатором с 2010 года.

От выбора пресс-секретаря в Белом доме зависит, насколько может измениться и структура управления аппаратом правительства. Дело в том, что эти обязанности сейчас приравнены к должности замруководителя аппарата правительства.

В чиновничьей иерархии эта должность считается выше должности федерального министра и чуть ниже поста вице-премьера.

Но так было не всегда. Высокую должность для куратора информационного сопровождения деятельности правительства ввел в 2008 году тогда премьер-министр Владимир Путин для своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Наталья Тимакова также получила этот ранг после долгой работы в Кремле с Дмитрием Медведевым.

Поэтому сейчас сохранение высокого аппаратного ранга будет зависеть от выбора Дмитрия Медведева. Все кандидаты подходят для исполнения обязанности пресс-секретаря, но не все годятся для должности замруководителя аппарата правительства, говорят источники «Газеты.Ru».