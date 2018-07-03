Повышение НДС: бизнес ждет расплата

Депутаты Госдумы Российской Федерации во вторник, 3 июля, одобрили в первом чтении правительственный проект закона, который дает возможность повысить ставку налога на добавленную стоимость с 18% до 20% с января 2019 года.

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Замглавы Минфина Илья Трунин рассказал в своем выступлении перед депутатами, что повышение налоговой нагрузки требуется для выполнения национальных целей развития, которые определены в «майском указе». Меры должны принести в бюджет 600-630 млрд рублей дополнительных доходов в год.

При этом льготную ставку в 10% и 0%, которая действует для ряда отраслей, менять не планируется. Таким образом, бизнес, связанный с экспортом, повышение НДС не коснется. Налоговая нагрузка на важнейшие социальные товары и услуги останется без изменений (речь идет о продуктах питания, товарах для детей, медицинских услугах, лекарствах).

Ранее первый вице-премьер Антон Силуанов анонсировал, что налоговой системе требуется донастройка, после чего не планируется проводить изменения в течение шести лет.

Хотя некоторые считают, что даже если налог повысят, то практически ничего не изменится. Все зависит от того, с какого временного промежутка отсчитывать.

«Когда говорят, что мы увеличиваем НДС на 2%, — это неправда. НДС начинался как 28%, а 20% налог был до 2004 года. Тогда с учетом высоких темпов роста, которые были, государство пошло навстречу бизнесу и снизило ставку на 2% — до 18%», — напомнил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

По словам депутата,

с 2004 года за счет снижения ставки бизнес получил ресурсов на 5,2 трлн рублей. «Бизнес распределился ими так, как считал нужным. Сегодня у государства другие задачи, и я неслучайно говорю о том, что бизнес воспринимает эти 2% как возврат к тем 20%, а не увеличение налога,

как свой вклад в выполнение указов президента», — объяснил Макаров.

На это депутат Михаил Шапов заявил, что можно сколько угодно убеждать, что бизнес разделит издержки с гражданами, но реальность такова, что он просто переложит возросшую налоговую нагрузку на них.

Экономика замедлит рост

Ранее в РАНХиГС и Институте Гайдара предупредили, что планируемое повышение налога на добавленную стоимость (НДС) в России до 20% может привести к снижению ВВП, потребления, инвестиций, а также может не самым лучшим образом повлиять на динамику импорта и экспорта.

«Планируемое повышение НДС с января 2019 года, весьма вероятно, замедлит рост российской экономики в 2019 г. По нашим оценкам, в таком сценарии из-за увеличения НДС темп роста ВВП и потребления домохозяйств в 2019 году снизится на 0,2–0,35%, инвестиций – на 0,4–0,7%, импорта — на 0,35–0,45%, а инфляция в 2019 году увеличится на 0,9–1,5%»,

— следует из материалов «Мониторинга экономической ситуации в России».

При этом можно будет увидеть небольшой всплеск потребления со стороны семей, которые резко увеличат траты на потребительские нужды, опасаясь будущего роста цен. В результате темп роста потребления домохозяйств может вырасти в 2018 году на 0,15–0,3%.

Что касается инфляции, то согласно оценке Банка России, планируемые налоговые изменения, в том числе и повышение НДС до 20%, увеличат инфляцию примерно на один процентный пункт. По информации регулятора, такой эффект частично может реализоваться уже в текущем году.

Депутат Валентин Шурчанов во время первого чтения отметил, что уже сейчас магазины готовятся к увеличению НДС, повышая цены. «Вчера спустился в магазин – надо было купить сахар. Пачка сахара, один килограмм, стоит более 100 рублей. Ну никогда такого не было. Я сам удивился, потому что уже сейчас торговые сети готовятся к повышению НДС», — сказал представитель нижней палаты парламента.

Ранее Антон Силуанов утверждал, что инфляция при повышении НДС останется в рамках ожиданий правительства. В свою очередь глава Счетной палаты Алексей Кудрин говорил, что инфляция может вырасти на 0,4 п.п. То есть все равно останется около целевых 4%. Прошлый 2017 год завершился с показателем 2,5%. В мае этого года инфляция составила 2,4%, свидетельствуют данные Росстата.

Что касается экономики, то пока

по итогам первого квартала текущего года ВВП России демонстрирует рост. По данным Росстата, речь идет об 1,3% в годовом выражении.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз роста ВВП России в 2018 году с 1,7 до 1,5%. При этом в марте 2018 года глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что в текущем году ВВП году будет расти на уровне около 2%.

Повышение ставки НДС «будет фактором сокращения ВВП в 2019 году», считает Андрей Чернявский из Центра развития НИУ ВШЭ.

По мнению депутата Валерия Гартунга, в случае повышения НДС Россия не войдет в пятерку сильнейших экономик мира, а правительство делает все, чтобы не были исполнены указы президента. При этом выиграют экспортеры, которым налог возвращается.

«Нельзя решать проблемы экономики за счет самых бедных наших граждан», — отметил депутат.

В материалах РАНХиГС также говорится об ожидаемом снижении покупательной способности работающего населения из-за роста цен.

«Повышение НДС в первую очередь бьет по потребительскому спросу на товары длительного пользования как раз том сегменте потребительского рынка, где у нас и без того ощущается большой провал и явный отложенный спрос. Теперь многие потребители, планировавшие покупку холодильника или, скажем, стиральной машины, из-за роста ценников, вновь предпочтут их ремонтировать», — считает инвестиционный аналитик МФЦ Владимир Рожанковский