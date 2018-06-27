«Решить вопрос с «Северным потоком – 2» Дания не в состоянии»

Датский премьер-министр Ларс Лекке Расмуссен заявил в ходе совместной пресс-конференции с главой правительства Украины Владимиром Гройсманом, что

Дания может принять закон, позволяющий официально наложить вето и запретить строительство газопровода «Северный поток — 2» через свои территориальные воды в Балтийском море.

Расмуссен подчеркнул, что провел через парламент Дании законопроект, позволяющий «проводить оценку сферы внешней политики в стандартном процессе рассмотрения заявок». Этот шаг позволит заблокировать или значительно отсрочить реализацию «Северного потока — 2» в рамках правового поля.

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Премьер Дании также предложил вынести обсуждение «Северного потока — 2» на общеевропейский уровень. Эта инициатива, по словам Владимира Гройсмана, позволит Евросоюзу «серьезно и взвешенно проанализировать все риски и роль Украины как транзитера топлива», сообщает ФАН.

«Необходимо обратить внимание на все предостережения, все проблемы, надо воспринимать все вопросы, связанные с Украиной, очень-очень серьезно», — подчеркнул Расмуссен.

Датский премьер подчеркнул, что в Копенгагене пока что не определились со сроками окончательного принятия решения по судьбе СП-2. Расмуссен отметил, что «строительство «Северного потока — 2» несет в себе геополитическую и европейскую импликацию», и поэтому самостоятельно решить этот вопрос Дания «не в состоянии», сообщает НСН.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на двух источников в дипломатических кругах сообщала, что власти Дании находятся под давлением США из-за строительства газопровода «Северный поток — 2».

Дания внесла специальные поправки в свое законодательство, которые позволяют отклонять заявки на строительство трубопроводов в датских территориальных водах. Уточняется, что

Дания остается последней из пяти стран, не выдавшей разрешение на строительство российского газопровода.

«Главные опасения Дании заключаются, видимо, в том, чтобы не разочаровать главного союзника — Вашингтон, который выкручивает руки партнерам, чтобы вытеснить российский газ с европейского рынка и наполнить его своим СПГ. Вместе с тем Копенгаген опасается испортить отношения и с Берлином, который выступает за строительство «Северного потока — 2» как коммерческого проекта», — заявил изданию один из дипломатов.

25 июня заместитель помощника государственного секретаря США Сандра Оудкирк на выступлении в Атлантическом совете заявила, что страны Европы могут остановить строительство «Северного потока — 2». Оудкирк отметила, что проект трансбалтийского газопровода из России нельзя считать состоявшимся.

«У Европы остались рычаги, чтобы остановить проект, приостановить или переформатировать», — отметила зампомощника Оудкирк. Она подчеркнула, что газопровод является проблемой как для Европы, так и для Украины.

При этом директор управляющей компании Nord Stream 2 Пол Конкоран ранее заявил, что его фирма планирует начать строительство морской части газопровода «Северный поток — 2» летом 2018 года. Он подчеркнул, что все силы уже мобилизованы, а

строительство газопровода начнется сразу после того, как будут получены последние разрешения на строительство от Дании и России.

Конкоран добавил, что в настоящее время в рамках проекта поставлено 96% труб и сопутствующих материалов.

В начале июня Nord Stream 2 AG получила разрешение от Минстроя РФ на строительство участка газопровода «Северный поток — 2» в Российской Федерации.

В компании подчеркнули, что они должны получить второе разрешение в России — на строительство подводных трубопроводов. Его выдаст Росприроднадзор.

«На настоящий момент получены полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию планируемого газопровода в Германии, Финляндии и Швеции», — отмечается в заявлении NS2.

При этом 8 июня вице-спикер бундестага Федеративной республики Германия Томас Опперманн заявил, что газопровод «Северный поток — 2» не должен подвергаться угрозе санкций и препонам со стороны третьих стран, поскольку является крайне важным экономическим проектом: не только для Германии, но и для всей Европы.

Экономический, а не политический характер СП-2 неоднократно подчеркивали не только российские, но и европейские политики и газовые предприниматели. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СП-2 — сугубо коммерческий проект.

План строительства газопровода предполагает сооружение двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно. Трубы проложат от поселка Усть-Луга в России через Балтийское море до городка Грайфсвальда в Германии рядом с уже действующим «Северным потоком».