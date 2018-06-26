Светлое будущее: когда пенсия достигнет $300

Размер средней пенсии в России за ближайшие шесть лет вырастет почти на половину. По словам министра финансов Антона Силуанова к 2024 году размер выплат достигнет в среднем 20 тысяч рублей, что по текущему курсу эквивалентно $317.

«В целом мы говорим о необходимости достижения уровня пенсий за период до 2024 года, выхода на уровень порядка 20 тысяч рублей пенсии.

В среднем по увеличению пенсий это даст более высокие, так сказать, доходы пенсионеров, неработающих пенсионеров, которые сегодня находятся на пенсионном обеспечении», – заявил он сказал в эфире телеканала «Россия-1».

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«Наша задача — в следующем году увеличить пенсию в среднем на 1 тыс. руб. Безусловно, это существенный рост, это рост выше инфляции, как и поручал президент в посланиях», — сказал Силуанов.

Ранее глава минтруда Максим Топилин прогнозировал, что уже в следующем году средний размер пенсии в РФ достигнет 15,4 тыс. рублей, так как в среднем каждый неработающий пенсионер получит ежемесячную прибавку в размере 1 тыс. рублей.

«К концу года ежемесячная средняя пенсия составит 14 тыс. 414 руб. Прибавка на 1 тыс. руб. означает, что в течение следующего года средняя пенсия будет уже 15 тыс. 400 руб.», — сказал Топилин.

При этом последние годы пенсии росли более низкими темпами, а для неработающих пенсионеров индексация была и вовсе заморожена. В правительстве отмечают, что увеличение выплат неработающим гражданам становится возможным благодаря повышению пенсионного возраста. Соответствующий законопроект был одобрен правительством на заседании 14 июня, а на следующий день внесен в Госдуму. В первом чтении он может быть рассмотрен уже в этой сессии, принят окончательно — до конца года. Саму реформу, согласно проекту, планируется запустить уже с 2019 года.

Повышение возрастной планки выхода на пенсию будет проходить поэтапно с шагом в год каждые два года. Таким образом, к 2028 году пенсионный возраст планируется повысить для мужчин с нынешних 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин — с 55 до 63 лет к 2034 году.

Реформа затронет мужчин 1959 года рождения и младше и, соответственно, женщин 1964 года рождения и тех, кто родился позже. Тех граждан, что уже вышли на пенсию изменения не затронут, как и сохранятся льготы для ряда категорий граждан, которые могут досрочно выйти на пенсию.

Антон Силуанов также отметил, что правительство предложит работникам на добровольной основе принять участие в формировании своих пенсионных накоплений посредством создания индивидального пенсионного капитала. Чтобы стимулировать граждан — причем как самих работающих лиц, так и их работодателей — Минфин предлагает налоговые преференции: для работников — вычеты по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), для работодателей, которые будут участвовать в софинансировании таких накоплений, — льготы по налогу на прибыль.

«Для того, чтобы это было интересно и для работников, и для работодателей, мы предусмотрим соответствующие стимулы: они будут уменьшать налоговую базу для обложения налогом на доходы физических лиц с одной стороны, а для работодателей будут уменьшать налогообложение прибыли»,

— сказал он, уточнив, что соответствующий законопроект минфин намерен подготовить и внести в Госдуму в ближайшее время.

Концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК) минфин и Центробанк представили осенью 2016 года. Суть идеи в том, что взносы на накопительную часть пенсии вместо работодателя делает сам работник, добровольно отчисляя на эти цели порядка 6% своей зарплаты (при желании сумму можно изменить в любую сторону).

Изначально предполагалось включать гражданина в эту систему автоматически, с возможностью отказаться от нее. Минтруд выступил против. В настоящее время между ведомствам достигнут компромисс по поводу внедрения этой системы и минфин дорабатывает соответствующий законопроект.

«Накопительный элемент должен развиваться, но это должен быть выбор человека, понимание, что он может это делать долгое время. Во всем мире накопительные системы, как правило, добровольные и являются дополнением к обязательному пенсионному страхованию. Здесь еще есть над чем поразмышлять, но этот элемент должен получить новое развитие на добровольной основе», — говорил ранее в интервью «Известиям» Максим Топилин.