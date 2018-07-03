Цены на бензин: сдержать рост нельзя

Сдерживать рост цен на российских АЗС правительство будет в рамках испытанного метода «кнута и пряника». Во вторник Госдума во втором чтении приняла два законопроекта, направленные на эти цели.

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Хорошего понемногу

Первый, «пряник», касается изменений в Налоговый кодекс. Речь идет о снижении в 2018 году акцизов на бензин и дизельное топливо на 3 тыс. и 2 тыс. руб. за тонну соответственно. Также было принято решение отменить плановое повышение акцизов еще на 700 руб. за тонну с 1 июля 2018 года.

Эта вынужденная мера, к которой правительству пришлось прибегнуть после того, как в апреле-мае в России начался стремительный рост розничных цен на моторное топливо. Только в мае, по данным Росстата, средние потребительские цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 выросли на 2,34 руб. и 2,29 рублей к апрелю, до 40,88 руб. и 43,78 руб. за литр соответственно. Примерно аналогично выросли цены на Аи-98 и дизельное топливо, достигнув 48,74 руб. и 43,71 руб. соответственно. В начале июня в ходе серии совещаний профильного вице-премьера Дмитрия Козака с нефтяными компаниями было принято решение заморозить стоимость топлива на уровне конца мая. Взамен нефтяникам было обещано снижение акцизов на бензин.

«В цене бензина акцизы составляют 24%», — отметил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, представляя коллегам законопроект. «Мы снижаем акцизы на треть, что должно привести к снижению цен на бензин, а не просто к сдерживанию роста цен», — сказал он.

Эксперты однако не верят, что из-за снижения акцизов цены на бензин могут пойти вниз. «В этих мерах принципиального нового из того, что уже принято правительством, по сути мало, и они не смогут дать максимальный эффект по дополнительному снижению стоимости бензина, они скорее направлены на поддержание того уровня цен, который установился сейчас», — полагает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

Речь пока, действительно, идет лишь о заморозке роста цен в среднесрочной перспективе. Увеличение акцизов на 2019 год пока остается прежним: с 1 января 2019 года они вырастут на треть, с 8 тыс. 213 рублей до 12 тыс. 374 рублей за тонну бензина и с 5 тыс. 665 руб. до 8 тыс. 541 руб. за тонну дизеля.

С начала 2019 года акцизы в любом случае вернутся к плановым показателям, что отразится на ценах на топливо; соответственно, то, что получилось отыграть по стабилизации цен, сейчас будет постепенно возвращаться к пиковым значениям начала лета и конца весны, и в начале следующего года не исключено возникновение новой волны недовольства со стороны потребителей,

обращает внимание Жарский.

Крайне маловероятно, что акцизы сократят на треть, ведь они вводились для балансировки федерального бюджета в условиях кризиса. И учитывая повышение НДС, чиновники не видят никакого другого способа финансировать свои расходы, кроме как за счет налогового бремени, полагает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Экспортный кнут

Ценовой бензиновый кризис был вызван совокупностью факторов, основной из которых — рост мировых цен на нефть: нефтяным компаниям стало выгоднее продавать нефть и нефтепродукты на экспорт, чем перерабатывать и реализовывать топливо внутри страны. Погоня за высокой маржой привела к дефициту предложения на товарно-сырьевой бирже, затем к росту цен в опте и, как следствие, повышению среднего ценника на АЗС.

Ситуация с ростом цен на топливо стала одной из самых обсуждаемых тем «прямой линии» президента РФ Владимира Путина 7 июня. Именно тогда было объявлено о том, что нефтяников будут заманивать продавать больше бензина не только «акцизными пряниками». Дмитрий Козак пообещал, что

в случае, если нефтяники не будут выполнять обязательства по сдерживанию цен, правительство повысит пошлину на экспорт нефтепродуктов.

«Эта угроза будет в руках правительства, будет возможность и для того, чтобы реагировать на ситуацию на внешнем и внутреннем рынке», — подчеркнул Козак.

Законопроект, дающий правительству возможность в случае необходимости поднять экспортные пошлины до 90%, также был принят 3 июля во втором чтении. По словам Андрей Макарова, это рыночный механизм выхода из ситуации с ростом цен на бензин. «Второй законопроект — это кнут, который позволяет удерживать цены на бензин», — подчеркнул он.

Мы такую картину уже наблюдали в 2011 году, когда компании по сути принуждали осуществлять продажи топлива на внутреннем рынке, напоминает эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Сдержать нельзя, расти

Помимо этих мер, на ситуацию в отрасли будет влиять завершение налогового маневра в нефтянке, о котором после двух лет обсуждений и препирательств все-таки договорились Минфин и Минэнерго. Речь идет о поэтапном снижении вывозных таможенных пошлин на нефть с синхронным повышением ставок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). К 2024 году пошлины предлагается полностью заменить НДПИ, что, по расчетам правительства, за шесть лет принесет бюджету 1,3–1,6 трлн рублей допдоходов. Соответствующий пакет документов внесен в Госдуму и должен быть принят в этом году. Сам маневр планируется начать с 1 января 2019 года.

По факту, действующий налоговый режим, в частности экспортная пошлина, субсидирует нефтепереработку, переход на НДПИ увеличит нагрузку на этот сектор. Что в свою очередь может повлиять на цены. Для переработчиков нефти предлагается ряд точечных льгот — вычеты по акцизам с учетом объемов произведенных высокооктанового автомобильного бензина класса 5 и дизельного топлива. Однако, по мнению экспертов, это проблему роста цен на бензин в долгосрочной перспективе не решит.

Цены на бензин высокие не потому, что у нас растет или падает добыча. Главная причина и ключ к регулированию цен на бензин в России — отсутствие обязательных к исполнению квот на реализацию нефти и нефтепродуктов внутри страны, полагает шеф-аналитик ГК TeleTradе Петр Пушкарев. Без правительственного распоряжения или закона, обязывающего конкретный процент продукции нефтедобытчиков и нефтепереработчиков оставлять для продажи в России, вряд ли удастся добиться снижения цен, полагает эксперт.

«Можно уменьшить акцизы, можно увеличить экспортные пошлины, чтобы сделать экспорт менее выгодным, но и это будет косметическим решением: никто не помешает тогда тем же нефтяным компаниям сохранять высокую планку цен на бензин — на этот раз уже по причине желания компенсировать недополученные по их мнению прибыли от экспорта.

Если нет должного регулирования, то причина для высоких цен на бензин всегда найдется», — уверен Пушкарев.

В любом случает манипуляции как с пошлинами, так и акцизами могут привести к определенным издержкам в нефтяных компаниях, а последние эти издержки будут учитывать в потребительских ценах на топливо, говорит Гасанов.

По данным Росстата, к 25 июня цена на бензин снизилась на две копейки и составила 43,42 рубля за литр, дизтопливо при этом подорожало на две копейки, до 44,46 рубля за литр. При этом выпуск бензина в РФ с 18 по 24 июня вырос на 3,1% и составил 809,3 тысячи тонн, дизтоплива — на 2,2%, до 1,565 млн тонн.